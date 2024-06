Toți consumatorii, printre care și iubitorii muzicii, au multe surprize pregătite de comercianți și organizatorii de evenimente, în perioada următoare, cum ne apropiem vertiginos de vacanță. Dar dorința de a găsi cea mai bună ofertă îi face mai puțin atenți la detalii. Sub presiunea timpului, fanii pot cădea în plasa escrocilor, arată datele Revolut. În 2023, un român a pierdut, în medie, peste 1.440 de lei ca urmare a scam-urilor cu achiziții, care au reprezentat 48% din cazurile de fraudă înregistrate de Revolut în România.

Revolut studiază fenomenul fraudelor și scam-urilor și a constatat o creștere a acestuia, de la un an la altul. De exemplu, în perioada post-pandemică, a fost remarcată o creștere a scam-urilor care implică false oferte la bilete la festivaluri de muzică sau concerte. În vara anului 2023 (mai-septembrie), numărul scam-urilor cu bilete de concert aproape s-a triplat, la nivel global, față de aceeași perioadă a anului anterior. În țara noastră, anul trecut, pierderile provocate de fraudele autorizate de clienții din România au fost de 16 ori mai mari decât cele provocate de fraudele neautorizate, indicând că de cele mai multe ori consumatorii au fost victimele unor sisteme complexe, chiar de inginerie socială, și s-au lăsat convinși să scoată bani din buzunar pentru chilipiruri care s-au dovedit păcăleli.

Tot la nivelul anului trecut, datele interne Revolut arată că un român a pierdut, în medie, peste 1.440 de lei ca urmare a scam-urilor cu achiziții, care au reprezentat 48% din cazurile de fraudă înregistrate de Revolut în România și 63% la nivel global. Multe dintre scam-uri pornesc din platformele de social media. În a doua jumătate a anului 2023, în Spațiul Economic European (SEE), 77% dintre cazurile de scam raportate de clienții Revolut au fost generate de înșelătoriile apărute și răspândite prin platformele de social media.

„Mulți consumatori s-au trezit că au plătit bani pentru bilete inexistente la concertele dorite, ca urmare a unor reclame înșelătoare difuzate pe platformele de social media”, explică David Eborne, Head of Fraud Operations la Revolut. „Le recomandăm clienților să cumpere întotdeauna produse sau servicii numai de pe platformele de e-commerce recunoscute și oficiale, mai ales atunci când e vorba despre bilete la concerte și festivaluri. În special cu biletele la concert, fraudatorii profită atât de teama clientului de a pierde o oportunitate o dată în viață, cât și de sentimentul de urgență din cauza deficitului de bilete și a concurenței. Ideea că un potențial bilet ar putea dispărea în câteva secunde îi încurajează pe oameni să acționeze rapid și fără să se gândească - dar este vital ca consumatorii să caute semne de avertizare înainte de a-și preda banii câștigați cu greu”, a continuat acesta.

Cum să nu îți iei țeapă când cumperi bilete la „mâna a doua” pentru festivaluri: Iată și câteva recomandări

• Dacă găsiți bilete de vânzare la concertele dorite sau oferte care sunt mult reduse față de prețul lor inițial, faceți-vă timp pentru a investiga site-ul sau comerciantul înainte de a continua cu plata;

• Atenție dacă vi se cere să plătiți prin transfer bancar în loc de o plată online sau tranzacție cu cardul. Confirmați întotdeauna legitimitatea vânzării înainte de a efectua o plată;

• Escrocii creează adesea un sentiment de urgență pentru a-i determina pe potențialii cumpărători să ia decizii impulsive. Opriți-vă, respirați și gândiți-vă înainte de a continua cu orice tranzacție. Nu ignorați niciodată avertismentele din aplicație, mai ales dacă vânzătorul vă îndeamnă să faceți plata rapid;

• Dacă sună prea bine pentru a fi adevărat - rareori biletele la evenimentele sold out sunt disponibile prin intermediul rețelelor de socializare - atunci este foarte probabil să fie o tentativă de fraudă! Citiți anunțul cu mare atenție!

• Indicii care ar putea arăta că vânzătorul nu este legitim:

◦ nu locuiește în aceeași localitate, de aceea nu se poate întâlni în persoană cu cumpărătorul;

◦ folosește un marketplace unde nu există modalități de a verifica identitatea acestuia;

◦ Profilul pe social media al vânzătorului este învăluit în mister - are doar câțiva prieteni sau câteva interacțiuni sau are un profil complet privat.

• Atenție, în timpul concertelor și festivalurilor, la utilizarea telefoanelor mobile pentru accesarea băncilor digitale!

Deși, în 2023, doar 1% dintre victime au fost ținta unor astfel de situații de furt fizic, 39% dintre toate fraudele neautorizate semnalate de clienții Revolut s-au încadrat în această categorie de amenințări. În zilele noastre, escrocii operează în rețele infracționale structurate, având capacitatea să urmărească modul în care oamenii își folosesc telefoanele și intră în posesia codurilor de acces, cu tehnici atent pregătite. Pentru a reduce acest risc, este important ca utilizatorii să fie mereu vigilenți la ceea ce se află în jurul lor atunci când utilizează un cod PIN și să nu stocheze date de conectare pe telefon.

Ce e de făcut dacă un consumator este, totuși, victima unei fraude legate de serviciile de digital banking:

• Să raporteze problema către banca digitală sau instituția financiară cu care lucrează pentru a bloca tranzacția și să încerce să recupereze suma pierdută

• Clienții Revolut sunt sfătuiți să își blocheze cardul direct din aplicație și să raporteze frauda în chat-ul din aplicație, care este disponibil 24/7. Aceste măsuri trebuie luate imediat ce au suspiciunea că cineva a încercat să îi păcălească

• Să raporteze cazul la Poliție și la Protecția Consumatorilor.

Sursa foto: shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

Te-ar putea interesa și: