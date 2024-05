Cumpărarea a 250 de tramvaie noi, panouri digitale pentru 1.000 de stații STB din București și mai multe benzi unice pe care să circule autobuzele din București, reprezintă o parte dintre planurile privind transportul în comun din București. Despre acestea, dar și cum a fost văzută la nivelul STB tranziția către autobuzele electrice, am discutat în cadrul evenimentului Energy Revolution, organizat de Wall-street.ro, cu Dan Rusu, Manager de Proiecte TPBI - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

Trecerea de la un oraș al mașinilor, așa cum e văzut Bucureștiul inclusiv de către unii primari de sector, la un oraș al oamenilor, nu se poate face fără investiții importante în transportul în comun. Benzile unice pentru transportul în comun reprezintă una dintre măsurile luate la nivelul Capitalei pentru decongestionarea traficului. Măsură a fost și este criticată dur de o parte dintre șoferi, unii dintre ei aventurându-se destul de des pe aceste benzi cu mașinile personale, eliminând utilitatea lor.

„Crearea de benzi dedicate transportului în comun va continua și avem în vedere inclusiv partea de centru a orașului. Încă sunt în analiză mai multe porțiuni din București pentru a avea benzi dedicate sau culoare pentru tramvaie sau culoarea și pentru tramvaie și autobuze”, precizează Dan Rusu în cadrul evenimentului Energy Revolution, organizat de wall-street.ro.



Societatea de Transport București anunța la finalul anului trecut un program de optimizare a rutelor de transport public, prin introducerea de benzi unice pentru autobuze și troleibuze. La acel moment, societatea preciza că existau 23 de kilometri de benzi unice, iar noile trasee unice introduse pentru STB au fost: Calea Dorobanţi, între Piaţa Dorobanţi şi Şoseaua Ştefan cel Mare, sens către Şoseaua Ştefan cel Mare şi B-dul Dacia, între Strada Viitorului şi Calea Moşilor, pe sensul către Calea Moşilor.

Reprezentantii STB susţineau că, pe noile trasee, timpul de deplasare s-a redus semnificativ. Astfel, pe tronsonul Piaţa Floreasca - Spital Floreasca timpul de deplasare a ajuns la 4 minute, faţă de valori cuprinse între 16 şi 28 de minute.

Totodată, pe tronsonul Piaţa Dorobanţi - Perla timpul de deplasare a ajuns la 4 minute, faţă de 14 - 24 de minute, iar pe tronsonul Perla - Piaţa Dorobanţi - Radu Beller timpul de deplasare a ajuns la 4-6 minute, faţă de 14 - 24 minute.

Panouri digitale în 1.000 de stații STB în următorii ani

Un element banal de infrastructură al transportului în comun inclusiv în alte orașe din România este reprezentat de panourile digitale de informare a călătorilor. Acestea lipsesc în majoritatea stațiilor din Capitală, călătorii, dornici să afle în cât timp vin mijloacele transport în comun, fiind nevoiți să apeleze la aplicații pentru Info STB sau Google Maps.

Dan Rusu precizează că sunt deja aprobate 1.000 de panouri digitale prin PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Finanțarea a fost obținută, studiul de fezabilitate este deja în lucru. În 2025, cel târziu 2026, va trebui să fie realizate, fiind prin PNRR. Noi suntem în termen, le-am putea avea instalate chiar mai devreme de 2026”, precizează Dan Rusu.

Trecerea la autobuze electrice: de la zvonuri că nu sunt bune la scaune cu masaj pentru șoferi



Sursa foto: Facebook / Nicusor Dan



Primele 20 de autobuze electrice, dintr-un total de 100 cumpărate de primărie pentru STB, au intrat pe traseu la finalul anului trecut, pe liniile 330 și 335. Dan Rusu precizează că, la început, o parte dintre șoferi și mecanici au fost reticenți legat de trecerea la autobuze electrice. S-a ajuns inclusiv la răspândirea de zvonuri prin care se spunea că mașinile electrice nu sunt bune.

„Când au început perioada de instruire și-au dat seama că situația este total opusă și că sunt destul de multe avantaje. Nu sunt la fel de zgomotoase, nu sunt la fel de multe vibrații, au venit cu scaune cu masaj pentru șoferi. Producătorul a oferit de la el această opțiune în cadrul vehiculelor, nu am pus-o noi în caietul de sarcini(...) Singurul dezavantaj este legat de respectarea programului, pentru că poate diferi consumul de energie a vehicului în funcție de anotimp. Iarna, când clima este pornită, s-ar putea să nu ai autonomiba stabilită”, explică Dan Rusu.



Alte investiții la nivelul transportului în comun din București menționate de reprezentantul TPBI sunt legate de modernizarea liniilor de tramvai, 50 de kilometri, dar și planuri de a achiziționa încă 250 de tramvaie noi.



*Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a fost constituită sub forma unei structuri de cooperare a autorităților publice locale din regiune, fiind înființată la data de 20.10.2017. Asociația are personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii destinate exercitării și realizării în comun a competențelor autorităților administrației publice (UAT) locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de transport public. Aceste competențe au fost inițial stabilite în sarcina UAT, potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, conform Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

