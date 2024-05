Fenomenul "shrinkflation" (shrink - micşorare şi inflation - inflaţie) a devenit o problemă pentru consumatori şi guverne, în condiţiile în care gospodăriile sunt afectate de scăderea puterii de cumpărare, în urma inflaţiei ridicate.

Fair Trade Commission (FTC), Autoritatea pentru concurenţă din Coreea de Sud, a precizat că a desemnat practica anumitor firme de a reduce dimensiunile produselor, în timp ce păstrează preţurile nemodificate, drept o practică incorectă pentru care vor fi aplicate amenzi.

Majoritatea producătorilor de alimente procesate şi produse de larg consum utilizate în gospodării, precum hârtie igienică, şampon şi detergenţi vor trebui să precizeze pe etichetă, timp de trei luni, dacă au redus dimensiunile produselor într-un mod care să provoace o creştere a preţului unitar.

South Korea to slap fines on food suppliers for 'shrinkflation' https://t.co/bDpKMU0Csz pic.twitter.com/fKRaGunH1X— Reuters (@Reuters) May 3, 2024