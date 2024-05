Nicușor Dan: Este o mare indisciplină la emiterea de autorizații de construire la primăriile de sector

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că există o "mare indisciplină" în ce priveşte emiterea autorizaţiilor de construire la nivelul primăriilor de sector şi că Inspectoratul de Stat în Construcţii şi prefectul nu fac verificările aşa cum ar trebui, relatează Agerpres.

"E o mare indisciplină în emiterea autorizaţiilor de construire la primăriile de sector şi din păcate instituţiile de control - Inspectoratul de Stat şi prefectul - nu fac verificarea pe care ar trebui să o facă", a spus edilul general, în cadrul unei conferinţe presă.



Precizările au venit după ce Nicuşor Dan a fost întrebat ce măsuri pot fi luate pentru fluidizarea traficului din Capitală. Nicuşor Dan a declarat că traficul intens a fost generat de "o dezvoltare urbană complet scăpată de sub control" pe parcursul a 20 de ani.



"Traficul vine dintr-o dezvoltare urbană complet, complet scăpată de sub control 20 de ani şi pe care... noi am încercat cam singuri să ne opunem la ea în aceşti trei ani şi jumătate de mandat. Pe chestiunea PUZ-urilor de sector, dacă exista voinţă din partea Inspectoratului şi a prefectului, era o chestiune care se putea rezolva în două săptămâni, mai ales după ce le-am dat toate argumentele mură în gură, de ce sunt documentaţiile acestea ilegale. În loc de asta, am petrecut cu toţii prin tribunale trei ani şi jumătate în vreo 40 de procese", a spus edilul general.



Nicuşor Dan a evidenţiat şi faptul că 93% din autorizaţiile de construire de pe suprafaţa oraşului sunt date de către primarii de sector, iar în jurul Capitalei autorizaţiile de construire sunt eliberate de primarii din oraşele şi comunele limitrofe.



"Evident că au şi ei o influenţă asupra traficului din Bucureşti. Eu ce pot să spun este că în mandatul următor, dacă voi fi reales, o să avem 550 de intersecţii conectate în sistemul de semaforizare inteligentă cu serverul central. Pot să promit că o să avem încă 250 de tramvaie noi şi în felul ăsta toată flota să fie nouă şi o să terminăm cei 50 de kilometri de linie de tramvai pentru care am semnat deja contracte; pe Barbu Văcărescu au şi început lucrările", a precizat edilul general.



El a mai spus că pentru a fluidiza traficul trebuie încurajat transportul în comun şi a reamintit că Primăria a achiziţionat 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice şi 100 de troleibuze.



"Am externalizat curăţenia, facem verificări la cap de linie, am dus autobuze, troleibuze în zone care nu aveau până acum, am conectat cu Google Maps, avem bilet pe călătorie şi nu pe urcare în mijloc de transport, bilet comun şi abonamente cu metroul. Deci toate astea sunt eforturi de a încerca să mutăm transportul către transportul în comun şi în felul ăsta să degrevăm presiunea", a precizat edilul general.



În altă ordine de idei, Nicuşor Dan a salutat demersul Grupului de Iniţiativă Civică IOR-Titan de a acţiona în instanţă Primăria Capitalei pentru recuperarea zonei retrocedate din Parcul IOR.



"Am făcut o lungă analiză juridică. Din analiza asta juridică a rezultat că ne încurcă pe noi, pe municipiul Bucureşti, ne încurcă foarte tare acel litigiu din 2013, în care s-au stabilit cu titlul definitiv nişte lucruri, inclusiv de către Înalta Curte. Deci ar fi fost periculos ca municipiul sau primarul să facă ei înşişi acest demers. Dar grupul de iniţiativă este o persoană cu totul nouă, care poate să aducă orice fel de probă contrară faţă de ce s-a stabilit în litigiile anterioare şi noi o să le susţinem poziţia", a spus edilul general.

