Cristian Covaciu, IPEC: Oamenii vor fi înlocuiți de oameni care știu să folosească inteligența artificială

Teama oamenilor că anumite mașinării le vor lua locul este deja instalată de mai mult timp în mentalul colectiv. Totuși, ultimii ani ne arată că adopția și investițiile în tehnologii mai recente, cum sunt și cele care au la bază AI, încep să ia tot mai mult amploare, ceea ce poate aduce încă un plus de nesiguranță la job. Cristian Covaciu, cofondatorul companiei IPEC din Alba Iulia, este de părere, însă, că oamenii nu vor fi înlocuiți de roboți, ci de alți oameni care folosesc deja inteligența artificială.

„Am auzit de atâtea ori întrebarea `Vor înlocui roboții oamenii?`. Nu, roboții nu vor înlocui oamenii, dar oamenii vor fi înlocuiți de alți oameni care știu să folosească inteligența artificială. Am auzit că programatorii vor fi înlocuiți de AI. Eu nu sunt de aceeași părere. Vor fi înlocuiți de alți oameni care vor ști să folosească AI. Asta e părerea mea ca inginer. Sunt inginer chimist, nu calculatorist, deci nu sunt chiar cel mai competent. Dar cei 30 de ani de muncă în care am antrenat și am lucrat cu roboți îmi oferă o oarecare competență”, a declarat Cristian Covaciu, Cristian Covaciu, cofondator şi acţionar al IPEC Alba Iulia, la evenimentul CEO’s Gala – Leadership in the Age of AI, organizat de wall-street.ro.

Ediția CEO’s Gala – Leadership in the Age of AI de anul acesta a premiat acei lideri care au arătat că înțeleg importanța celor mai noi inovații digitale în susținerea și creșterea unei afaceri.

„Lumea zicea că sunt nebun”

Cristian Covaciu face parte din prima generație de antreprenori de după 1989, când a pus bazele IPEC, companie specializată în produse ceramice, dotată cu cele mai avansate tehnologii de producție din domeniu. La fabrica din Alba Iulia, angajații lucrează cot la cot cu roboții industriali, încă de dinainte ca inteligența artificială să se afle deja pe buzele tuturor. Împreună cu cei 500 de angajați și 350 de roboți, IPEC a ajuns la o capacitate de circa 50 de milioane de farfurii pe an.

„Îmi aduc aminte că am început în curtea casei, cu o manufactură și un cuptor pe care l-am zidit și l-am sudat. Pe parcurs, compania a crescut și în 2000 am făcut proiectul pentru așa-numita `dream factory`. Era o companie care trebuia să fie foarte automatizată. Lumea zicea, la vremea respectivă, că sunt nebun, că ce caut eu să am roboți și automate programabile în anul 2000, când salariul era 50 de mărci pe lună. Curentul pentru roboți era mai scump decât erau oamenii”, povestește cofondatorul IPEC.

Timpul a trecut, iar investiția în roboți, într-o vreme în care nimeni nu credea în ei, și-a spus cuvântul: angajații au fost mai productivi, eficiența operațiunilor s-a văzut în cifre, motiv pentru care IPEC a reușit să exporte produsele din ceramică în China, în vremuri în care toată lumea făcea exact contrariul și anume să importe produse de pe piața asiatică.

Marfa noastră era mai bună și mai bine făcută decât cea din China. Pas cu pas am implementat robot după robot, proces după proces. Am început cu procesele mai simple, azi suntem la procesele de deep learning. La început făceam pick and place, după am continuat la tracking, control de calitate și azi ne străduim să facem deep learning. Cristian Covaciu, cofondator și acționar IPEC

În prezent, peste 1% din farfuriile din porțelan din întreaga lume pleacă de pe poarta fabricii din Alba Iulia, iar multe dintre ele ajung inclusiv pe rafturile din magazinele gigantului suedez Ikea. Eficiența este conceptul care definește, poate, cel mai bine, la acest moment, afacerea fondată de Cristian Covaciu. Cei 500 angajații IPEC fac doar într-un schimb de tură circa 5.000 de farfurii, cu mult mai mult față de o companie, de pildă, cu 2.500 de angajați, care ar termina doar 500 de farfurii, în același interval dat, dar fără roboți.

„Eu văd inteligența artificială ca un instrument al viitorului, dar care este foarte binevenit. Dar atât, nimic din ce are omul ca inteligență (...) Eu totuși nu sunt așa de entuziasmat când spun inteligență artificială. Pentru mine, inteligența e mai mult un automat programabil. Iar ceea ce vedem noi azi, că e AI, nu este inteligență din punctul meu de vedere, nu are emoții, nu are identitate, e doar o mașină de calcul, cu o capacitate foarte puternică ce se bazează pe un calcul statistic și pe învățare”, a concluzionat Cristian Covaciu.

IPEC a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 143,4 milioane de lei și un profit net de aproape 4 milioane de lei, în creștere cu aproape 2,3 milioane de lei comparativ cu anul anterior. Numărul mediu de angajați a ajuns, anul trecut, la 518, potrivit datelor raportate la Ministerul Finanțelor.

