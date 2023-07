Fabricile care se ocupă cu procesarea boabelor de cacao îşi încetinesc rapid activitatea la nivel mondial, un semnal că producătorii de ciocolată urmează să se confrunte cu o perioadă dificilă, transmite Bloomberg.

Potrivit analiştilor, procesarea de boabe de cacao în America de Nord a scăzut cu aproape 12%, în al doilea trimestru al acestui an, coborând la cel mai redus nivel pentru această perioadă a anului de după 2008, conform Agerpres.ro.



În Europa şi Asia, procesatorii de boabe de cacao au redus şi, la rândul lor, activitatea până la cel mai mic nivel de după pandemie, când diminuarea călătoriilor cu avionul a redus şi cererea de ciocolată.



Toate aceste cifre sunt un semnal de avertisment pentru industria globală a ciocolatei, evaluată la 117 de miliarde de dolari, care în 2022 a suferit prima scădere a volumelor de vânzări din ultimii şase ani, potrivit companiei de cercetare a pieţei Euromonitor International Plc. Procesatorii de boabe îşi reduc activitatea pe măsură ce preţurile mari la cacao afectează marjele operaţionale, tocmai când inflaţia afectează buzunarele consumatorilor, conform Agerpres.ro.



"Problemele pe partea de cerere sunt multiple. Nu doar preţurile la cacao sunt mari, dar şi preţurile la zahăr sunt ridicate, iar producătorii caută întotdeauna să îşi atingă marjele şi de aceea încearcă să pună mai puţină ciocolată într-un biscuit sau să micşoreze dimensiunea tabletei de ciocolată", spune Judy Ganes, preşedinta firmei de consultanţă J. Ganes Consulting.



În mod normal, fabricile procesează boabele de cacao cu câteva luni înainte ca produsele lor să fie transformate în ciocolata care ajunge pe rafturile magazinelor. Aceasta înseamnă că încetinirea activităţii de procesare semnalează faptul că industria ciocolatei se aşteaptă la o cerere mai mică în viitor.



Grupul elveţian Barry Callebaut AG, cel mai mare producător mondial de ciocolată brută, a anunţat anterior că volumele sale de vânzări au scăzut cu 2,7% ,în primele nouă luni ale anului fiscal în curs, cele mai mari diminuări fiind înregistrate în cazul operaţiunilor sale din domeniul specialităţilor.



În al doilea trimestru al anului, procesarea boabelor de cacao în America de Nord a scăzut până la 102.493 tone, conform National Confectioners Association. În Asia, activitatea de procesare a scăzut cu 6,5%, iar în Europa cu 5,7%, arată datele Cocoa Association of Asia, respectiv European Cocoa Association.



Aceste cifre dezamăgitoare vin într-un moment când producătorii de ciocolată se luptă cu preţuri mai mari la cacao. Stocurile mondiale de cacao sunt la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii, iar fenomenul meteo El Nino ameninţă să arunce lumea în al treilea an de lipsuri.



"Îngrijorarea este că, chiar dacă cererea este protejată, acelaşi lucru nu este valabil şi pentru producţie, ameninţările la adresa producţiei este posibil să fie mai mari. Cel mai probabil, sezonul următor va fi al treilea sezon consecutiv de deficit", a estimat Ganes.



La Bursa de materii prime de la Londra, unde se stabilesc preţurile de referinţă la cacao, cotaţiile futures au crescut cu 22%, în acest an.

