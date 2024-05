Ca în fiecare an, pe 1 iunie, de Ziua Copilului, se redeschide Sands of Therme, plaja exotică a Bucureștiului și cea mai mare plajă urbană din România.

Palmieri, nisip și cocktailuri la bar, toate creează atmosfera de pe litoral la centrul de la ieșirea din București.

În plus, Therme promite un sezon estival plin de concerte și alte evenimente pentru cei care calcă pragul centrului de wellness. Mai mult decât atât, dacă în perioada 3 iunie - 8 septembrie 2024, fiecare bon de consumație în valoare de 250 lei atrage un voucher pentru încă o zi de vacanță la Therme.

Mai multe detalii despre valabilitatea voucherului, dar și despre cum îl puteți folosi găsiți AICI.

Proiectul, care depășește 5 milioane de euro în total, a fost lansat în vara anului 2017 și a plasat Bucureștiul în rândul capitalelor europene cu plaje urbane, alături de Lisabona, Berlin, Viena, Paris, Moscova sau Hamburg.

Turiștii români și străini sunt așteptați să se bucure 7 zile din 7 de piscina tropicală cu apă termală înconjurată de palmieri. Sands of Therme beneficiază de 30.000 mp de nisip fin, sute de șezlonguri, umbrare tip vela, bean bags și hamacuri.

Printre noutățile plajei Sands of Therme se numără mai multe baruri și facilități, pentru o atmosferă de vacanță desăvârșită: Pool Bar, Cocktail Bar, Ice Cream Studio, Akai Bar sau The Grill by Therme. Pentru amatorii de natură, o plimbare pe plajă, la asfințit, sau o vizită în parcurile Pangeea și Feng Shui, printre măslini și plante exotice, sunt alternative la fel de atractive pe care centrul le oferă vizitatorilor.

Sursa foto: Therme

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: