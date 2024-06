Nicușor Dan își dorește și al treilea mandat de primar al Capitalei: Bucureştiul are multe restanţe

Edilul Capitalei, Nicuşor Dan îşi doreşte, în principiu, un al treilea mandat de primar al Bucureştiului şi nu este interesat de o candidatură la alegerile prezidenţiale, chiar dacă propunerea ar veni din partea USR.

"Am spus asta în campanie, am spus şi după alegeri. Răspunsul meu e acelaşi: am primit un mandat pe patru ani, sunt proiecte pe care le-am început aici. (...) Nu (cu privire la o candidatură la alegerile prezidenţiale - n. r.), răspunsul l-am dat deja. Am avut o relaţie foarte bună cu USR, aşa cum am avut şi cu PMP şi cu PNL - mai puţin ultimele luni de campanie, în care era evident că fiecare şi-a dat mesajul lui. Am avut o relaţie foarte bună cu USR în toţi aceşti ani. Nu vreau să comentez foarte mult ce se întâmplă în interiorul partidului, dar dincolo de asta, am spus înainte de campania pentru Bucureşti că vreau să mă concentrez pe Bucureşti şi aşa rămâne", a spus Nicuşor Dan, la Digi 24.



Întrebat dacă intenţionează să creeze un alt partid, acesta a răspuns: "Nu în următorii doi-trei ani".



Nicuşor Dan a menţionat că, în principiu, îşi doreşte un al treilea mandat de primar al Capitalei, având în vedere că Bucureştiul are "multe restanţe".



"În principiu îmi doresc un al treilea mandat, pentru că proiectele Bucureştiului sunt multe, restanţele Bucureştiului sunt multe şi dacă facem comparaţie cu oraşe, chiar româneşti din vestul ţării, e o diferenţă. Dar, în fine, ce se va întâmpla peste doi, trei, cinci, zece ani... mai vedem. (...) 2024 a fost pentru Primăria Municipiului Bucureşti. În principiu, 2028, îmi doresc un nou mandat pentru Primăria Bucureşti, dar lucrurile se mai pot schimba", a afirmat el.

Nicușor Dan, câștigător în cursa pentru Primăria Capiteli: o victorie clară i-a adus al doilea mandat



Sursa foto: Nicusor Dan/ Facebook

Nicuşor Dan s-a clasat pe primul loc la alegerile pentru funcţia de primar general al Capitalei, cu 47,56% din voturi, urmat de Gabriela Firea - 22,18%, Cristian Popescu Piedone - 15,48%, Sebastian Burduja - 7,77% şi Mihai Enache - 3,04%, potrivit rezultatelor parţiale prezentate marţi dimineaţa de Autoritatea Electorală Permanentă.

Conform datelor centralizate din 1.215 de secţii de votare, postate pe site-ul prezenta.roaep.ro, s-au obţinut următoarele rezultate:

Nicuşor Dan - 47,56% (326.568 voturi)

Gabriela Firea (PSD) - 22,18% (152.325 voturi)

Cristian Popescu Piedone (PUSL) - 15,48% (106.300 voturi)

Sebastian Burduja (PNL) - 7,77% (53.385 voturi)

Mihai Enache (AUR) - 3,04% (20.847 voturi)

Diana Şoşoacă (SOS România) - 2,53% (17.395 voturi)

Alexandru Pânişoară (PER) - 0,55% (3.772 voturi)

Filip Constantin Titian - 0,46% (3.161 voturi)

Dorin Iacob (Partidul Alternativa Dreaptă) - 0,43% (2.953 voturi)

Potrivit BEC, la alegerile locale din Bucureşti au votat 41,31% din totalul alegătorilor.

Sursa foto: Agerpres Foto

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: