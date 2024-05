București, Piața Unirii, 202€/săptămână



Am ales un ecran digital în zona Unirii, la fântâni: cost 202,16€ (fără TVA) pentru 7 zile. Cu 420 de afișări pe zi, vei obține 2940 de afișări într-o săptămână, toate pentru mai puțin de 200 de euro.



Cluj-Napoca, Iulius Mall, 327€/săptămână



În Cluj-Napoca, închirierea panoului digital din Str. Teodor Mihali nr. 64 (Riviera Rezidence/Iulius Mall Cluj) pentru o săptămână are prețul de 327,46€ (fără TVA). Panoul asigură 420 de afișări pe zi, rezultând un total de 2940 de afișări în 7 zile.



Timișoara, Cetății, 145€/săptămână



Pentru Timișoara, costul de închiriere al panoului care se află la intersecția străzii Gheorghe Lazăr cu Bdl. Cetății este de 145,53€ (fără TVA) pentru 7 zile. Panoul oferă 240 de afișări pe zi, totalizând 1680 de afișări într-o săptămână.



Iași, Cotnari/Socola, 185€/săptămână



Închirierea panoului din Cotnari/Socola pentru 7 zile costă 185,08€ (fără TVA). Cu 480 de afișări pe zi, ai un total de 3360 de afișări pe săptămână.



Constanța, intrare Palatul Copiilor, 485€/săptămână



Închirierea panoului digital din Str. Soveja, intrare Palatul Copiilor pentru 7 zile costă 485.10€ (fără TVA). Cu 420 de afișări pe zi, ai 2940 de afișări într-o săptămână.



Craiova, Calea București - Universitate, 226€/săptămână



Închirierea panoului de la intersecția Calea București - Universitate are costul de €226,10 (fără TVA) pentru o săptămână. Cu 320 de afișări zilnice, vei atinge 2240 de afișări în 7 zile, toate pentru o sumă accesibilă.



Brașov, Centrul Vechi, 242€/săptămână



Pentru Brașov, costul de închiriere al panoului din Centrul Vechi, la intersecţia străzilor Nicolae Bălcescu cu Bulevardul Eroilor este de €242,55€ (fără TVA) pentru 7 zile. Panoul asigură 320 de afișări pe zi, ceea ce înseamnă 2240 de afișări pe săptămână.



Galați, Domnească 208€/săptămână



Închirierea panoului din Str. Domnească 105 la intersecție cu Calea Prutului pentru 7 zile are prețul de 208.25€ (fără TVA). Cu 380 de afișări zilnice, beneficiezi de 2660 de afișări pe durata întregii săptămâni.



Ploiești, Piața Eroilor, 203€/săptămână



În Ploiești, închirierea panoului din Piața Eroilor pentru o săptămână costă 203€ (fără TVA). Cu 420 de afișări pe zi, într-o săptămână vei obține 2940 de afișări, oferindu-ți o vizibilitate semnificativă în oraș.



Pitești, Piața Primăriei, 196€/săptămână



Închirierea panoului din Piața Primăriei pentru 7 zile costă 196,35€ (fără TVA). Dacă într-o singură zi reclama ta se afișează de 320 de ori, într-o săptămână te poți aștepta la 2240 de afișări și asta pentru mai puțin de 200 de euro.

Reclama ta pe panouri digitale în centrul orașelor din România este mult mai accesibilă decât te-ai fi așteptat. De la București la Pitești, prețurile rezonabile și numărul mare de afișări zilnice oferă o oportunitate excelentă pentru a-ți face cunoscut brandul sau mesajul. Indiferent de orașul ales, investiția într-un panou publicitar digital asigură o vizibilitate crescută și o audiență largă, toate acestea la costuri care nu depășesc bugetul unei afaceri mici sau medii. Este momentul să faci pasul decisiv și să alegi această modalitate eficientă de promovare – vei fi surprins de rezultatele pe care le vei obține. Totul începe cu un mesaj aici.

Parteneriatul Blindspot - Interactions in a nutshell? Expertiză combinată pentru campanii reușite, aducând în prim-plan nu doar tehnologia și accesul la o rețea globală de ecrane digitale, ci și capacitatea de a transforma ideile în povești captivante.

Despre Blindspot



Blindspot este o platformă automatizată care permite oricărei companii să ruleze reclame mai eficient și la scară largă pe peste 1.000.000 de panouri publicitare digitale din întreaga lume. Datorită integrării lor unice cu ecranele digitale, platforma permite oricui să facă publicitate pentru doar câțiva cenți pe redare, democratizând acest canal pentru orice business. Peste 10.000 de clienți folosesc Blindspot, de la afaceri mici și mijlocii, până la branduri precum Universal Music, Snoop Dogg, Rihanna, Airbnb, American Airlines, TikTok, Samsung, Uber Eats, Picsart, Morning Brew, P&G, G2A și alții.

Despre Interactions



Agenția de comunicare interactivă & eCRM INTERACTIONS și-a început activitatea în ianuarie 2009. Compania a avut o creștere constantă și oferă servicii de creație, mentenanță, dezvoltări tehnice și automatizare: 50% business autohton și 50% business extern.

În portofoliul de clienți INTERACTIONS de-a lungul timpului s-au numărat branduri precum Telekom, Nestlé (Joe, KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nescafe Dolce Gusto), Audi, Seat, Hochland, LG Electronics, Mega Image, Macromex (Edenia), Martini, CEC Bank, Groupama, Mobexpert, Metropolitan Life, Pluxee, Salterra, Porsche Finance Group, Elefant.ro, Oracle, Niran, K Group, Queisser Pharma, Nordic Group, Transavia (Fragedo) sau Profi.

Agenția are în portofoliu peste 50 de premii creative și nominalizări.

Motto-ul INTERACTIONS: "Ne ținem cuvântul dat, întotdeauna!"