Astfel, producătorul Azariada spune că a creat cu ocazia Paștelui pachete speciale care conțin, pe lângă alte produse, vin alb, vin roșu, dar și vin rose, "ca să împace pe toată lumea".

De asemenea, acesta spune că unele pachete conțin și ouă de Paște, din ciocolată belgiană și, în plus, toate au și cozonac.

Cât despre prețuri, cel mai ieftin dintre acestea costă 175 de lei, iar ceea ce le diferențiază este băutura care este în compoziția lor, între aceste pachete existând și unul cu cremă de whisky.

Totodată, producătorul spune că se pot face pachete și la comandă, în funcție de buget.

Cel mai bine vândut cozonac este cozonacul cu vinars, am vândut cam 700 de bucăți. Pe lângă el am mai adus trei noi sortimente, unul cu Nutella, care deasupra are o glazură de ciocolată belgiană, îl mai avem pe cel cu stracciatella și mai avem și unul cu fructe confiate în interior. Fuctele confiate sunt din ananas, portocale, lămâi și stafide.

Cât despre cei mai bine vânduți cozonac după deținătorul locului 1, același de anul trecut, de altfel, Bogdan Ovidiu, managerul Azariada, spune că pe locul doi în 2024 urmează cozonacul cu Nutella, apoi, pe locul trei, cel cu stracciatella, iar ultimul este cel cu fructe confiate.

Acesta arată, prin urmare, că cozonacii cei mai scumpi s-au vândut cel mai bine, lumea preferând, în cuvintele sale, aceste combinații pe care nu le găsește peste tot.

Antreprenorul mai adaugă că în ofertă mai există și ciocolate cu diferite arome care au ambalaj specific de Paște, ceea ce înseamnă că pe design-ul acestora apar oușoarele sau iepurașii, exact cum există și produse cu ambalaje specifice pentru Crăciun.

Totodată asta spune că, cu ocazia acestor sărbători de Paște a produs pentru prima dată o rețetă proprie de pască, pe care a inclus-o în pachetele corporate.

Aceasta, conform lui Bogdan Ovidiu, are 700 de grame și conține numai ingrediente naturale, fără niciun conservant, de aceea termenul de garanție este între 3 și 5 zile.

Antreprenorul mai adaugă de asemenea că afacerea a trecut printr-un rebranding, ca urmare a unei situații în care o altă afacere folosea numele pe care businessul său îl avea anterior.

Cineva și-a înregistrat numele de Azaria de vreo 10 ani pe domeniul de panificație, dar el nu vinde produsele pe care le vând eu. Eu nu am vrut să am probleme, să ajungem să ne dăm în judecată și i-am spus că schimb eu numele și închidem orice incident. Și atunci am mai pus DA după numele Azaria, pentru că noi mereu răspundem "da" la cerințele clienților, prin urmare am făcut acest joc de cuvinte.

Bogdan Ovidiu, manager Azariada