Parteneri pentru decarbonizare 2030 Cu ocazia primei ediții a Climate Supplier Event - Parteneri pentru decarbonizare 2030, organizată sub umbrela Climate Change Summit, împreună cu Social Innovation Solutions, s-au reunit marți, 11 iunie, peste 230 de parteneri, furnizori și angajați ai retailerului. În cadrul evenimentului, Auchan împreună cu invitații săi au dezbătut și împărtășit principalele valori și obiective climatice ce vor facilita transformarea modelelor de afaceri. Principalele teme abordate au fost măsurile de decarbonizare la nivel de business, atât a produselor, cât și a operațiunilor, importanța agriculturii regenerative, precum și evoluția strategiei de sustenabilitate prin Planul pentru Climat 2030 elaborat de Auchan.

Pe parcursul evenimentului au fost împărtășite exemple de succes și practici privind reducerea emisiilor de CO2. Au fost discutate principalele provocări pe care partenerii și furnizorii le întâmpină în implementarea măsurilor de decarbonizare, soluțiile ce pot fi adoptate pentru ca un business să devină cât mai sustenabil, precum și mijloace de finanțare pentru decarbonizare. De asemenea, s-a discutat despre importanța utilizării responsabile a resurselor și a materiilor prime, necesitatea accelerării reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, în contextul actual de urgență climatică, și a menținerii unei capacități ridicate a randaentelor agricole.

Climate Supplier Event – Parteneri pentru decarbonizare 2030:

Un alt subiect-cheie al dezbaterilor a fost reprezentant de decarbonizarea produselor alimentare și nealimentare și cum poate fi aceasta realizată. Auchan își propune să ofere produse care fac parte din lanțul de aprovizionare scurt, produse de la furnizori sau producători locali. De asemenea, Auchan a început de mulți ani un proces accelerat de decarbonizare, atât a operațiunilor din magazine prin reducerea consumului de energie și gaz frigorigen, cât și a produselor. Această strategie amplă a fost elaborată în Planul pentru Climat 2030 ce se concentrează pe mai multe perimetre de acțiune, toate aceste procese țintind la o transformare profundă și sustenabilă a modelului de afaceri.

„Am organizat acest eveniment pentru a împartăși partenerilor obiectivul nostru de a construi o ofertă de produse cu impact cât mai redus asupra mediului și să venim în sprijinul clienților de a face alegeri de consum responsabil. Ne propunem să consolidăm și să construim parteneriate puternice comerciale și de decarbonizare cu partenerii cu care împărtășim aceeași viziune privind schimbările climatice și sustenabilitatea. Ne dorim să oferim suportul necesar pentru a parcurge cât mai puțin provocator demersul de decarbonizare a business-urilor lor,” a subliniat Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate Auchan Retail România.

Evenimentul a fost format dintr-o serie de sesiuni de prezentări și paneluri de discuții urmărind dezbateri cu privire la de ce, ce anume și cum se poate decarboniza un business și ce presupune o agricultură regenerativă. La acestea au luat parte Codruț Nicolau, Fondator Sustain Future, precum și reprezentanți ai Valvis Holding, Danone, Mars, Bayer, Carbon Expert, Agreena, 4ENVIGO și BRD.

„Consider că business-ul și sustenabilitatea merg mână în mână. De exemplu, în cazul unui fermier care poate avea ca obiectiv de a produce cât de multă hrană, în același timp este necesar să protejeze și să conserve solul, apa și resursele pe care le folosește, atât pentru prezent cât și pentru viitoarele generații, de aceea agricultura regenerativă este importantă. Profitabilitatea trebuie să fie corelată cu sustenabilitatea și cu protejarea naturii și a resurselor” a afirmat Boualem Saidi, Senior Bayer Representative & Country Group Head (Romania, Bulgaria and Moldova), Bayer Crop Science.

„Întreaga noastră filosofie de business este construită pe premise sustenabile, tot ecosistemul - de la producție, până la logistică și resurse umane, având la bază acest principiu. Toate produsele noastre au componente naturale, eco, am avut primul produs pe care l-am certificat în România și am lucrat la legislația de elaborare a produselor bio. Cu Auchan, continuăm o colaborare pe care noi o avem dintotdeauna, cu programe deja de multă vreme derulate în direcția sustenabilității. Sunt niște parteneri extraordinari pentru noi, cu care comunicăm înainte de toate și împărtășim din experiențele noastre, iar astfel nu avem decât de câștigat, atât Auchan, cât și noi ca furnizori” a declarat Valentina Vesler, Head of PR & Communication, Valvis Holding.

Evenimentul a inclus și o prezentare a proiectului Organifera a Liceului Teoretic „Grigore Moisil” din Tulcea, echipa care a primit un premiu special din partea Auchan în finala concursului de planuri de afaceri „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” organizat de CONAF (Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin). Elevele au avut ocazia să prezinte publicului produsele inovatoare care propun o alternativă naturală la dezvoltarea plantelor, îngrășăminte naturale și soluții bio pentru combaterea dăunătorilor, aducându-și astfel contribuția la dezbaterile despre agricultura regenerativă.

Auchan continuă demersurile de sustenabilitate și încurajează cât mai mulți parteneri la o trecere către decarbonizarea businessului. Elaborarea Planului pentru Climat 2030 sintetizează toate aceste acțiuni desfășurate, care vizează transformarea companiei într-o marcă recunoscută pentru angajamentul său în lupta pentru protejarea planetei.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 430 de magazine, cuprinzând 30 de hipermarketuri clasice, 3 hipermarketuri discount, 7 supermarketuri, magazinul Auchan Go și aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, cât și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2022 de peste 1,2 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.

Auchan România realizează o serie de acțiuni importante pentru promovarea activităților de responsabilitate socială şi integrare a tinerilor, dar şi programe pentru protejarea mediului înconjurător care au drept scop gestionarea deşeurilor, economisirea resurselor etc. Printre proiectele pe care compania le-a desfășurat se numără plantarea a 100.000 de copaci prin proiectul Mobilizatron, realizarea filmului “România neîmblânzită”, primul documentar despre natura României, precum și amenajarea a două unități de suport medical pentru pacienții cu forme noncritice de Covid-19. În prezent, Auchan are mai multe proiecte active: Zero Risipă (prin care au fost salvate peste 19 milioane de produse și peste 21.907 tone CO2), Programul național de colectare a uleiului uzat (prin care a colectat și reciclat peste un milion de litri de ulei), Programul de Sustenabilitate Personală, precum și multe alte acțiuni menite să ajute mediul înconjurător și societatea.

Mai mult, în fața marii provocări climatice, compania va integra în fiecare segment al strategiei de business obiective clare, menite să contribuie la un viitor mai sustenabil, prezervând planeta. Strategia de climat, parte din umbrela #nuepreatarziu, va reprezenta piatra de temelie a proiectului de companie, retailerul concentrându-se pe toate cele 3 scopuri: echipamente frigorifice, energie, transporturi și produse.

