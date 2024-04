Un număr de 18 instituţii de credit şi-au exprimat intenţia de a participa la schema de ajutor de stat IMM Plus şi a componentelor acesteia - IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus şi Construct Plus, informează Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

Plafonul total de garantare în valoare de peste 7,9 miliarde lei, aprobat pentru emiterea de garanţii în anul 2024 în cadrul programului, a fost suprasubscris de finanţatori în procent de 330,14%, stabilit pe baza volumului finanţărilor pe care estimează că le vor acorda în anul 2024.



"FNGCIMM a transmis în data de 19 aprilie 2024 unui număr de 20 de instituţii de credit, invitaţii de înscriere în cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus şi a componentelor acesteia - IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus şi Construct Plus, respectiv solicitarea de transmitere a cererilor de alocare a plafoanelor de garantare, bazate pe estimarea volumului de garanţii pe care le vor acorda în cadrul programului", se menţionează în comunicat.



Potrivit sursei citate, la data de 2 mai 2024, va expira termenul limită de înscriere a instituţiilor de credit în cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus şi a componentelor acesteia.



Reprezentanţii FNGCIMM precizează că plafoanele de garantare totalizează suma de 7,992 miliarde lei, în următoarea structură: IMM România Plus: 5,89 miliarde lei; Agro Plus: 100 milioane lei; IMM Prod Plus: 1 miliard de lei şi Construct Plus: 1 miliard lei, din care 900 milioane lei pentru subcomponenta IMM Construct Plus, iar 100 milioane lei pentru subcomponenta UAT Construct Plus.



Astfel, până în prezent, un număr de 18 de instituţii de credit eligibile în cadrul programului au transmis către FNGCIMM solicitări de alocare a plafoanelor de garantare pentru anul 2024.



Conform instituţiei, valoarea cumulată a solicitărilor de alocare a plafoanelor de garantare transmise de cele 18 instituţii de credit este de 26,38 miliarde lei, corespunzător unui grad general de subscriere a plafonului de aproximativ 330,14%.



"Suntem extrem de încântaţi de interesul manifestat de instituţiilor financiare, care se alătura pentru al patrulea an consecutiv programului guvernamental. Infuzia de capital atras în economie prin derularea acestor scheme de ajutor de stat, începând cu IMM Invest, IMM Invest România, continuat cu IMM Invest Plus, a reprezentat un record european, susţinând acordarea unui număr de 84.547 de garanţii, în valoare de 54,3 miliarde lei, ce au atras finanţări de peste 63,8 miliarde lei. Prin continuarea cu IMM Plus, începând cu data de 29 aprilie şi până la data de 30 iunie 2024, când vom închide acest program, cel puţin alţi 15.000 de beneficiari vor primi finanţare garantată pentru a-şi asigura capitalul de lucru necesar continuării activităţii vor putea să-şi dezvolte afacerile şi realiza obiectivele de investiţii", a declarat Dumitru Nancu, directorul FNGCIMM.



Potrivit instituţiei, subscrierile aferente fiecărei componente a Programului IMM Plus se prezintă astfel: pentru componenta IMM România Plus, gradul de subscriere este de 317,37%, pentru componenta Agro Plus gradul de subscriere a depăşit plafonul alocat în procent de 743,37%, componenta IMM Prod Plus are subscriere din partea finanţatorilor de 362,06%, iar subcomponentele Construct Plus IMM şi Construct Plus, înregistrează solicitări de plafon de peste 358,45%, respectiv UAT- 95,50%.



Prin schema de ajutor de stat IMM Plus, se asigură accesul IMM-urilor, inclusiv a start-up-urilor şi a întreprinderilor mici cu capitalizare medie de piaţă, la finanţări cu garanţii de stat şi costuri subvenţionate din bugetul Ministerului Finanţelor.



Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii -FNGCIMM SA-IFN- este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM SA - IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanţia FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, faţă de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

