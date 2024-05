Mii de angajați din IT, din toată lumea, au fost concediați ca urmare a unor disponibilizări în masă la care au apelat unii dintre cei mai mari giganți din industria tech, cum sunt Google, Microsoft sau Meta. O soartă similară au avut și sute de angajați din România care au fost victime ale concedierilor colective , procese care au ajuns să afecteze și ecosistemul IT din țara noastră. Piața muncii va absorbi aceste persoane, însă nu imediat. Iată ce pot face persoanele care au rămas, practic, peste noapte, fără loc de muncă.

În vremuri de criză sau în vremuri incerte din punct de vedere economic, angajații din întreaga lume caută diverse metode pentru a avea un loc de muncă sigur. Uneori, însă, lucrurile nu mai țin de ei și asta pentru că liderii sunt nevoiți să ia decizii extrem de nepopulare, ce afectează în primul rând angajații.

Piața muncii este în continuă schimbare, acum cu atât mai mult cu cât vorbim tot mai des despre automatizare, joburile viitorului , necesitatea unor noi competențe, iar printre subiectele aflate pe agenda specialiștilor în HR regăsim printre altele și reskilling/upskilling. În plus, este normal din punct de vedere business să urmărești să reduci costul de producție și în acest context să migrezi o parte dintre operațiuni către alte state în care costurile sunt mai mici. Prin urmare, este posibil să mai existe reorganizări și în alte industrii.

Concedierea nu este un proces deloc simplu pentru angajat, nici la nivel financiar și nici emoțional. Dacă nu este gestionat cum trebuie, efectul unei concedieri poate lăsa urme adânci la nivel emoțional, ca urmare a faptului că poate perturba, cel puțin pentru o perioadă, încrederea de sine și relațiile cu cei din jur. Cătălin Ilie, Recruitment & HR Operations Manager la Professional HR Agency îi încurajează, însă, pe angajații din IT și nu numai, care au rămas fără loc de muncă, să redevină activi în piața muncii cât mai curând posibil.

„Când ne aflăm în această situație ne gândim că va trebui să ne găsim repede un alt loc de muncă, ne gândim la cum vom reuși să ne acoperim cheltuielile curente dacă nu ne vom reangaja suficient de repede. Sfatul meu pentru cei care sunt afectați de pierderea locului de muncă este să treacă la acțiune cat mai repede posibil”, explică specialistul HR.

În primă instanță, Cătălin Ilie recomandă celor care au rămas fără loc de muncă să-și reactualizeze CV-ul în așa fel încât acesta să fie relevant pentru potențialii angajatori. Dacă ai avut aceeași poziție la job de mai mulți ani, există șanse mari ca CV-ul tău să nu fi fost actualizat de ceva timp. Important, în 2024, este să ai un CV în care informațiile să se vadă clar de la prima ocheadă pe care recrutorul sau managerul o aruncă pe documentul tău.

Ține cont și de faptul că CV-ul în formatul Europass nu mai este de actualitate. wall-street.ro a scris aici și aici mai multe recomandări despre cum poți să-ți faci un CV care să atragă atenția recrutorilor și/sau managerilor.

Ulterior, Cătălin Ilie îi încurajează pe cei rămași fără job să își activeze rețeaua de contacte și să aplice la posturile active care li se potrivesc. De asemenea, este important să-ți reactualizezi și profilul de LinkedIn pentru că acolo ai șanse mari să fii văzut și să-ți găsești un nou loc de muncă. Mai mult, cam toți recrutorii folosesc LinkedIn și ca un instrument suplimentar de verificare pentru candidaților care aplică la locurile de muncă vacante, pe platformele de recrutare. Așadar, asigură-te că ai un profil la zi pentru că acesta îți poate crește șansele de a găsi un nou job care să ți se potrivească. Asigură-te, totodată, că secțiunea de abilități este completată cu cel puțin cinci competențe.

„Apoi aș recomanda revizuirea cheltuielilor lunare și reducerea pentru o perioadă a acestora prin eliminarea celor neesențiale. Iar, nu în ultimul rând, să ia în calcul și dobândirea de noi competențe prin formarea în alte tehnologii/limbaje de programare”, a mai explicat specialistul.

Importantă în căutarea locului de muncă este și perioada în care candidatul aplică, mai spune Cătălin Ilie. Vara, așa cum ne putem imagina, activitatea recrutorilor și a managerilor este mai puțin intensă ca urmare a faptului că este o perioadă dedicată concediilor. Prin urmare, va fi mai dificil (cel puțin pentru anumite poziții) să găsești un nou loc de muncă.

În perioada vacanțelor de vară, numărul deschiderilor de posturi noi și implicit al angajărilor se poate să fie mai mic în comparație cu alte intervale din an. Sunt convins însă ca piața de IT și tehnologie încă are nevoie de oameni, doar ca e posibil ca găsirea unui nou loc de muncă să dureze mai mult.

Cătălin Ilie, Recruitment & HR Operations Manager la Professional HR Agency