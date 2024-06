Apple depăşeşte Microsoft, redevenind cea mai valoroasă companie din lume

Apple a redevenit miercuri cea mai valoroasă companie mondială, depăşind Microsoft, după ce producătorul de iPhone-uri a făcut progrese în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale (AI). transmite Reuters.

Acţiunile Apple au urcat miercuri la Bursa de la New York cu aproape 2%, la 211,10 dolari, evaluând compania la 3.240 miliarde de dolari, în timp ce capitalizarea de piaţă a Microsoft se situa la 3.230 miliarde de dolari, fiind în urma Apple pentru prima dată în ultimele cinci luni, conform Agerpres.ro.



Săptămâna trecută, acţiunile Nvidia au atins un nivel record la New York, depăşind Apple şi devenind a doua cea mai valoroasă companie mondială.



Capitalizarea bursieră a Nvidia a depăşit pragul de 3.000 de miliarde de dolari, datorită cererii masive pentru cipurile sale care au făcut din firma americană un pionier al boom-ului inteligenţei artificiale generative (AI).



În acest an, acţiunile Nvidia au urcat cu 147%, pe fondul cursei globale pentru capacităţi informatice AI. Din 22 mai, când Nvidia a prezentat estimări privind creşterea majoră a veniturilor, titlurile au urcat cu aproape 30%.

Sursa foto: Shutterstock

