De vorbă cu creatorii World of Thanks și World of Warships despre provocările de a promova jocuri de război în 2024

Nu de puține ori jocurile care includ acțiuni și povești cu și despre războaie sau conținut violent, care includ arme de foc sau de altă natură au fost indicate de diverși specialiști, psihologi, avocați și așa mai departe ca fiind o sursă de încurajare a unui comportament violent și în viața reală.

Au fost destule cazuri, în special în SUA, în care jocuri precum cele din seria Grand Theft Auto au fost arătate cu degetul, ca fiind principala cauză a unor atacuri armate în școli sau pe străzi, acestea fiind o sursă de „inspirație” nocivă pentru tinerii care au provocat aceste incidente grave.

Totuși, raportat la numărul de gameri la nivel global, estimat la peste 1 miliard, dintre care sute de milioane au jucat măcar o dată un joc care include conținut violent, incidența cazurilor în care persoane care se și joacă jocuri video recurg la acte de violență este una extrem de redusă, irelevantă din punct de vedere statistic. Deși nu poate susține nimeni că impactul acestor jocuri este zero, pe baza cifrelor, gaming-ul nu ar trebui să fie arătat cu degetul, ca fiind factor încurajator pentru un comportament violent în viața de zi cu zi.

„Când eram mici ne jucam cu soldăței și de-a războiul și nu acuza nimeni jocurile acestea că ne încurajau la violență. Nu am devenit criminali din cauza asta. Așa că, nu înțeleg de ce jocurile video ar trebui condamnate”, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru wall-street.ro, Grzegorz Kubacki, Product Marketing Manager EMEA pentru jocul World of Warships: Legends, dezvoltat de compania Wargaming, cea care a creat și mult mai cunoscutul joc World of Thanks.

Grzegorz Kubacki - Sursa foto: Wargaming

Reprezentantul companiei cu sediul central în Nicosia, Cipru, dar cu prezență globală, având sedii și studiouri în mai multe țări din Europa, Asia, dar și în SUA, a vorbit despre provocările și mai mari în promovarea jocurilor cu acțiune de război în contextul conflictelor armate din lume, în special al războiului din Ucraina, Wargaming dorind să crească popularitatea jocului World of Warships: Legends.

Jocul include peste 600 de nave de război, toate modele retrase din acțiune, după cum ne explică reprezentantul Wargaming, iar jucătorii pot participa în joc ca reprezentanți ai unor țări care nu au o istorie marcantă în confruntările pe ape, inclusiv România, sau chiar națiuni care nici măcar nu au o ieșire la mare, cum ar fi cazul Cehiei, unde compania are o bază impresionantă de jucători dată fiind istoria țării și populația ei.

Localizarea îi face pe gameri să fie mai atașați de jocuri

Pentru a le câștiga și simpatia jucătorilor din România, unde Wargaming are o bază importantă de jucători pentru World of Thanks, a introdus comandantul de navă Andrei Teodorescu, un personaj fictiv, creat la sugestia comunității de jucători din România și care este însuflețit de vocea actorului român George Lungoci.

În ceea ce privește modul în care cei de la Wargaming abordează dezvoltarea bazei de gameri, Grzegorz Kubacki spune că marile companii din piața nord-americană au o strategie mult mai generală, care vizează piața la nivel global, în timp ce Wargaming încearcă strategii specifice, mult mai localizate din punct de vedere geografic și cultural.

„Jucătorii simt o legătură mai strânsă cu jocul care au elemente familiare, pe care le cunosc. Dacă au elemente care să-i facă să se simtă atașați, crește și disponibilitatea de a plăti pentru a se juca”, ne-a mai explicat reprezentantul Wargaming.

Grzegorz Kubacki ne mai spune și că jucătorii vor să reprezinte țările lor în jocuri în care se întâlnesc cu jucători din alte părți ale lumii.

„Sunt gamer de foarte mulți ani. Am început să mă joc pe Commodore 64 (un joc lansat în 1982 - n.r.). Am jucat multe jocuri făcute în stilul filmelor americane, cu eroi americani. Erau frumoase, mi-au plăcut, dar le lipea ceva. Cel puțin pentru mine, lipsea o conexiune mult mai personală”, ne-a mai explicat reprezentantul companiei Wargaming.

Grzegorz Kubacki - Sursa foto: Grzegorz Kubacki

Acesta ne-a oferit exemplul succesului seriei de jocuri Witcher, a companiei poloneze CDPR, pe baza cărților autorului polonez Andrzej Sapkowski, care includ multe elemente de folclor slavic și nordic, poveștile desfășurându-se într-un decor inspirat de regiunea Europei Centrale și de Est, dar și regiunea scandinavă.

„Când te gândești la succesul jocurilor din seria Witcher, cel puțin aici în Europa, acestea au prins imediat când gamerii din Europa au pornit jocul și au văzut decorurile acelea care le erau mult mai familiare”, ne-a mai spus Grzegorz Kubacki.

Acesta a continuat și ne-a spus că, atunci când gameri din anumite regiuni ale lumii intră într-un joc poate nu vor să joace ca eroii unor altor naționalități, dorind să-și reprezinte propriile națiuni.

„Eu sunt polonez. Când intru într-un joc precum World of Warships vreau să aleg o navă poloneză, cum ar fi distrugătorul Błyskawica (Fulgerul), nu mai vreau să folosesc tot o navă americană, nu vreau să mă prefac că sunt un alt erou american. Vreau să fiu un erou polonez”, ne-a mai explicat responsabilul cu promovarea jocului World of Warships.

Acesta a și fost contextul în care Wargaming a ales să-l introducă și pe comandantul de navă Andrei Teodorescu, pentru a-i aduce pe jucătorii români mai aproape de World of Warships.

Mai mult, gamerii apreciază când un dezvoltator de jocuri le acordă o atenție specială. Acesta ne-a oferit exemplul evenimentului organizat special gamerilor din România, din vara lui 2022, de Ziua Marinei, chiar în Portul Tomis din Constanța, ocazie cu care și reprezentanții Wargaming au fost surprinși de prezența numeroasă și interesul ridicat arătat de gamerii români.

Kubacki: Jocurile nu-i încurajează pe gameri să fie violenți

Evident, în contextul conflictelor militare izbucnite în lume, în Europa, în Orientul Mijlociu, dar și în contextul incidentelor cauzate de pirații Houthi, care au atacat mai multe nave la începutul acestui an, nu puteam să nu-l întrebăm pe reprezentantul Wargaming cât ne delicată este promovarea acestui tip de jocuri, fie că vorbim de mediul online sau chiar prin evenimente fizice.

„Este o întrebare complicată și care mă preocupă în mod special. Este o întrebare pe care ne-o punem și noi în fiecare zi, în discuțiile cu partenerii noștri din diverse țări: Cum putem promova jocul nostru într-un asemenea context? Evident, era mult mai simplu înainte de aceste conflicte”, ne mărturisește product marketing managerul de la Wargaming.

Ne-a povestit inclusiv o discuție cu un partener în legătură cu organizarea unui eveniment de promovare în Germania, iar acesta i-a spus: Grzeg, îmi place jocul vostru, dar atmosfera nu este cea mai bună pentru a promova un asemenea joc.

„I-am explicat că noi suntem o companie care produce jocuri video, nu promovăm conflicte, vărsarea de sânge. Ba chiar i-am spus: dacă ar fi mai mulți oameni care s-ar juca de-a războiul într-un joc video, ar fi mai multă pace în lume. Așa l-am convins. Luna următoare am organizat evenimentul, la care au participat și cei din trupa Megadeth, iar evenimentul fost un succes și nu a supărat pe nimeni”, ne-a povestit reprezentantul Wargaming.

Shimakaze, Queen Elizabeth, Hornet, Fuso, and Agir are officially available in World of Warships! pic.twitter.com/fmBqNU6BEe — World of Warships (@WorldofWarships) May 16, 2024

Kubacki consideră că un joc precum World of Warships nu are conținut grafic explicit, prin urmare nu are cum să stimuleze un comportament violent.

„Jocurile noastre nu conțin soldați, nu vezi victime, nu vezi sânge. Doar niște nave de metal, așa că se pot juca inclusiv copiii mici. Și îmi aduc aminte că în copilăria mea nu aveam jocurile acestea video, dar ne cumpăram soldați din plastic, construiam forturi, ne imaginam cum se împușcau între ei. Și nu am devenit un criminal. Nici măcar nu am ajuns să-mi doresc să mă fac soldat vreodată”, a punctat Grzegorz Kubacki.

Acesta a explicat faptul că, la fel ca filmele, și jocurile sunt funcțiune. Ba mai mult, filmele de acțiune, cele cu acțiune de război, după aceeași logică, ar trebui să aibă același impact și nu le condamnă nimeni.

„Sunt oameni care merg la filme de război, filme de acțiune, dar după ce se se uită la un filmul nu ies apoi în stradă ca să ucidă pe cineva”, a mai subliniat reprezentantul Wargaming.

Piața jocurilor video ar putea ajunge anul acesta la peste 282 miliarde dolari

Piața jocurilor video a depășit acum câțiva ani industria filmelor, cel mai mare segment de divertisment decenii la rând, iar estimările pentru anii următori sunt impresionante.

Potrivit datelor Statista, industria jocurilor video este estimată să ajungă la venituri de 282,3 miliarde de dolari pentru companiile din domeniu, în creștere cu 13,1% fațp de anul trecut, iar în intervalul 2024 - 2027 este estimat să înregistreze o rată anuală de creștere de 8,76%, una importantă ținând cont de cât de mare este piața deja. Astfel, în 2027 veniturile din industrie s-ar putea ridica la peste 363 miliarde de dolari.

În România, datele arătau că în 2022 piața depășise pragul de 300 de milioane de euro.

Din totalul veniturilor generate de această piață la nivel global, cele mai mari încasări vin din zona mobile, în special din reclamele afișate în jocuri.

Componenta de jocuri pe telefoane mobile este deja uriașă în industrie, atrăgând noi jucători și generând încasări uriașe, iar Grzegorz Kubacki subliniază și el importanța acestui segment și pentru compania pe care o reprezintă.

„Este mai ușor să iei jocurile pe aceste platforme. În cazul jocurilor pe mobil, poți să le joci oriunde. Acasă, la birou sau în parc. Pentru jocurile mobile nici nu ai nevoie de cine știe ce echipamente foarte puternice ca să te poți juca aceste jocuri”, a explicat reprezentantul Wargaming.

Compania a lansat relativ recent versiunea mobilă a jocului World of Warships: Legends, un joc ce are o bază importantă de jucători pe consolă, dar tehnologia folosită pentru dezvoltarea jocului a permis aducerea lui și pe telefoanele mobile, iar jucătorii pot continua progresul în joc conectându-se și pe consolă, dar și pe telefonul mobil cu același cont pe care-l au.

Reprezentantul Wargaming vede un potențial destul de mare adus și de noile tehnologii, cum sunt căștile de realitate virtuală și ochelarii de realitate augmentată.

Totodată, Grzegorz Kubacki remarcă și importanța apariției unor cursuri speciale în școlile din mai multe țări, inclusiv în România, în care sunt pregătiți viitori „gameri”.

De asemenea, competițiile de eSports au și ele un rol important în creșterea interesului pentru gaming, deoarece nu mai este văzut doar ca o metodă de divertisment, ci o ocupație reale, una care poate aduce mulți bani gamerilor.

Sursa foto: Shutterstock

