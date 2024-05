Revolut va deschide o sucursală în România până la finalul lui 2024, însă banca digitală anunță că nu va începe să deschidă un lanț de agenții în țară. Noua entitate juridică a Revolut va da posibilitatea băncii să ofere IBAN-uri românești și produse bancare „locale”. Gabriela Simion, Directorul General al Revolut România, spune că banca digitală nu urmărește să devină o bancă „tradițională” și că Revolut nu o să coboare prea curând din aplicația telefonului în sucursala de la „colțul blocului”. Cu toate acestea, reprezentantul Revolut spune că banca digitală se pregătește să ofere mai multe produse bancare oferite de băncile convenționale: la finalul anului am putea vedea depozite la termen lansate de bancă, iar creditul ipotecar se află „în laboratul” băncii.

Revolut este pregătită să facă următorul pas pe piața din România: banca digitală va deschide o sucursală locală în ultimul trimestru al anului, a declarat Gabriela Simion, în exclusivitate pentru wall-street.ro. Cu toate acestea, banca va rămâne „pe telefonul” românilor: reprezentantul Revolut România spune că banca nu urmărește să deschidă o rețea de sucursale pe teritoriul țării, Revolut funcționând ca bancă 100% digitală pe toate piețele.

„Deschiderea unei sucursale Revolut în România face parte din planul nostru pentru 2024. Procesul este destul de complex, mai ales în cazul României, nefiind în zona euro, trebuie să integrăm sistemele de plăți locale, de asta procesul durează puțin mai mult. Totuși, ne așteptăm ca în ultimul trimestru din acest an sucursala să devină operațională. Sucursala pe care o deschidem este o formă juridică, nu intenționăm să deschidem unități fizice unde să vină clienții”, a declarat Gabriela Simion.

În ceea ce privește încadrarea Revolut în peisajul bancar românesc, banca vizează să intre în top 10 ca nivel de active. Ca număr de clienți, Revolut este pe locul doi în România, după Banca Transilvania, însumând peste 3.700.000 de utilizatori.

Revolut vrea să ofere depozite la termen începând cu acest an, iar în viitor pregătește lansarea unui credit ipotecar

Revolut vrea să își diversifice produsele oferite în România și să „muște” astfel și din serviciile pe care le oferă băncile tradiționale. Gabriela Simion spune că banca urmărește să lanseze un depozit la termen până la finalul acestui an, iar, în viitor, ar vrea să ofere și produse mai avansate, așa cum sunt creditele ipotecare.

„Noi nu avem deocamdată depozite la termen, însă ne propunem să lansăm aceste produse spre sfârșitul anului. Acest produs vine în ajutorul strategiei noastre de deveni o bancă principală pentru client. În ceea ce privește creditele ipotecare, în momentul în care vom lansa acest produs în România, va trebui să evaluăm local dacă, din punct de vedere legal, vom putea oferi credite ipotecare 100% online. La noi în România știm că sunt niște probleme din acest punct de vedere, cel puțin la crearea garanției, dar vom aștepta să vedem cu evoluează legislația”, a declarat reprezentantul Revolut.

Conform Gabrielei Simion, lansarea unui credit ipotecar nu ar trebui să aducă o schimbare nouă de paradigmă prin crearea unei rețele de distribuție fizică pentru asta. În momentul de față, banca are un cont de economii cu dobânzi de până la 4,25%, pentru planul ultra. În ceea ce privește creditele, banca a lansat anul trecut un credit de nevoi personale, iar în acest an un produs de refinanțare.

Nu mai suntem cardul pe care îl folosești doar atunci când mergi în Bulgaria pentru un curs mai bun. Gabriela Simion, Director General al Revolut România

Acum șase ani, atunci când Revolut a apărut în România, fintech-ul a fidelizat clienții prin comisioanele valutare avantajoase, un lucru care i-a adus cardului statutul de „card de vacanță prin excelență”. Între timp, banca digitală a început să își diversifice produsele oferite utilizatorilor, astfel, în momentul de față, cardul este folosit zi de zi de români, spune Gabriela Simion.

„Noi am început ca un travelcard, apoi am început să ne diversificăm portofoliul. Am încercat să aducem toate serviciile de care are nevoie o persoană într-o singură aplicație. În România avem peste 3.700.000 de clienți, iar numărul de tranzacții medii pe care le face un client este de peste 20 de tranzacții lunare. Din acestea, peste 70% sunt tranzacții cu cardul, tranzacții care, la rândul lor, peste 80% sunt domestice. Asta înseamnă că nu mai suntem cardul pe care îl folosești doar atunci când mergi în Bulgaria pentru un curs mai bun, ci românii ne folosesc pentru tranzacțiile de zi cu zi, ceea ce pentru mine personal mă face să cred că suntem o bancă principală pentru foarte mulți români, indiferent dacă îți transferi sau nu salariul la noi”, concluzionează Gabriela Simion.

Gabriela Simion, Revolut Branch Head și Head of Lending pentru România și Italia, are o experiență de peste 20 de ani în industria financiar-bancară. Anterior preluării responsabilităților în cadrul Revolut, Gabriela a fost Director General Adjunct la banca Intesa San Paolo. Aceasta s-a alăturat băncii digitale Revolut în martie 2021.

