8 cursuri și workshop-uri intensive și peste 20 de speakeri internaționali și români la GPeC SUMMIT 20-21 Mai

Aflat la a 19-a ediție anuală, GPeC SUMMIT este considerat cel mai important eveniment de E-Commerce și Digital Marketing din CEE și se va desfășura în București pe 20-21 Mai. Agenda evenimentului a fost publicată pe site-ul organizatorilor, iar în cele două zile de eveniment vor urca pe scenă peste 20 de speakeri internaționali și români. Până pe 28 aprilie mai sunt câteva zile de ofertă specială de preț, biletele de acces pornind de la 109 euro + TVA/persoană.

8 cursuri și workshop-uri intensive de E-Commerce și Digital Marketing pe 20 Mai

Prima zi de GPeC SUMMIT (20 Mai) este structurată pe 3 track-uri în paralel de cursuri și workshop-uri intensive pe subiecte de actualitate pentru oricine activează în E-Commerce și Digital Marketing:

SEO – Horia Neagu, Napoleon Digital

Facebook Ads – Vlad Niță, DoAds

Marketing și Vânzări – Cosmin Dărăban, Gomag

Customer Experience – Valentin Radu, Omniconvert

Digital Marketing – Raluca Radu, MTH Digital

Google Analytics 4 – Eugen Potlog, UX Studio

Google Ads – Mădălina Stănescu, Optimized

A.I. pentru E-Commerce – Cristian Orăsanu, Naratix.ai

Detaliile despre fiecare track și curs în parte se regăsesc pe website-ul GPeC, iar costul unui bilet pentru un track de o zi întreagă este de 149 euro + TVA. Pentru cititorii wall-street.ro exista un discount special. Folosiți codul WS20GPEC în formularul de înscrieri și beneficiați de o reducere de 20 de euro din valoarea totală pentru orice tip de bilet selectat.

Conferință, Expo, Networking și Party pe 21 Mai

Cea de a doua zi a GPeC SUMMIT se desfășoară la Teatrul Național București și constă în 9 ore de Conferință în cadrul căreia vor urca pe scenă unii dintre cei mai apreciați speakeri internaționali, specialiști cu vastă experiență în E-Commerce și Marketing Online:

Avinash Kaushik (autor și expert în Digital Marketing)

Michael Aagaard (expert în optimizarea ratei de conversie - CRO)

Jessica Best (expert în E-Mail Marketing)

Dale Bertrand (expert în SEO și A.I.)

David Mannheim (autor și expert în Personalizare)

Alături de cei 5 speakeri internaționali, vor vorbi de pe scena GPeC SUMMIT unii dintre cei mai cunoscuți specialiști autohtoni precum: Tudor Manea (CEO eMAG), Adrian Mihai (CEO FAN Courier), Elisabeta Moraru (Country Director Google România, Bulgaria, Ungaria și Moldova), Cătălin Maftei (Fondator C Solution), Valentin Radu (CEO Omniconvert), Cristian Orășanu (Co-fondator Naratix.ai).



În paralel cu zona de Conferință se va desfășura GPeC Expo care reunește peste 30 de furnizori de servicii E-Commerce și Digital Marketing pentru a înlesni parteneriatele dintre aceștia și magazinele online aflate în căutarea de soluții pentru dezvoltarea afacerii.



GPeC SUMMIT se va încheia în seara de 21 Mai cu GPeC Cocktail Party – prilej de networking și socializare alături de reprezentanții C-Level ai celor mai importante companii din E-Commerce, Digital și Retail.



Agenda cu toate detaliile pentru cele două zile de eveniment este disponibilă pe site-ul GPeC.

De asemenea, înscrierile și toate informațiile despre eveniment sunt disponibile pe site-ul GPeC.

