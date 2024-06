Edilul Sectorului 1, Clotilde Armand, le propune membrilor USR şi cetăţenilor care cred în această formaţiune politică o reconciliere şi o reconstrucţie din temelie a USR şi a anunţat că va lansa o platformă deschisă publicului pentru a afla părerea sa.

"Acum este momentul unui restart profund al USR. Un bun moment în care trebuie să ne privim în oglindă şi să nu ne mai minţim, să ne recunoaştem şi să ne amintim ce ne-a unit împreună pe noi toţi: ghinişti, barnişti, clotildişti, nicuşorişti etc. Cred că de la acest moment zero putem să repornim motoarele la turaţie maximă, de la lucrurile care ne ţin pe noi toţi împreună: cinstea, competenţa, meritocraţia, transparenţa. Eu n-am să încep să arăt cu degetul persoanele care sunt responsabile pentru rezultatele slabe ale partidului. Eu vă propun (membrilor şi cetăţenilor care cred în noi) o reconciliere şi o reconstrucţie din temelie a USR. Voi lansa aici curând o platformă deschisă publicului pentru a ne răspunde toţi cetăţenii despre ce am greşit şi cum cred aceştia că putem face mai bine", a scris Clotilde Armand, duminică, pe Facebook.



În opinia sa, restartul USR trebuie să înceapă reconstrucţia internă de la: democraţia în partid - componenţa Comitetului Politic, verificarea adreselor de email pentru votul electronic, fără decizii abuzive ale Biroului Naţional etc; transparenţa - banii din subvenţie, publicarea CV-urilor şi a contractelor; solidaritatea în partid pentru filialele mici; meritocraţia în partid.

Clotilde Armand : Să dai vina pe colegii tăi și să îi înjuri public e cel mai cool lucru în prezent

Clotilde Armand a punctat că după fiecare rând de alegeri se caută vinovaţi, după fiecare scrutin există oameni mulţumiţi şi nemulţumiţi.



"Să dai vina pe colegii tăi şi să îi înjuri public e cel mai cool lucru în prezent. Pentru moment. Fiindcă audienţa are nevoie de sânge, iar partidele îşi devorează liderii în asemenea situaţii. Desigur că există şi o luptă pentru putere sau preluarea puterii interne. Şi este firesc să fie aşa. Însă eu vă propun altceva. Fiindcă mulţi m-aţi întrebat care este pasul următor pentru mine, pentru USR, pentru toţi cei care se simt abandonaţi, trădaţi, dezamăgiţi, sătui, obosiţi, furioşi, revoltaţi şi resemnaţi. În primul rând cred că este important să fim sinceri cu noi să ne recunoaştem vina acolo unde am greşit şi acolo unde s-a greşit. Doar aşa putem evolua", a mai opinat Clotilde Armand.



De asemenea, aceasta a indicat câteva puncte de unde ar trebui să înceapă, în opinia sa, reconstrucţia USR.



"Restartul USR trebuie să înceapă reconstrucţia internă de aici: 1. Democraţia în partid - componenţa Comitetului Politc, verificarea adreselor email pentru votul electronic, fără decizii abuzive ale Biroului Naţional etc. 2. Transparenţa - banii din subvenţie, publicarea CV-urilor şi a contractelor; 3. Solidaritatea în partid pentru filialele mici; 4. Meritocraţia în partid; 5. Lista este deschisă", a menţionat Clotilde Armand.



Potrivit acesteia, sunt 5 judeţe din ţară în care USR a crescut cu mai mult de 10,000 de voturi la alegerile de duminica trecută faţă de cele din 2020. "Bucureşti, cel mai puternic din ţară cu o creştere de 21.420 voturi, urmat de Timiş, Brasov, Ilfov şi Cluj. Sunt 4 judeţe care au avut o scădere de voturi de peste 10,000 de voturi: Bacău cu 36,209 voturi pierdute, Călăraşi, Vrancea şi Prahova. Sunt UAT-uri în care cu un efort enorm şi constant am reuşit să scădem PSD PNL sub majoritate",afirmă Clotilde Armand.



Ea subliniază că în Sectorul 1 PSD şi PNL au obţinut 11 consilieri locali din 27 (faţă de 15 în 2020), iar ADU şi REPER au 13 consilieri (faţă de 12 în 2020).



"Cred că suntem primul UAT semnificativ din România unde PSD PNL nu mai are o majoritate şi nu va mai avea aşa uşor (la fel ca în Timişoara). În 2020, ca număr de voturi candidatul PSD a fost aproape de candidatul USR în alianţă cu PNL. În 2024, numărul de voturi pentru candidatul USR, pe procesele verbale modificate de ei, e foarte aproape de suma ambelor partide PSD+PNL. Opoziţia a crescut semnificativ în Sectorul 1 şi vă garantez că va continua să crească", mai argumentează primarul Clotilde Armand.<

Sursa foto: Agerpres Foto

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: