În luna martie, la wall-street.ro sărbătorim lidershipul feminim și ne-am propus să vă aducem în fiecare zi a acestei luni exemple de femei puternice, modele de determinare și curaj pentru toți cei din jurul lor, inclusiv bărbați; femei care ies în evidență prin succesul și prin implicarea lor, și care pot inspira și alte reprezentante ale sexului frumos nu doar să viseze, ci să și acționeze către a-și îndeplini visurile.

Gabriela Simion, Revolut Branch Head și Head of Lending pentru România și Italia, are o experiență de peste 20 de ani în industria financiar-bancară. Anterior preluării responsabilităților în cadrul Revolut, Gabriela a fost Director General Adjunct la banca Intesa San Paolo. Aceasta s-a alăturat băncii digitale Revolut în martie 2021.

„Întotdeauna am considerat că puterea și feminitatea merg mână în mână. Vedem femei din diverse domenii, care sunt lideri autentici și factori de decizie care au un impact remarcabil asupra omenirii prin puterea convingerilor lor, prin perseverența și prin modul în care îi încurajează și pe alții să își urmeze visurile. În cazul meu, ambele atribute m-au ajutat să devin persoana și profesionistul de astăzi. Am învățat de-a lungul timpului că există multă putere în autenticitate, și multă tărie în vulnerabilitate, lucruri ce păreau imposibil de alăturat în cultura începutului meu de carieră”, spune Gabriela Simion.

Cum te educă o criză: Diferența dintre managerii de "vreme bună” și cei care conduc "pe furtună"

Istoria ne-a învățat că cei mai buni lideri nu au ieșit din școlile de antreprenoriat, ci mai degrabă din situații de criză care trebuiau rezolvate. Cum pentru marii generali, câmpul de luptă este locul unde și-au demonstrat priceperea, pentru bancheri, „perioadele de război” sunt crizele financiare.

„Evoluția mea ca lider a fost marcată cel mai mult de debutul meu în plină criză economică. Cred că acea perioadă de criză a diferențiat cumva managerii de «vreme bună» de cei care sunt capabili să se reinventeze și să se adapteze rapid provocărilor generate de factorii externi. Am fost la companii care au fost vândute, am făcut parte din echipe care au preluat companii, am trecut printr-o criză financiară, o pandemie și am făcut parte din echipa de transformare a unei bănci de top 3 din România”, mai povestește Gabriela.

Conform reprezentantului Revolut, calitățile de lider nu țin neapărat cont de diferențele de gen, ci mai degrabă de perseverență și capacitatea de a lua decizii. Un alt lucru pe care Gabriela îl punctează că a fi important pentru un manager este capacitatea de a asculta feedbackul din partea celorlalți colegi de echipă.

„Probabil că femeile beneficiază de atuul empatiei. Acest lucru ajută la crearea unui mediu mai colaborativ în echipă, în timp ce bărbații accelerează competitivitatea, un avantaj clar pentru organizațiile aflate în faza de creștere”, punctează Gabriela.

Mai mulți bărbați în băncile din România decât femei: nu sunt atrase acestea de cifre sau nu au loc de bărbați?

O analiză PwC România, realizată în 2022, arată că decalajul salarial dintre bărbați și femei este de 23,3% în favoarea bărbaților. Din punct de vedere sectorial, domeniul bancar înregistrează cea mai mare diferență în ceea ce privește salariul de bază (29,4%), urmat îndeaproape de Tehnologie (29,1%). Cu toate acestea, Gabriela spune că, personal, nu a simțit că a fost neîndreptățită fiindcă este femeie.

„De-a lungul timpului mi s-a întâmplat în mod frecvent să fac parte din întâlniri la nivel de top management în care raportul să fie covârșitor în favoarea bărbaților. Cu toate acestea, am avut șansa să lucrez cu profesioniști adevărați de-a lungul carierei care au pus mereu pe primul loc în analiza unui potențial candidat competențele acestuia, indiferent de gen”, menționează reprezentantul Revolut.

În România, Revolut numără peste 120 de angajați care lucrează la diverse proiecte ale companiei. Conform Gabrielei, procentul de angajați femei se apropie de 70%, iar aproximativ 30% din pozițiile de leadership sunt deținute de femei.

Sunt femeile mai zgârcite decât bărbații?

Nu-i așa că și mama voastră avea niște bani puși deoparte, fără ca tatăl vostru să știe de acest lucru? Fiindcă modelul copilăriei mele nu este un etalon de calcul, am întrebat-o pe Gabriela cum se vede, de la cârma Revolut, raportul dintre bărbați și femei în ceea ce privește economisirea.

„Din studiile pe care le-am realizat, am putut vedea că femeile sunt mai pesimiste în privința evoluțiilor economiei în 2023. 75% dintre femei au spus că se așteaptă să crească inflația și costul vieții, față de 66% dintre bărbați. Aceasta și pentru că femeile au beneficiat într-o proporție mai mică decât bărbații (40% vs 49%) de o majorare salarială anul trecut”, a declarat reprezentantul Revolut.

Conform unui studiu Revolut, dacă ar avea 10.000 de euro disponibili pe nepusă masă, 25% dintre femei ar folosi această sumă mai degrabă pentru a constitui niște fonduri de rezervă, față de 20% în cazul bărbaților. În același timp, bărbații preferă investițiile în acțiuni, criptomonede sau metale prețioase (17% bărbați vs. 9% femei) sau ar fi dispuși să pornească o afacere proprie (12% bărbați vs. 8% femei).

„O altă constatare interesantă a fost aceea că femeile preferă, într-o proporție mai mare decât bărbații ca, în cuplu, să existe atât un cont comun pentru cheltuielile casei, cât și un cont personal pentru nevoile proprii (29% dintre femei vs. 20% dintre bărbați)”, mai punctează Gabriela.

Sursa foto: Revolut