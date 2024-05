Un nou ecou al disponibilizărilor din piața globală de IT a început să se resimtă recent, în România. Companii multinaționale de renume precum Endava, NTT Data au anunțat concedieri în masă, Gameloft, producător și dezvoltator de jocuri, a anunțat că și-a închis divizia din Cluj-Napoca și că va da afară cei 136 de angajați. Disponibilizări care au creat destul de multe tensiuni la nivelul pieței. Sorin Faur, expert HR, transmite, totuși, că panica nu ar trebui să-și aibă locul în acest context, motivând că nu există niciun semnal de îngrijorare potrivit căruia piața locală a muncii nu ar putea să-i absoarbă pe angajații disponibilizați.

„Paradoxal, într-o astfel de lume, IT-știi sunt concediați. Dar per total, cât ne putem da seama în acest moment, nu e vorba de un pericol iminent sau de ceva mult mai mult decât atât. Altfel, semnele au fost mult mai multe și mai evidente. Este, mai curând, vorba de prudență, de o ajustare în timp real, într-un climat economic oricum fragil. Evident, lista rămâne deschisă, dar la acest moment n-ar trebui să ne panicăm sau să vedem un risc major de extindere a acestor concedieri sau de amplificare. Este o rebalansare a ecuației. De IT este și va fi nevoie în continuare, chiar și asistat de AI-uri care eficientizează activitatea”, a declarat pentru wall-street.ro Sorin Faur, specialist HR și fondator Academia de HR.

România se aliniază, cu o întârziere (firească, de altfel), la tendințele globale generate de peisajul IT dominat deja de un an sau chiar mai bine de concedieri colective. Startul a fost dat de giganții din SUA precum Meta, Google, Microsoft, care au renunțat, în mai multe tranșe, la angajații din diferite departamente. La nivel local, piața IT a fost tensionată suplimentar și de eliminarea facilităților fiscale, adoptată în noiembrie 2023, însă, acesta nu a fost, totuși, singurul motiv.

Probabil, marii jucători din industria IT au luat demult în calcul faptul ca există posibilitatea retragerii acestora. Totodată, dacă este să ne gândim la factorii care stau la baza acestei restrângeri a numărului de angajați din IT, sunt de luat în considerare, spre exemplu și automatizarea sau evoluția AI. Mulți specialiști în IT au anticipat deja că acestea vor prelua o parte dintre sarcinile lor. Cătălin Ilie, Recruitment & HR Operations Manager la Professional HR Agency

Adoptarea AI a accelerat anul trecut, după ce software-ul generativ de inteligenţă artificială ChatGPT de la OpenAI, dar şi alte instrumente generative au arătat potenţialul tehnologiei. Concedierile de acum, reflectă, practic, eficientizarea activității creată cu ajutorul acestor instrumente, dar scoate la iveală, totodată, și surplusul de personal recrutat în perioada de pandemie și de post-pandemie.

„Am asistat la o creștere substanțială a digitalizării și automatizării, ceea ce s-a reflectat și în necesarul de personal al companiilor IT&C. În prezent putem spune ca asistăm la o `normalizare` a cererii`, a mai adăugat Cătălin Ilie.

România are încă deficit de IT-iști

Din perspectiva recrutărilor, industria IT continuă să fie un paradox în piața muncii din România. În ciuda concedierilor sau a înghețării temporare a angajărilor (din anumite companii), sectorul IT se află constant în plină expansiune și are încă nevoie de oameni calificați în domenii precum dezvoltare software, securitate cibernetică, inginerie hardware și administrare rețele. În țara noastră, cererea pentru specialiștii în IT depășește (încă) oferta pe piața muncii. Sorin Faur explică, însă, că peste hotare, situația arată diferit, în contextul în care disponibilizările recente au fost adoptate ca urmare a unui surplus de personal, acumulat și din timpul pandemiei.

„Companiile din străinătate au disponibilizat și din perspectiva unor rezerve pe care le aveau, un exces. Au declarat chiar ele acest lucru legat de personal, care era mai degrabă o anvelopă de siguranță. În anii trecuți era foarte greu să recrutezi IT și atunci aceste companii își creaseră o rezervă, ca atunci când pui bani deoparte pentru zile negre”, mai explică fondatorul Academiei de HR.

În România, Sorin Faur spune că nu își face „griji că acești oameni nu vor fi absorbiți, fie în IT, fie în domenii conexe”, mai ales ca urmare a faptului că exodul de creiere din țara noastră nu s-a oprit și este un proces continuu. În plus, estimările arată că undeva la 500.000 de oameni lipsesc din piața locală a muncii pentru a funcționa la un nivel optim și pentru a susține planurile de creștere economică. România mai are, așadar, de recuperat la capitolul resurse umane și, deci, are nevoie constantă de noi talente, în aproape toate domeniile.

IT-ul are în continuare relevanță și va rămâne important pentru pentru economia românească în anii care vin. E un domeniu fundamental. Sorin Faur, expert HR și fondator Academia de HR

Concedieri și apoi iar...concedieri? „Gulerele albe nu vor fi ocolite”

Schimbarea rămâne o constantă în piața muncii, care va progresa la fel ca toate celelalte industrii pe măsură ce inteligența artificială și noile tehnologii vor accelera tot mai mult în intensitate. După concedierile din IT, una dintre industriile des amintite ca fiind „ locomotiva” din economia românească, este firesc să ne întrebăm ce alte industrii vor urma această cale. Sorin Faur spune că progresia inteligenței artificiale nu este liniară și nici uniformă în societate și nu numai, iar din acest punct de vedere, va trebui să ne așteptăm la „mai multe corecții, în diverse domenii”, dependent de modul în care AI-urile sunt implementate în economia reală.

„Greu de spus care domenii vor fi lovite primele. Dar, cu certitudine, vorbim mai curând de zona gulerelor albe, a posturilor care necesită inteligență, tot ce înseamnă analize de date și procesare de date. Aici, paradoxal, sudorul, strungarul, meseriașul sunt mult mai în siguranță decât `inteligențele` de tip guler alb, și aici mă refer la posturi mai înalte în ierarhia companiilor și în general. Deci din punctul acesta de vedere, cu certitudine vor urma și noi dezvoltări, noi concedieri. Dar trebuie gândită din perspectiva unei evoluții firești, adică progresul prin definiție, asta înseamnă, asta face”, a mai explicat Sorin Faur.

Avansul adoptării tehnologiei, revoluția digitală, dar și alți factori sociali vor duce în următorii ani la o schimbare semnificativă pe piața forței de muncă. Se estimează că până în 2027, deși se vor crea 69 de milioane de locuri de muncă, se vor elimina 83 de milioane de posturi, ceea ce va duce la o pierdere netă de 14 milioane de locuri de muncă, adică 2% din ocuparea actuală, conform datelor de la Forumul Economic Mondial.

S-a întâmplat la 1900, când a apărut electricitatea, când a apărut automobilul, când anumite industrii au dispărut din motive naturale, cum a fost industria calului. Calul era predominant la vremea respectivă, stătea la baza unor industrii întregi, de la medici veterinari la produse de harnașamente, la staule. Ei bine, această industrie a dispărut în totalitate când a apărut automobilul. Nu i-a părut cuiva neapărat rău de ea, în sensul în care oamenii respectivi s-au convertit în alte industrii, în cea a automobilului care este uriașă și până în ziua de azi. Sorin Faur, expert HR și fondator Academia de HR

Specialistul atrage atenția că de această dată, progresul este unul mai rapid, ceea ce lasă mai puțin timp angajaților să dobândească noi abilități pentru a rămâne competitivi în piața muncii. Următorii trei ani se anunță cruciali în ceea ce privește tranziția către noua paradigmă a muncii, într-un climat în care la nivel de business, companiile nu vor mai face deloc rabat în privința eficientizării maxime a costurilor. Timpul acesta rămas trebuie folosit cu prudență și dedicat recalificărilor și reconversiilor.

„Nu e o decizie ușoară, concedierile se întâmplă peste noapte. Azi ești angajat, peste noapte nu mai ești pentru că domeniul respectiv a fost reactualizat cu un software foarte inteligent. Cât îmi ia mie să mă adaptez, să învăț o nouă meserie, să mă pun la punct cu noile abilități? Mult mai mult. Deci din acest punct de vedere, noi, ca societate trebuie să folosim acest răgaz și mai ales cei care se simt cumva amenințați. Angajații trebuie să-și deschidă mintea către alte domenii, să ia în calcul și alte perspective, să se pregătească de pe acum, cât încă barca nu s-a scufundat”, a concluzionat Sorin Faur.

