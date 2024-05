Inter-Computer Group (ICG), unul dintre principalii intergratori de sisteme IT în Europa Centrală și de Est și, de asemenea, unul dintre cei mai mari parteneri Platinum al IBM din regiune, își extinde operațiunile pe piața din România începând cu acest an. Având ca obiectiv principal integrarea produselor IBM, în special în sectorul financiar-bancar, compania își propune să atingă o cifră de afaceri de 3 milioane de euro în primul an de activitate. Extinderea în România se realizează împreună cu partenerul local New Business Dimensions.

Inter Computer România combină expertiza a Inter-Computer Group și New Business Dimensions, valorificând 35 de ani de experiență în sectoarele IT și financiar. Cu o echipă locală de 10 persoane, Inter Computer România este condusă din rolul de CEO de Gabriel Tomescu. Gabriel Tomescu are peste 25 de ani de experiență în managementul companiilor IT din România și internațional.

"Inter Computer România nu este doar o filială sau o extensie a grupului, ci o entitate independentă dedicată în întregime pieței locale.", a declarat Gabriel Tomescu, CEO Inter Computer România.

Extinderea în Romania, pas strategic pentru IC-G

La nivel de regiune, Inter-Computer Group (ICG) este unul dintre cei mai mari parteneri de afaceri IBM Platinum din Europa Centrala și de Est. Cu experiență în implementarea de produse IBM de-a lungul a peste 3 decenii de activitate, ICG a dobândit are în momentul de față peste 150 de specialiști cu expertiză în toate tehnologiile IT.

„România dispune de multe resurse în domeniul IT, iar noi suntem nerăbdători să colaborăm cu profesioniști locali talentați.", a declarat Miklos Fabri, Director Executiv al Inter-Computer-Informatika Ltd Ungaria.

Compania își propune să introducă pe piața locală soluții enterprise care să îmbunătățească eficiența operațională și să sprijine transformarea digitală a instituțiilor financiare. Inter Computer va oferi servicii de consultanță, implementare și suport pentru a asigura succesul proiectelor de integrare a produselor IBM. Pentru primul an de activitate, cifra de afaceri estimată depășește 3 milioane de euro.

Sursa foto: Inter-Computer Group

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: