Trader de criptomonede, „curățat” de 70 mil. dolari de infractori, cu o metodă simplă. Cum l-au păcălit

Înșelătoriile de tip „address poisoning” sunt efectuate de hoți care creează adrese false de pe care trimit sume de criptomenede către „țintele” lor în speranța că vor trimite accidental bani la adresa falsă mai târziu, explică Transak, o platformă de tranzacționare cripto.

Deoarece blockchain-urile sunt publice, este ușor pentru escroci să găsească adresele cripto ale oamenilor și să trimită tranzacții falsificate pentru a-și agăța victimele.

CertiK, o firmă de securitate blockchain, a confirmat că a detectat un transfer de Bitcoin în valoare de 69,3 milioane de dolari către o adresă „legată cu otrăvirea adresei” într-o postare pe X.

#CertiKInsight 🚨



Our system has detected a transfer of 1,155 WBTC (~$69.3m) to an address linked to address poisoning



EOA 0xd9A1 mimicked a transfer of 0.05 ETH which led the victim to send the funds to the wrong address



Stolen funds are here https://t.co/m2xpJW0QIZ pic.twitter.com/PWFhEsEN2G