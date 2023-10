Un nou factor pune presiune pe prețul unui produs iubit de români. Ce anume ar putea face prețul ciocolatei să sară în aer

Cotaţiile la cacao au crescut cu 47% în ultimul an pe fondul temerilor că evoluţiile meteo nefavorabile ar putea afecta recoltele din Coasta de Fildeş şi Ghana, care sunt responsabile pentru două treimi din livrările mondiale de boabe de cacao. Iar fenomenul meteo El Nino ar putea agrava şi mai mult lucrurile, astfel că analiştii se aşteaptă la un al treilea an de deficit global de aprovizionare pentru noul sezon care tocmai a început.

Asta înseamnă că inflaţia de la rafturile cu dulciuri ar putea să persiste chiar dacă, la nivel general, presiunile la adresa costurilor produselor alimentare se reduc. Marii producători de ciocolată, precum Hershey Co. şi Lindt & Spruengli AG, au avertizat deja că există posibilitatea unor noi majorări de preţuri şi există semnale că preţurile mai mari afectează cererea din Europa şi până în Asia.

"Situaţia actuală arată relativ sumbru dacă nu va exista o îmbunătăţire dramatică a perspectivei. Noi majorări de preţuri ar putea să afecteze consumul", estimează Darren Stetzel, vicepreşedinte la firma de brokeraj StoneX.

Pentru moment principala întrebare este cât de mare va fi cea mai importantă din cele două recolte anuale de boabe de cacao, în condiţiile în care recoltarea a început recent în Ghana şi urmează să demareze în Coasta de Fildeş.

Nevoia de a respecta regulile de trasabilitate impuse de Uniunea Europeană, care importă 68% din boabele de cacao produse de Coasta de Fildeş, a dat naştere la contrabandă iar la aceasta se adaugă şi schimbările climatice care vor reprezenta principalele provocări la adresa sectorului, susţine Yves Kone, directorul organismului de reglementare Le Conseil Cafe-Cacao.

"Schimbările climatice ameninţă producţia noastră de boabe de cacoo. Sarcina nu va fi una uşoară pentru că avem responsabilitatea de a menţine arborii de cacao în bune condiţii de producţie", a spus Yves Kone, fără a oferi o estimare de producţie.

