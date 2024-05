Vacanță în Creta: Cum îi așteaptă cea mai mare insulă grecească pe turiștii români în această vară

Insula Creta este una dintre destinațiile de vacanță preferate de români, mai ales în sezonul estival, pentru că îmbină perfect relaxarea, distracția, aventura și experiențele culinare. Dacă ți-ai propus ca în acest an să-ți petreci vacanța de vară într-una dintre cele mai populare destinații ale Greciei, am discutat cu Miltiadis Despotakis, reprezentant al agenției Kalamaki Travel din Chania pentru a afla cu ce își întâmpină Creta turiștii în acest an.