Angajații din industria IT continuă să fie „victime” ale concedierilor la nivel global, după mai mulți ani de pandemie în care cererea de digitalizare a crescut într-un ritm accelerat, simultan cu nevoia de personal nou. Ecourile disponibilizărilor din 2022 și 2023 se resimt în continuare, însă nici 2024 nu vine cu vești prea bune. Au fost peste 7.500 de concedieri în IT, doar în primele 17 zile ale acestui an.