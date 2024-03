Au trecut aproape 100 de ani de când româncele au dobândit dreptul la vot, ani pe parcursul cărora femeile au luptat pentru a putea avea aceleași drepturi precum bărbații. Feminismul, în momentul de față, este privit de ochii critici ca pe un moft, dar violența și abuzurile ne demonstrează că încă avem nevoie de el. Roxana Hidan, Director General Adjunct OTP Bank, spune că, din poziția de femeie de carieră, cele mai multe bariere și ochi critici i-a primit din partea femeilor, nu a bărbaților.

Roxana Hidan este Director General Adjunct OTP Bank și cea mai tânără femeie din board-ul unei bănci din top 10 din România. OTP Bank România va pleca din țara noastră după ce Banca Transilvania a cumpărat pachetul integral de acțiuni al grupului cu suma de 347,5 milioane de euro.

Cred că o mare parte din inegalitate ni se datorează și nouă, femeilor. O spun în cunoștință de cauză. Noi nu avem aceeași putere de a ne coaliza... așa cum o au bărbații. În momentul în care o femeie începe să aibă succes, de obicei, cei mai critici ochi sunt cei ai femeilor. Roxana Hidan, Director General Adjunct - OTP Bank

Cultul femeii muncitoare, o zestre câștigată din comunism, a adus româncelor o prezență mai bună pe piața muncii față de alte țări. Este interesant de observat că perioadele în care femeile deveneau mai independente erau cele triste din istorie, mai exact, în război. Atunci femeile și-au căpătat autonomia pe baza faptului că societatea avea nevoie de forță de muncă.

Strict legat de România, perioada comunistă, cu toate problemele ei, a dat mai multă autonomie femeilor: în unele situații acestea aveau salarii mai mari decât bărbații. În momentul de față, salariul mediu net al unei femei din România este de 6.026 de lei, mai mare cu 200 de lei decât cel al bărbaților, care este de 5.804 de lei, conform raportului Global Gender Gap Report 2023 emis de Forumul Economic Mondial.

„Avem nevoie de educație și politici, dar și noi trebuie să învățăm să ne susținem reciproc. Cele mai multe mâini care trag o femeie în jos sunt tot ale femeilor, nu ale bărbaților. Cred că ne lipsește asumarea. Eu sunt un exemplu al asumării: am demonstrat asta la vârsta de 23 de ani când am spus că investesc în carieră și că nu o să fiu niciodată mamă. Ochii critici cu care sunt privită nu sunt de la bărbați, sunt de la mamele care îmi spun că nu sunt o femeie completă fiindcă nu am avut experiența maternității”, a declarat Roxana Hidan în cadrul unei conferințe organizate de Banking News.

Doar 5 din cele 32 de bănci din România au un CEO femeie

În România doar 5 din cele 32 de instituții financiare au la cârmă o femeie: la BRD pe Maria Rousseva, ING pe Mihaela Bitu, Unicredit Bank pe Mihaela Lupu, Gabriela Nistor la Idea Bank și Cristina Mahika-Voiconi la Libra Internet Bank. Banca din România cu cele mai multe femei în funcții executive este CEC Bank, cu un procent de peste 66% al femeilor aflate în funcții de top management, conform unei analize Banking News.

„Realitatea sectorului bancar, în mod tradițional, a fost aceea că este controlat de către bărbați, în special în rolurile cheie de conducere și în pozițiile de luare a deciziilor. Cred cu tărie că limitarea accesului femeilor la aceste roluri cheie nu reprezintă doar o problemă de echitate, ci subminează diversitatea și independența în luarea deciziilor, perpetuează erorile sistematice de gândire și îngrădește abilitatea organizațiilor de a inova și de a se adapta la un mediu în continuă schimbare în care trăim cu toții. Este imperativ pentru bănci să promoveze și să susțină accesul femeilor în poziții de conducere pentru a putea construi organizații mai reziliente și mai eficace în beneficiul tuturor – acționari, clienți, angajați, parteneri”, spune Roxana Hidan.

Sursa foto: OTP Bank

