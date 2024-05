Ciolacu: Sunt convins că inflația va coborî în acest an sub pragul de 5%

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că are convingerea că inflaţia din România va coborî, până la sfârşitul acestui an, sub 5%, afirmând și că România a reușit să scape de recesiune, relatează Agerpres.

Premierul a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi, că România are estimată o creştere economică atât în 2024, cât şi în 2025.



"Eu am preluat o inflaţie de 10,3. Am ajuns acum la o inflaţie de 5,8-5,9. Este evident că suntem într-un trend descendent. Sunt ferm convins că, spre sfârşitul anului, categoric va fi o inflaţie sub 5%. De fapt, şi BNR a prognozat acest lucru. Ce e cel mai îmbucurător este creşterea economică estimată şi pe anul acesta, dar mai ales pe anul viitor. România a reuşit să nu intre în recesiune. A reuşit acest lucru pentru că atât în administraţia locală, cât şi în administraţia centrală a fost o mobilizare. (...) E prima oară în istoria României când avem plăţi efective de aproape 41 de miliarde în patru luni de zile, numai în zona de investiţii, iar creşterea economică a fost pentru prima oară bazată nu pe consum, a fost bazată pe investiţii", a afirmat Ciolacu.

Eurostat: România, la a patra lună consecutivă cu cea mai ridicată inflație din UE

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă, la 2,6%, în luna aprilie, însă România este, pentru a patra lună la rând, ţara cu cea mai ridicată inflaţie din blocul comunitar, arată datele publicate de Eurostat, relatează Agerpres.

Comparativ cu luna martie 2024, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România de la 6,7%, până la 6,2%, a rămas stabilă în patru ţări şi a crescut în opt state membre.

În cazul României, Institutul Naţional de Statistică (INS) a informat anterior că rata anuală a inflaţiei a coborât în luna aprilie 2024 până la 5,9%, de la 6,61% în martie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,05%.

