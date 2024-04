Comisia Europeană a desemnat, în mod oficial, comerciantul Shein drept platformă online foarte mare (VLOP) în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA), ceea ce înseamnă că această companie va trebui să respecte cele mai stricte norme privind serviciile digitale, cum ar fi obligaţia de a adopta măsuri specifice pentru a capacita şi a proteja utilizatorii online, inclusiv minorii, şi pentru a evalua şi a atenua în mod corespunzător orice riscuri sistemice care decurg din serviciile lor, informează AFP, conform Agerpres.

Fiind un comerciant online cu o medie de peste 45 milioane de utilizatori lunari în Uniunea Europeană, lucru pe care Shein l-a comunicat Comisiei, rezultă faptul că retailerul online depăşeşte pragul DSA pentru desemnarea ca platformă online foarte mare (VLOP).

Astfel, printre obligaţiile suplimentare pe care Shein va trebui să le respecte se numără: o supraveghere mai diligentă a produselor ilegale, măsuri sporite de protecţie a consumatorilor, precum şi mai multă transparenţă şi responsabilitate.

"Shein trebuie să instituie măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi listarea şi vânzarea de mărfuri contrafăcute, produse nesigure şi articole care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Aceste măsuri pot include adaptarea condiţiilor de utilizare, îmbunătăţirea proiectării interfeţei pentru utilizatori pentru o mai bună raportare şi detectare a listărilor suspecte, îmbunătăţirea proceselor de moderare, pentru a elimina rapid articolele ilegale şi rafinarea algoritmilor săi pentru a preveni promovarea şi vânzarea de bunuri interzise", a explicat Executivul comunitar.

De asemenea, Shein trebuie să îşi structureze platforma, inclusiv interfeţele pentru utilizatori, algoritmii de recomandare şi condiţiile de utilizare, pentru a atenua şi a preveni riscurile la adresa siguranţei şi bunăstării consumatorilor.

Totodată, trebuie puse în aplicare măsuri pentru a proteja consumatorii împotriva achiziţionării de bunuri nesigure sau ilegale, cu un accent deosebit pe prevenirea vânzării şi distribuţiei de produse care ar putea fi dăunătoare pentru minori. Aceasta include încorporarea unor sisteme solide de asigurare a vârstei pentru a restricţiona achiziţionarea de articole restricţionate în funcţie de vârstă.

În plus, Shein va trebui să ofere acces la datele publice cercetătorilor, inclusiv cercetătorilor agreaţi desemnaţi de coordonatorii serviciilor digitale. Mai mult, Shein trebuie să respecte cerinţele în materie de transparenţă, inclusiv publicarea, o dată la şase luni, a rapoartelor privind transparenţa privind deciziile de moderare a conţinutului şi gestionarea riscurilor, pe lângă rapoartele privind riscurile sistemice şi rezultatele auditului, o dată pe an.

Nu în ultimul rând, Shein va trebui să respecte cele mai stricte norme în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale în termen de patru luni de la notificarea sa (şi anume, până la sfârşitul lunii august 2024).

Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul că, în România, în ultimele 6 luni a existat o singură reclamație ce a vizat platforma Shein, conform ANPC.

Sursa foto: Shutterstock / rafapress

