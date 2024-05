Peste 67% dintre dintre români spun că vor pleca în vacanţă în următoarele trei luni, în topul preferinţelor fiind destinaţiile europene, urmate de cele interne, potrivit unei analize realizate de o agenţie de turism online, transmite Agerpres.

În acelaşi timp, 80% dintre respondenţi susţin că vor călători cu avionul, rămânând în continuare mijlocul de transport preferat. Cei mai mulţi vor merge în vacanţă în familie, spre deosebire de anul trecut, când au călătorit preponderent în cuplu.

"Principalele ţări în care îşi vor petrece românii concediul de vară sunt Spania, Italia, România, Grecia şi Marea Britanie, destinaţii alese frecvent de aceştia pentru sezonul estival. Dintre cei care au optat pentru Grecia, se pare că cei mai mulţi au ales Salonic, Creta, Corfu şi Rodos pentru vacanţa lor. În acelaşi timp, există şi un interes crescut pentru experienţele noi: 40% dintre respondenţii la chestionar îşi doresc să viziteze locuri în care nu au mai fost până acum", arată studiul Vola.ro.

În plus, există şi un top 10 al destinaţiilor populare pentru vara aceasta, respectiv Bucureşti, Iaşi, Roma, Milano, Barcelona, Mallorca, Paris, Londra, Malaga şi Cluj-Napoca.

Conform sursei citate, românii au rezervat cu mai mult timp înainte de zbor călătoria de vară, semn că pentru acest concediu s-au pregătit cu atenţie, analizând opţiunile şi preţurile.

Astfel, peste 50% dintre dintre ei au achiziţionat biletele de avion pentru vară cu un avans de peste 90 de zile, astfel încât să profite de preţurile mai mici, în timp ce în primăvară, majoritatea călătorilor au rezervat cu o lună înainte zborurile. De asemenea, durata medie de şedere în timpul sezonului estival este de 9 zile.

Potrivit datelor citate, tariful mediu pentru un bilet de avion/pasager vara aceasta este de 222 de euro. August este perioada cu cele mai scumpe zboruri, cu un tarif mediu de 246 de euro, având în vedere că este luna concediilor în România. Urmează iulie, cu un tarif mediu de 228 de euro, şi iunie, o lună mai puţin aglomerată, cu un preţ mediu de 194 euro.

Există şi câteva recorduri înregistrate de Vola.ro pentru acest sezon: cea mai ieftină rezervare a fost făcută pe ruta Cluj-Napoca - Bruxelles şi a costat numai 32 de euro, pentru un pasager, pe când cea mai scumpă rezervare a fost 8.895 de euro, pe ruta Bucureşti - Seul, pentru 9 pasageri.

"Pe Vola.ro există peste 30 de destinaţii europene cu oferte de zboruri sub 100 de euro: Milano, Viena, Paris, Pescara, Tirana, Bruxelles şi Salonic, cu bilete disponibile la sub 30 de euro, Bologna, Veneţia, Budapesta, Zadar, Paphos, Londra, Pisa, cu bilete disponibile la sub 40 de euro, Roma, Catania, Corfu, Skiathos, Bari, Napoli, cu bilete la sub 50 de euro, Istanbul, Basel, Chania, Valencia, Torino, Oslo, Alghero, Barcelona, Madrid, Atena, Nisa, Hamburg, Geneva, Antalya, Birmingham, Frankfurt, cu bilete la sub 100 de euro", se precizează în comunicat.

În ce priveşte bugetul alocat biletelor de avion, peste jumătate din respondenţi (52%) sunt dispuşi să cheltuiască între 100 şi 300 de euro de persoană, în timp ce 35% vor opta pentru bilete ce nu depăşesc 100 euro.

"Dat fiind că cei mai mulţi români au în plan cel puţin o vacanţă vara aceasta, este important ca aceştia să ştie că sunt câteva trucuri care îi pot ajuta să găsească bilete la un preţ mai bun. Un prim aspect ţine de data achiziţionării biletelor: în general, vor obţine un tarif mai mic dacă rezervă zborul în avans faţă de data călătoriei, de regulă, cu peste 21 de zile înainte de plecare", susţin reprezentanţii tur-operatorului, în comunicat.

De asemenea, potrivit datelor tur-operatorului, marţea rămâne cea mai bună zi pentru achiziţia biletelor de avion. În acelaşi timp, contează enorm şi timpul petrecut la destinaţie: specialiştii recomandă minimum 3 nopţi de şedere la destinaţie. Pentru intervalele mai scurte de vacanţă, preţurile pot fi mai mari.

"Este bine ştiut faptul că aeroporturile mai mari şi mai aglomerate au şi taxe mai mari, ceea ce duce la o creştere a preţului total al biletului de avion. Tocmai din acest motiv, pentru un tarif mai mic, e recomandat, acolo unde există posibilitatea, să se zboare spre aeroporturile mai mici, din oraşele de lângă capitalele europene, de exemplu. Nu în ultimul rând, o altă soluţie prietenoasă cu bugetul ar putea fi alegerea unor zboruri combinate. De multe ori, un zbor direct către o destinaţie pentru care există cerere mare poate fi mai scump, în special dacă există un număr limitat de zboruri către acel loc. În acest caz, zborurile cu escală pot fi o opţiune de luat în calcul, mai ales dacă escalele sunt scurte, de maximum 2-3 ore", mai arată cercetarea.

Potrivit sondajului, 45% dintre români renunţă la achiziţionarea biletelor de avion din cauza scumpirii acestora de la o zi la alta, în timp ce 81% dintre ei sunt de părere că e importantă opţiunea de a putea bloca tariful. De asemenea, 83% dintre ei susţin că vor opta pentru un astfel de serviciu în viitor.

În acest context, Vola.ro a lansat un serviciu de Blocare preţ care garantează blocarea tarifului de zbor timp de trei zile, astfel încât clienţii să-şi poată continua planurile de călătorie fără teama scumpirilor.

În ultimii ani, strategia companiei s-a îndreptat spre dezvoltarea unor servicii de călătorie de tip fintech, menite să protejeze clienţii de incertitudinea din jurul călătoriilor. În 2015, Vola.ro a primit o investiţie de 5 milioane de euro din partea 3TS Capital Partners, acelaşi fond care a mai investit în România în Elefant.ro, InternetCorp, Zoot şi Vector Watch.

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: