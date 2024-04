Mașina fostului campion de Formula 1 Ayrton Senna, scoasă la vânzare. Cât costă o Honda veche de 30 de ani

Honda NSX, primul supercar autentic construit de compania niponă, a beneficiat de implicarea activă a lui Ayrton Senna, triplul campion mondial de F1 brazilian. Vorbim, evident, de prima generație a modelului din care provine și exemplarul acesta, unul pe care Senna însuși l-a folosit și care este acum la vânzare pentru 583.600 euro.

Care este valoarea istoriei? Unele mașini clasice sunt mai scumpe decât altele deoarece au o istorie aparte sau deoarece au fost deținute de oameni faimoși. O vizită la „Țiriac Collection” te va aduce în fața unor mașini deținute cândva de celebrități precum Sir Elton John, Sammy Davis Jr. sau Evita Peron. Valoarea acestor modele este, în mod normal, mai mare tocmai pentru că au în „cartea de vizită” niște nume sonore care le-au deținut și, uneori, chiar și condus.

Honda lui Senna, încă purtând numerele de Portugalia. Sursă foto: Auto Trader

La fel se întâmplă și cu această Honda NSX. Pe site-urile de profil, o Honda NSX din prima generație costă undeva între 80.000 și 145.000 de euro, în funcție de specificație, stare, kilometraj și anul de fabricație. Acest exemplar, însă, se apropie de 600.000 de euro pentru că este unul dintre cele trei pe care le-a avut, la începutul aniilor '90, unul dintre cei mai mari piloți din istoria Formulei 1, așa-numita „Regină” a sporturilor cu motor.

În urmă cu exact un deceniu, în 2014, un alt NSX care ar fi fost deținut de Senna a apărut la o licitație a casei Silverstone Auctions. Mașina respectivă ar fi fost folosit, la fel ca acesta, pe drumurile din Portugalia unde brazilianul avea o reședință. Ceea ce este interesant este că, la acel moment, estimarea din partea experțiilor casei de licitații nu depășea 85.000 de lire, la ani lumină de cei 500.000 de lire ceruți pe acest exemplar roșu de pe Auto Trader.

Senna, înainte de MP-ul Portugaliei din 1992, ultimul sezon în care Honda a fost motoristul McLaren. Sursă foto: Ercole Colombo / Motorsport Images

Conform Autosport, această mașină a apărut nu doar în poze alături de pilot, ci a fost imortalizată și într-un documentar din 1992, „Racing is in my Blood”. După moartea lui Senna, în 1 mai 1994, mașina a rămas în Portugalia de unde a fost achiziționată de actualul proprietar, Robert McKagan, în 2013. „Am cumpărat-o din Algarve, iar de atunci mașina, [un NSX din 1991], a locuit cu mine în East Sussex”, a spus proprietarul.

Mașina are 62.925 kilometri la bord și este, aparent, în stare bună, dar vânzătorul nu oferă mai multe detalii. Se menționează, însă, că Honda va fi expusă în cadrul „Senna Exhibition”, o expoziție care se organizează în paddock-ul circuitului Silverstone, în august. În versiunea sa inițială, NSX-ul avea un motor V6 de 3.000 cmc care dezvolta 270 cai putere și 285 Nm. Cifrele pot părea mici astăzi, dar mașina cântărea doar 1.370 kilograme.

Embed from Getty Images

Sursa foto: Mau47 / Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: