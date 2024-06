România încearcă să atragă turiști străini prin diferite mijloace: de la influenceri plătiți, la colantarea taxiurilor nemțești cu reclame despre țara noastră. Totuși, înainte de a capta turiști din alte țări, avem probleme legate de exodul românilor către plajele bulgărești și grecești. Întrebat de ce pleacă românii pe litoralul vecin, chiar dacă ajung să se scalde în aceeași mare, Ministrul Turismului, Radu Oprea, spune că turistul român caută plaje și ape curate. Șeful de la Turism precizează că această responsabilitate ține de administrația Apelor Române, iar că antreprenorii din turism sunt cei responsabili de fidelizarea clienților și stabilirea prețurilor corecte.

Starea turismului estival din țară a făcut românii să stea ore întregi în mașină pentru a ajunge pe plajele bulgarilor sau ale grecilor. Aceștia se plâng în general de mizeria de pe plajă, de calitatea apei, dar printre cele mai deranjante aspecte sunt prețurile exorbitante pentru niște produse și servicii care lasă de dorit. Drept urmare, românii aleg și în acest an să își petreacă vacanța pe nisipul altor țări. Întrebat de Wall-street.ro de ce pleacă românul pe plajele vecine, ministrul Turismului a răspuns:

„Acest răspuns nu trebuie să vină de la Ministrul Turismului, ci de la antreprenorii din domeniul turismului, ei sunt cei care vin cu raportul calitate/preț corect asupra serviciilor pe care le oferă. De mult timp nu mai suntem în etapa în care prețurile să fie stabilite de către minister”, a declarat Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Ministrul Radu Oprea, membru PSD, a mers în ajunul alegerilor locale la Constanța la un târg dedicat industriei HoReCa. Pentru Primăria Constanța a candidat și Horia Constantinescu, care a condus ANPC (de partea PSD), dar a fost învins de Vergil Chițac (PNL).

Majoritatea românilor își plănuiesc vacanțele în străinătate (50%), conform unui studiu Revolut. Cifrele interne ne arată că, în 2023, din mai până în august, peste 600.000 de utilizatori români au plătit pentru servicii de turism în Bulgaria, Grecia, Ungaria, Italia și Germania.

Antreprenorul român vine și oferă niște servicii în povestea lui de succes: în hotelul sau în vila lui. Ieșim din această zonă și vrem apă curată și plaje îngrijite. Radu Oprea, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

În timp ce românii își fac rezervare în Grecia, Ministerul Turismului pune stickere pe taxiurile nemților, în dorința ca aceștia să afle mai multe despre țara noastră. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului realizează, în perioada 10 iunie – 15 iulie, o campanie de promovare outdoor a României în Hamburg, Berlin, Munchen, Frankfurt – Germania, prin colantarea a 625 de taxiuri, campanie ce se desfășoară în contextul Campionatului European de Fotbal.

„Astfel, România va beneficia de o expunere semnificativă, nu doar în rândul turiștilor din Germania, dar și în rândul potențialilor turiști din întreaga Europă care participă la acest campionat.Fiecare imagine are un cod QR unde se regăsește broșura generală a României în limba germană, cu ajutorul căreia vizitatorii vor obține informații relevante despre diferitele destinații din România”, se arată într-un comunicat emis de minister.

A cui e vina până la urmă? Ministrul Turismului spune că ministerul are mâinile legate în ceea ce privește administrarea plajelor

Ministrul Turismului spune că ministerul nu are puterea legislativă de a schimba într-un fel modul în care arată plajele din România. Conform lui Radu Oprea, plajele de pe teritoriul țării se află în grija Apelor Românie, administrație care se află, la rândul ei, în subordinea Ministerului Mediului. Legislația în vigoare prevede ca, Administraţia Naţională "Apele Române", prin Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, să realizeze lucrări de amenajare a plajelor până la începerea sezonului turistic.

„Discuțiile trebuie să fie cu Apele Române care gestionează plajele din România. Depindem mult de autoritățile locale, din localitatea respectivă, în ceea ce privește amenajarea și întreținerea spațiilor verzi. Sunt foarte multe lucruri care converg, dacă dăm exemplul litoralului, la un produs mai bun. Lucrul acesta încercăm să-l facem la Ministerul Turismului, care are competențe limitate: să adunăm la aceeași masă antreprenorii cu celelalte instituții ale statului român”, adaugă ministrul Radu Oprea.

Una dintre reușitele pe care le laudă ministrul Turismului este înaintarea procesului prin care antreprenorul român să poată închiria plajele pe o perioadă de zece ani. Acest termen a fost prelungit de la doi la zece ani în urma unui proiect de hotărâre lansat în consultare publică de Ministerul Mediului.

„Un antreprenor care are plaja închiriată pe zece ani va veni cu un raport calitate preț corect. Acesta nu va mai avea costuri atat de mari și va avea nevoie de turiști mai mult timp, deci, va încerca să își facă reclamă bună ca sa aibă plaja plină. Dacă e închiriată pe un singur an, el nu are interesul sa își facă cunoscută plaja, fiindcă nu știe dacă o va avea și următorul an. Când ai o plajă pentru zece ani, trebuie să te faci cunoscut. Am reușit să facem acest lucru împreună cu Ministerul Mediului și cu antreprenorii români”, spune Ministrul Turismului.

Ce strategii are Ministerul Turismului pentru a atrage turiștii străini: video-urile de promovare ale țării par să nu fie vizionate nici măcar de toți angajații instituției

România a avut mai multe strategii prin care a încercat să capteze turiștii străini. Spre exemplu, anul trecut, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, anunța că a fost încheiat contractul de promovare culturală de circa 10 milioane de euro prin care vor fi aduşi influenceri străini în România.

Între timp, pe pagina de youtube dedicată promovării României, videourile publicate în urmă cu șase luni reușesc cu greu să depășească 400 de vizualizări, iar unele par că nu au fost văzute nici măcar de toți secretarii instituției.

