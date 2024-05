Jocurile Olimpice de la Paris sau Campionatul European de Fotbal din 2024 sunt competiții care ne vor ține pe mulți dintre noi în fața televizoarele, de unde ne vom susține favoriții. E însă surprinzător cât de diferită poate fi experiența de acum, față de cea de la edițiile anterioare ale acestor competiții, dacă alegem să le vizionăm la televizoarele lansate recent, ce vin cu o mulțime de funcții alimentate de Inteligența Artificială. Despre modul în care a evoluat experiența de vizionare și schimbările aduse de continua dezvoltare a Inteligenței Artificiale, am discutat cu Victor Armășelu, Vice President Samsung Electronics România și Bulgaria.

Wall-street.ro: Jocurile Olimpice de la Paris și Campionatul European de Fotbal 2024 sunt doar două dintre cele mai importante evenimente sportive din perioada următoare, care ne vor ține cu ochii lipiți de ecranele televizoarelor. Tehnologia din zona televizoarelor a evoluat mult mai rapid în acești ultimi patru ani comparativ cu perioada dintre 2016 – 2020?



Victor Armășelu, Samsung: În ultimii patru ani, tehnologia televizoarelor a evoluat mult mai rapid decât între 2016 și 2020, datorită progreselor majore în inteligența artificială (AI), a creșterii ratelor de refresh și rezoluției, precum și integrarea funcțiilor smart și IoT. Televizoarele moderne, precum cele de la Samsung, utilizează AI pentru a optimiza automat calitatea imaginii și a sunetului, oferind o experiență de vizionare superioară. Modelele actuale pot atinge rate de refresh de până la 240Hz la rezoluție 4K, făcându-le ideale pentru gaming și vizionarea de conținut sportiv. În plus, acestea funcționează ca hub-uri pentru gestionarea dispozitivelor inteligente și monitorizarea consumului de energie. Toate aceste îmbunătățiri asigură o experiență imersivă și interactivă pentru evenimentele sportive majore viitoare, precum Jocurile Olimpice de la Paris și Campionatul European de Fotbal 2024.



Wall-street.ro: Samsung anunța la începutul anului startul erei ecranelor AI – care sunt principalele diferențe între ecranele lansate odată cu începutul acestei ere și ecranele Samsung pe care am privit edițiile din 2020 ale competițiilor menționate mai sus?



Victor Armășelu, Samsung: Noile ecrane AI de la Samsung, lansate odată cu începutul acestei ere, sunt semnificativ mai avansate decât cele folosite în 2020, aducând inovații care îmbunătățesc considerabil experiența de vizionare. Printre principalele diferențe se numără tehnologia Glare Free, care elimină reflexiile ce distrag atenția și asigură o claritate maximă a imaginii în orice condiții de iluminare. De asemenea, AI Motion Enhancer Pro contribuie la clarificarea și fluidizarea mișcării obiectelor și textului pe ecran, esențial pentru redarea perfectă a acțiunilor rapide din sport și filme. AI Upscaling este o altă inovație majoră, permițând transformarea conținutului de calitate inferioară la rezoluții superioare de 4K sau 8K, indiferent de sursa originală, oferind astfel o claritate excepțională și detalii bogate. În plus, aceste ecrane sunt integrate cu funcții AI avansate care ajustează automat setările de imagine și sunet pentru o optimizare continuă în funcție de conținutul redat și de condițiile ambientale. Toate aceste îmbunătățiri reprezintă un salt tehnologic semnificativ comparativ cu televizoarele Samsung din 2020, asigurând o experiență de vizionare mult mai imersivă și captivantă.



Wall-street.ro: Când vine vorba strict de competițiile sportive, cum se traduce cât mai pe înțelesul clientului impactul acestor tehnologii când vine vorba de calitatea imaginii și a experienței? Ne puteți da exemple?





Victor Armășelu, Samsung: Tehnologiile AI de ultimă generație, precum AI Motion Enhancer Pro, au un impact semnificativ asupra calității imaginii și a experienței de vizionare a competițiilor sportive, făcându-le mult mai captivante și pline de detalii. AI Motion Enhancer Pro fluidizează mișcarea și reduce neclaritatea pentru obiectele dinamice, cum ar fi mingile în zbor sau jucătorii în mișcare rapidă, permițând utilizatorilor să urmărească acțiunea în timp real fără pierderi de detalii. De exemplu, în timpul unui meci de fotbal, tehnologia elimină efectul de motion blur, astfel încât spectatorii pot vedea clar mișcările rapide ale mingii și ale jucătorilor, oferind o redare fidelă a fiecărui moment cheie al jocului. AI Upscaling joacă, de asemenea, un rol crucial, transformând conținutul transmis la rezoluții mai mici la calitate 4K sau 8K, ceea ce înseamnă că detaliile fine, cum ar fi expresiile faciale ale sportivilor sau texturile terenului, devin mult mai clare și mai definite. Tehnologia Glare Free asigură că reflexiile și strălucirile nu vor interfera cu vizionarea, chiar și în condiții de lumină puternică, astfel încât utilizatorii să se poată bucura de o imagine clară și vibrantă în orice moment al zilei. În ansamblu, aceste tehnologii se traduc într-o experiență de vizionare mult mai realistă și imersivă, permițând spectatorilor să se simtă mai aproape de acțiune și să se bucure de competițiile sportive la un nivel de detaliu și claritate fără precedent.



Wall-street.ro: Se vede mai bine mingea pe terenul de fotbal, mișcarea jucătorilor e mai clară, putem vorbi de astfel de diferențe?





Victor Armășelu, Samsung: Da, cum precizam și anterior, tehnologia AI Motion Enhancer Pro aduce o diferență uriașă în vizionarea competițiilor sportive, îmbunătățind semnificativ claritatea și fluiditatea mișcărilor. De exemplu, mingea de fotbal pe teren este vizibilă mult mai clar în timpul meciurilor, chiar și în momentele de viteză maximă. Mișcările rapide ale jucătorilor, cum ar fi sprinturile, driblingurile și pasele, sunt redate cu o precizie superioară, eliminând neclaritatea și efectul de blur. Asta înseamnă că spectatorii pot urmări fiecare detaliu al jocului, de la traiectoria precisă a mingii până la expresiile faciale ale jucătorilor și reacțiile acestora în timp real. AI Upscaling îmbunătățește calitatea transmisiei, transformând imaginile standard în rezoluție 4K sau 8K, oferind astfel detalii fine și culori mai vibrante. Tehnologia Glare Free elimină reflexiile deranjante, asigurând o vizionare confortabilă în orice condiții de lumină. Toate aceste tehnologii contribuie la o experiență de vizionare mult mai imersivă și realistă, permițând spectatorilor să se bucure de competițiile sportive la o calitate vizuală fără precedent, aproape ca și cum ar fi prezenți pe stadion.



Wall-street.ro: Care sunt recomandările pe care le aveți pentru utilizatori în așa fel încât să profite cât mai mult de capabilitățile televizoarelor?





Victor Armășelu, Samsung: Pentru a profita la maximum de capabilitățile televizoarelor moderne Samsung, utilizatorii ar trebui să ia în considerare mai multe recomandări cheie. În primul rând, alegerea modelului potrivit este esențială; Samsung oferă o gamă variată de televizoare, de la OLED, Neo QLED și QLED, până la UHD, fiecare cu avantajele sale specifice. Pentru pasionații de jocuri, modelele cu rată de refresh de până la 240Hz la rezoluție 4K oferă o experiență de gaming fluidă și detaliată. Cei care urmăresc sporturi vor beneficia semnificativ de tehnologia AI Motion Enhancer Pro, care clarifică și fluidizează mișcările rapide, făcând acțiunea de pe ecran mai clară și mai realistă. În plus, utilizatorii ar trebui să exploreze și funcționalitățile smart ale televizoarelor Samsung, care pot deveni hub-uri centrale pentru gestionarea dispozitivelor inteligente din casă. Ecosistemul SmartThings permite integrarea perfectă a tuturor dispozitivelor Samsung, permițându-le utilizatorilor să creeze și să gestioneze rutine inteligente direct de pe telefonul mobil sau tabletă. Astfel, televizoarele Samsung nu doar că îmbunătățesc experiența de vizionare, dar contribuie și la automatizarea și simplificarea vieții de zi cu zi, oferind un control total asupra locuinței inteligente.

