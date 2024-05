Dobânzi bancare: Top depozite bancare în luna mai 2024. Ce banci oferă cele mai mari dobânzi

Dobânzile bancare oferite de băncile din România la depozitele în lei scad de la o lună la lună, dar rămân o alternativă mai bună decât dacă ți-ai păstra banii la saltea. În momentul de față, cea mai bună dobândă la depozitele în lei, pe o perioadă de 12 luni, este de 7%. Astfel, pentru o sumă de 10.000 de lei - păstrată un an în cel mai bun depozit bancar de pe piață - vei avea un câștig de 630 de lei, după impozitare.

Dobânzile bancare în lei au reușit să depășească rata inflației din România, însă deschiderea unui depozit bancar nu aduce randamente impresionante. În momentul de față, cea mai avantajoasă dobândă la depozitele pe 12 luni este de 7%, cu mai puțin de un 1 procentual peste rata inflației pentru luna martie. Cu toate că depozitele bancare și-au pierdut din „strălucirea” pe care o aveau în vârful creșterii inflației, atunci când existau oferte care depășeau borna de 9% pe an, rămân o variantă mai bună decât salteaua pentru economiile tale.

Dobânzi bancare: Cele mai bune dobânzi în lei pe 12 luni

Au fost luate în calcul cele mai bune dobânzi la depozitele în lei pe 12 luni oferite de băncile enumerate. Majoritatea băncilor au oferte mai avantajoase pentru depozitele deschise online, iar unele insituții au oferte speciale pentru clienții care își încasează veniturile la acea bancă.

Nr.crt Banca Dobândă 12 luni 1. TechVentures Bank 7% 2. tbi Bank 6,85% 3. Procredit Bank 6,55% 4. Salt Bank 6,5% 5. Alpha Bank 6,3% 6. Intesa San Paolo 6,25% 7. Vista Bank 6,2% 8. OTP Bank 6% 9. Patria Bank 6% 10. CEC 5,9%

Sursă date: Băncile - dobânzile sunt valabile pentru data de 02.05.2024

Dobânzi bancare: La ce bănci își păstrează banii Boloș și Isărescu

Depozitele bancare sunt o soluție de economisire și pentru cei care au grijă de finanțele țării. Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, are 14 depozite bancare în lei deschise la băncile din România. Cea mai mare sumă de bani este ținută la CEC Bank, banca statului, unde Marcel Boloș păstrează 432.000 lei în 6 depozite bancare. Ministrul de Finanțe păstrează o sumă importantă de bani și la cea mai mare bancă din România. Acesta are 4 depozite bancare deschise la Banca Transilvania, cu o sumă totală de aproape 400.000 de lei. Banca Transilvania oferă, în momentul de față, o dobândă de 5,75% pe 12 luni.

Marcel Boloș are depozite bancare deschise și la BCR, banca controlată de austriecii de la Erste. Ministrul are în total suma de 60.000 de lei, în trei depozite bancare deschise în moneda națională. În momentul de față, BCR oferă o dobândă de 5,6% pentru depozitele în lei pe 12 luni, dar are oferte mai bune pentru perioade de maturitate mai mici. Banca oferă o dobândă de 6,7% pe an pentru depozitele pe 5 luni, cu condiția transferului salarial la BCR. Aceste date au fost calculate din declarația de avere a lui Marcel Boloș, publicată la finalul anului trecut.

În ceea ce îl privește guvernatorul BNR, Mugur Isărescu nu a fost la fel de interesat de depozitele bancare precum șeful de la finanțe. Conform declarației sale de avere, acesta are 1,7 milioane lei în titluri de stat, și doar 0,6 milioane de lei în depozite bancare. Băncile alese de guvernatorul BNR pentru înființarea unui depozit sunt UniCredit Țiriac Bank - fiind depozite consituite înainte de schimbarea numelui în Unicredit Bank din 2015 - și BCR.

