GRAFIC: Cât timp îi ia unui hacker să-ți spargă parola în 2024. Dacă o ai simplă, nu ai nicio șansă să te protejezi

O parolă simplă formată din opt caractere poate fi spartă în doar 37 de secunde folosind „forța brută”, dar este nevoie de peste un secol pentru a sparge o parolă de 16 caractere, relatează Euronews.com, citând specialiști din domeniul securității cibernetice.

Actualizarea parolei pentru a fi mai lungă și a conține un amestec de litere, cifre și simboluri poate crește timpul necesar unui hacker pentru a o sparge, ajungând la un timp ce computare de secole sau milenii, ceea ce face ca efortul hackerului să fie degeaba, potrivit firmei IT Hive Systems.

Compania și-a lansat tabelul de parole din 2024, care afișează timpul necesar pentru a descoperi o parolă folosind cel mai bun hardware accesibil consumatorilor.

În prezent, multe site-uri web necesită o parolă de cel puțin opt caractere cu un amestec de litere, cifre sau simboluri, dar ar putea fi nevoie de o actualizare, spun experții, deoarece o parolă mai lungă oferă un număr semnificativ mai mare de combinații posibile pe care hackeri le pot ghici.

Pentru o parolă simplă de opt caractere compusă doar din numere, sunt necesare doar 37 de secunde pentru a o sparge, folosind o metodă care se bazează pur și simplu pe un software care încearcă automat combinații până când o nimerește pe cea potrivită.

Dacă numărul de caractere este dublat, un hacker ar avea nevoie de 119 ani pentru a-l determina.

🎉 The 2024 update to our Hive Systems Password Table is out now! Viewed and shared by over 1 million+ people, published by universities, and seen in the news - this year's update covers the latest trends in password cracking. Download your copy today at https://t.co/KzbZoXDTu9 pic.twitter.com/5tG8jpGqX9— Hive Systems (@hivesystems) April 23, 2024