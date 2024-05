Premierul Marcel Ciolacu a declarat că fiecare român care pleacă definitiv din România este "un eşec" pentru această ţară şi nu o sărbătoare, punctând că, atunci când acasă vor fi condiţii similare celor de afară, românii nu vor mai pleca.

El a rememorat, duminică, la Opera Naţională Română, în ultima seară a Festivalului "Aici-Acolo" organizat cu prilejul Zilei Românilor de Pretutindeni, momentul când fratele său a plecat în Germania, imediat după Revoluţia din 1989, asemenea multor alţi români, în căutarea unor vieţi mai bune.

"Simt acum aşa cum am simţit şi atunci, că nu a fost nicio sărbătoare la noi în familie. Ne-a fost tuturor greu şi mamei, cred, aproape imposibil văzând plecarea unui băiat cu singura nepoată pe care o avea şi urma să îi vedem doar în fotografii sau să-i auzim doar la telefon. Cu adevărat a fost sărbătoare doar când s-au întors acasă. Adevărul este că de 30 de ani ne-am obişnuit să sărbătorim eşecul. Organizăm evenimente, spunem discursuri, facem poze şi apoi fiecare îşi vede de viaţa lui, noi aici şi dvs dincolo, în alte ţări. Adevărul este că fiecare trecere definitivă peste graniţă este un eşec pentru această ţară, nu o sărbătoare. Fiecare mamă, fiecare frate, fiecare soră sau nepot care pleacă lasă un gol imens atât în familia care rămâne să sufere, cât şi în comunităţile din care fac parte. Gol cu gol cu gol ajung să formeze un imens abis în sufletul acestei naţiuni, iar asta nu poate fi deloc o sărbătoare", a afirmat, Ciolacu.

Premierul a punctat că plecarea românilor din ţara noastră, după Revoluţia din 1989, este "principalul eşec al politicienilor".

"Ca exponent vremelnic al acestei clase politice, dar în primul rând ca om, vă rog să-mi permiteţi să vă cer scuze pentru că nu am putut mai mult şi mai bine. Vă cer iertare pentru că nu am fost în stare să vă ţinem acasă. Am înţeles perfect mesajul dvs şi sunt conştient că mulţi dintre dvs sunteţi decişi să rămâneţi definitiv peste hotare. De aceea, în toate întâlnirile pe care le-am cu liderii europeni de aproape un an de când sunt prim-ministru, am încercat să obţin ceva pentru românii din afara graniţelor. M-am întâlnit cu Pedro Sanchez, care (...) va veni, în iulie, la Bucureşti pentru a semna acordul prin care românii stabiliţi în Spania vor putea avea dublă cetăţenie. Este un semn de respect pe care prietenul meu Pedro Sanchez, după aproape doi ani de când construim acest lucru, îl aduce celei de-a doua comunităţi ca mărime din Spania. Doar Franţa şi Portugalia mai au astfel de acorduri cu Spania şi mă bucur că românii vor avea acces la locurile de muncă mai bine plătite, fără să fie nevoiţi să mai renunţe la cetăţenia română", a adăugat Ciolacu.

În context, el a enumerat întâlnirile cu unii lideri europeni pentru a obţine unele facilităţi pentru românii din acele ţări.

"M-am întâlnit cu doamna preşedinte al Consiliului de miniştri, Giorgia Meloni, premierul Italiei. Pot să vă spun că Bisericia Ortodoxă drept cult recunoscut de statul italian este pe ultima sută de metri. (...) M-am întâlnit cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, şi am lucrat foarte bine împreună pentru protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru muncitorii românii, mai ales cei sezonieri. M-am întâlnit cu doamna Maia Sandu, preşedintele Moldovei, şi cu Vladimir Zelenski (n.r. preşedintele Ucrainei) şi am reuşit să eliminăm din aceste două ţări conceptul aberant şi sovietic de limbă moldovenească. Toţi românii din Republica Moldova şi Ucraina vorbesc astăzi o singură limbă, iar aceea este limba română. Şi sunt foarte mândru de acest lucru. M-am întâlnit chiar săptămâna aceasta cu preşedintele Turciei, domnul Erdogan, şi am reuşit ca românii care vor să călătorească în Turcia să o poată face doar cu buletinul, nemaifiind nevoie de paşaport", a detaliat premierul.

Ciolacu a subliniat că "cea mai mare realizare" în acest an va fi când România va adera complet la Spaţiul Schengen.

"Ştiţi foarte bine calvarul pe care trebuie să îl înduraţi, an de an, la graniţe, când vreţi să vă întoarceţi acasă de sărbători. Eu consider că aceasta este o umilinţă, iar românii nu au niciun motiv pentru care să fie umiliţi şi să nu primească ce li se cuvine. Anul trecut am deschis un proces ireversibil prin aderarea aeriană şi maritimă. Dar anul acesta trebuie să facem dreptate până la capăt şi să intrăm şi cu graniţele terestre. Aşa este normal şi vă asigur, în această seară, că acest Guvern va face acest lucru. La fel cum vom face dreptate şi în ceea ce priveşte vizele pentru Statele Unite. Sunt convins că toate discuţiile pe care le-am avut cu oficialii americani şi tot efortul făcut de statul român, dar mai ales, tot efortul făcut de către români, vor duce în acest an la o decizie de eliminare a vizelor", a punctat şeful Executivului.

Premierul a opinat că este de datoria Guvernului să îi convingă pe români "să nu mai plece în căutarea unui trai mai bun peste hotare".

"Este dureros când văd că media de vârstă a comunităţii româneşti în Italia, Spania sau Anglia este de 31 - 32 de ani. Nu există formule magice. Singura cale pentru a ne ţine copiii în ţară este să continuăm să creştem salariile, să îmbunătăţim serviciile publice, să dezvoltăm infrastructura. Pe scurt, să creştem nivelul de trai! Astfel, până la sfârşitul acestui an, românii vor putea circula pe aproximativ jumătate din Autostrada Moldovei, regiunea istorică din care au plecat la muncă în străinătate cei mai mulţi români. Şi am dat doar un exemplu. Vreau să rezolvăm odată pentru totdeauna problema autostrăzilor din România, iar fiecare zonă a ţării să se dezvolte unitar, să atragă învestiţii şi să creeze locuri de muncă bine plătite. Iar regiunile istorice să fie interconectate (...). Doar având condiţii ca afară, românii nu vor mai pleca! Doar aşa, cei care tânjesc să se întoarcă vor reveni la familiile care îi aşteaptă", a mai spus Ciolacu.

Prim-ministrul a explicat că prin reindustrializarea României vor renaşte şi zonele de unde mulţi dintre români au plecat.

Sursa foto: Shutterstock / GagoDesign

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: