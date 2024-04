Proiectul se va numi Khavda Renewable Energy Park și este legat de numele lui Sagar Adani, directorul executiv al companiei Adani Green Energy Limited (AGEL). Acesta este de altfel nepotul lui Gautam Adani, al doilea cel mai bogat om din Asia, cu o avere de 100 de miliarde de dolari, conform CNN.

Giganticul proiect va avea peste 500 de kilometri pătrați și va genera suficientă electricitate cât pentru o țară de dimensiunea Elveției.

"Nu există altă șansă pentru India decât de a încee să facă lucruri la o scară inimaginabilă înainte", a declarat Adani, care are numai 30 de ani.

Adani Green's Khavda power plant is the world's largest, five times the size of Paris, output of 30 GW renewable energy on barren land in Kutch over area of 538 sq km.https://t.co/5j2S3RDd0R— Vedansh Agarwal (@Vedansh_Ag) April 28, 2024