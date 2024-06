She's Next: Zece antreprenoare sunt finalistele programului organizat de ING Bank și Visa

Zece femei antreprenor au fost selectate în cadrul programului Visa She’s Next, lansat de ING Bank România și Visa, în parteneriat cu Impact Hub Bucharest. Finalistele vor beneficia de sesiuni personalizate de mentorat, axate pe nevoile de dezvoltare ale afacerilor lor, precum și de ședințe de coaching de grup, cu scopul de a interacționa cu întreaga comunitate de antreprenoare din program.

Cristina Bâtlan (fondator Musette), Ioana Hasan (cofondator SmartBill), Alina Donici (cofondator Artesana), Oana Craioveanu (cofondator Impact Hub Bucharest) și Ana Diceanu (fondator Brain4Strategy) se numără printre mentorii care vor ghida participantele în această călătorie de dezvoltare profesională, alături de experți financiari din ING.

„Peste 1000 de femei antreprenor s-au înscris în programul nostru Visa She’s Next, aflat la prima ediție. Aceste rezultate ne bucură enorm și ne arată interesul antreprenoarelor pentru acest gen de programe care oferă un mix valoros de resurse, finanțare, dar și networking. Procentual, în ceea ce privește înscrierile, afacerile cu vechime de 2-5 ani s-au situat pe primul loc (35%) și au fost urmate de cele cu 6-10 ani de activitate pe piață (23%). Start-up-urile au reprezentat 18% dintre înscrieri, în timp ce afacerile cu peste 10 ani de vechime au înregistrat 13%. Selecția finalistelor nu a fost deloc ușoară, însă mentorii au analizat cu mare atenție înscrierile, s-au uitat la impactul și autenticitatea businessului, la obiective, rezultate, dar și la modul în care au fost depășite obstacolele.

Ne propunem, în continuare, să oferim femeilor antreprenor curajul de a-și urma visurile, așadar vom derula programul Visa She’s Next și în anul viitor.” – Luana Sorescu, Head of Clients, divizia Business Banking, în cadrul ING Bank România.

Sesiunile de mentorat și coaching se desfășoară pe o perioadă de 5 luni (iunie-noiembrie) și vor pregăti antreprenoarele pentru pitch-ul de la final de program. În fața juriului, finalistele vor prezenta proiectul pe care vor să îl dezvolte în cadrul afacerii lor. Trei dintre ele vor câștiga granturi în valoare de 10.000 de euro, pentru a-și îndeplini planurile și a-și duce afacerea la următorul nivel.

„ Credem că antreprenoriatul feminin are multe de spus și de arătat, iar necesitatea acestui program pe plan local a fost validată atât de rezultatele studiului recent Visa și ING, cât și de numărul de aplicații peste așteptări. Ne-am bucurat să avem o pondere egală între afacerile înscrise în program din Capitală și din țară, reflectată și în rândul celor 10 finaliste, ceea ce ne arată încă o dată potențialul fantastic pe care îl au micile afaceri din toate zonele României. Astfel, a doua ediție a programului Visa She’s Next vine ca o continuare firească a inițiativelor noastre de a sprijini eforturile femeilor antreprenor din țară pentru a-și finanța și dezvolta propria afacere.” – Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.



„Credem cu tărie că oferind sprijinul necesar, femeile antreprenor pot transforma radical peisajul economic și social. "- Oana Craioveanu, Cofondator Impact Hub Bucharest.

Cine sunt cele 10 finaliste ale programului Visa She’s Next

⦁ Amaya Bags, Oradea - de la poveste, la suvenir; afacerea sprijină atracțiile turistice să își povestească istoria și personajele locale, oferind suveniruri personalizate pentru fiecare obiectiv turistic din România, cu desene realizate manual de un artist local.

⦁ OilRight, Timișoara - furnizează servicii de colectare a uleiului alimentar uzat și produc lumânări parfumate și kituri DIY din ulei alimentar reutilizat.

⦁ Woolina Clothes, București - confecționează haine din materiale naturale și oferă servicii de manoperă și transformare pentru haine reciclate.

⦁ Data Detectives Technologies, Alba Iulia - dezvoltă software și medtech pentru copiii diagnosticați cu autism.

⦁ Next Interior, București - oferă servicii complete de design interior pentru segmentul rezidențial, acoperind toate etapele unui proiect de amenajare.

⦁ Moogu Design, București - se ocupă cu producția de bijuterii contemporane, cu o prezență deja în mai multe țări: Japonia, China, Marea Britanie, Germania, Austria, Olanda și Emiratele Arabe Unite.

⦁ Cloudless Stage, Brașov - oferă o experiență, nu doar o cazare, în cele 5 mici cabane “My little Village” din Poiana Mărului, Brașov.

⦁ Speaking Concept, București - oferă traininguri de comunicare și public speaking.

⦁ Arta Sinelui, Cluj Napoca - oferă consiliere, coaching și facilitare workshopuri de dezvoltare personală, consultanță business pentru leadership și conducerea unei echipe performante.

⦁ Germanis Forum, Iași - oferă cursuri online și fizice de limba germană, creează materiale didactice interactive pentru învățarea limbilor straine și organizează concursuri lingvistice.

