Astfel, prețul tonei de cacao a crescut imens într-un timp foarte scurt: dacă în luna februarie a acestui an el încă se mai situa la aproape 6000 de dolari pe tonă, în martie a ajuns la peste 9000 de dolari, pentru ca acum să sară de 11.000 de dolari, după cum arată cnbc.

Practic, arată publicația citată, acest preț-record arată faptul că valoarea materiei prime din care se fabrică ciocolata s-a triplat în ultimul an, ba chiar mai mult decât atât, în condițiile în care în ultimii ani prețul tonei de cacao se stabilizase undeva la 2500 de dolari pe tonă.

Având în vedere această situație, prin urmare, deși marii producători de dulciuri la nivel global cum ar fi Hershey, Ferrero și Mondelez sunt protejați pentru moment datorită contractelor pe care le au în vigoare, odată ce acestea vor expira, cel mai probabil undeva la orizontul anului 2025, vor trebui să plătească mai mult pentru a fabrica dulciurile, ceea ce, în cele din urmă, se va reflecta în buzunarul cumpărătorilor.

"Aceste prețuri au impact categoric asupra felului în care aceste companii își conduc afacerile", a afirmat un specialist în domeniu, conform sursei citate.

Pe de altă parte, alte și alte probleme pun în pericol producția de cacao, pe lângă cele amintite anterior: este vorba despre îmbolnăvirea culturilor, dar și despre prețurile mici plătite zilierilor care lucrează în Africa în producția de cacao, ceea ce îi face, de exemplu, pe aceștia din urmă, să migreze spre extracția substanței din care se produce cauciucul (latex, n.r.), după cum arată tot cnbc.

Cocoa Prices Soar to Record Highs Amid Cameroon’s Conflict-Driven Supply Crisis



The world market's enormous demand for cocoa has driven up its price to an all-time high, but there isn't enough of the commodity to sell in Cameroon's major cocoa production basin. pic.twitter.com/xEPnmvwAgQ