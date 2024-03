CEC Bank a întrecut BRD și devine a treia cea mai mare bancă din România

CEC Bank și-a mărit nivelul activelor ajungând pe poziția a treia în clasamentul bancar din punct de vedere al activelor.

CEC a raportat active nete de 83,5 miliarde de lei, detronând BRD. Banca controlată de francezi a anunțat în 2023 a anuntat active nete de 81,3 miliarde lei.

CEC Bank a înregistrat un profit net estimat, neauditat, de 515,8 milioane lei în anul 2023. Banca a continuat să-și consolideze poziția pe piață și a înregistrat o creștere a activelor nete până la 83,5 miliarde lei – în creștere cu 35% față de perioada similară a anului trecut.

Veniturile nete operaționale au crescut cu 11% față de anul 2022, până la 2 miliarde lei. Banca și-a îmbunătățit eficiența operațională prin controlul strict al cheltuielilor de funcționare (amortizare, cheltuieli administrative, personal etc.) care au crescut cu 7% față de perioada similară a anului precedent, în timp ce rata inflației în acest interval a fost de 6,6%. Valoarea brută a creditelor în sold acordate clienților se ridică la 33,2 miliarde lei, în creștere cu 8% față de perioada similară din 2022, în timp ce depozitele atrase de la clienți au crescut cu circa 39% față de sfârșitul anului trecut, până la 72,7 miliarde lei.

Rata fondurilor proprii totale se situa la un nivel de 24,2%, la sfârșitul lui 2023, în scădere ușoară față de finalul anului 2022 (24,7%). De asemenea, banca înregistrează o poziție solidă din punct de vedere al lichidității, valoarea indicatorului LCR fiind 353,45%, în creștere semnificativă față de valoarea înregistrată în 2022 (268,3% - date auditate).

Portofoliul de credite se menține în continuare sănătos, în pofida contextului de piață în care inflația și creșterea ratelor dobânzilor au afectat veniturile gospodăriilor. Banca și-a intensificat eforturile de îmbunătățire a calității activelor, rata creditelor si avansurilor neperformante (potrivit definitiei ABE) scăzând de la 4,4% la 4,1% în decembrie 2023.

Rata de rentabilitate a capitalurilor (ROE) a fost de 11,83%, marcând o creștere semnificativă față de rata de rentabilitate înregistrată în anul 2022 (10,95%), datorită creșterii veniturilor operaționale și controlului cheltuielilor de funcționare. De asemenea, rata de eficiență a activității bancare (C/I) s-a îmbunătățit de la 54% la decembrie 2022 la 50,5% la decembrie 2023.

Pentru menținerea unui nivel confortabil de îndeplinire a cerințelor regulatorii privind indicatorul MREL, Banca va continua realizarea de emisiuni de obligațiuni eligibile în cadrul Programului Multianual EMTN, aprobat la finalul anului 2022.

“2023 a fost încă un an de creștere și transformare pentru CEC Bank, un an care ne-a reconfirmat poziția de bancă puternică, stabilă, incluzivă, capabilă să facă față oricăror provocări prezente și viitoare. Ne-am majorat activele cu 35% față de perioada similară a anului trecut, ceea ce ne-a propulsat în topul primelor trei bănci din piață. Am pus bazele grupului financiar prin achiziția pachetului de 99,993% din capitalul social al Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR), am menținut ritmul de transformare și digitalizare și am emis cu succes un nou pachet de obligațiuni în cadrul Programului Multianual EMTN. Am continuat să fim unul dintre cei mai importanți finanțatori ai economiei românești, atât pentru companii mari și IMM, cât și pentru persoane fizice, și am rămas una dintre băncile care au prioritizat incluziunea financiară și am demarat inițiative pentru consolidarea principiilor ESG în organizația noastră. Am încredere că anul 2024, an în care CEC Bank împlinește 160 de ani de când este parte din viața românilor, va fi încă o etapă de succes în îndeplinirea obiectivelor planului nostru strategic”, a spus Bogdan Neacșu, Președinte CEC Bank.

CEC Bank continuă să joace un rol important în economie, finanțând și sprijinind companiile și persoanele fizice:

• Peste 58.000 de credite noi în 2023, cu o valoare cumulată de aproximativ 10,5 miliarde de lei;

• CEC Bank este una din primele 5 bănci comerciale din România care are în oferta de produse credite cu garanții FEI gratuite pentru creșterea competitivității IMM-urilor și pentru sustenabilitatea IMM și a întreprinderilor mici cu capitalizare medie, în cadrul Acordului de Garantare semnat cu FEI în cadrul Invest EU - Compartimentul pentru statul membru România;

• Creditele nou acordate în 2023 clienților corporate sunt în valoare de peste 8,5 miliarde de lei, din care 3,4 miliarde de lei au fost acordate clienților nou intrați în portofoliul băncii. Ne-am concentrat pe susținerea proiectelor investiționale ale clienților existenți, dar și pe diversificarea portofoliului. Principalele domenii de activitate finanțate, în corelație cu programele care vizează proiecte de interes național și regional au fost: agricultura, industria, comerțul, construcțiile;

• Agricultura a avut cea mai mare creștere în portofoliul CEC Bank, fiind al doilea domeniu finanțat de către bancă, soldul creditelor și angajamentelor de finanțare a crescut până la 5,1 miliarde de lei (+ 26% față de decembrie 2022). CEC Bank a lansat, în premieră în sectorul bancar, facilitatea APIA Optim 5x pentru sectorul vegetal și animal, consolidând astfel sprijinul acordat companiilor, în linie cu strategia sa de afaceri. De asemenea, CEC Bank a completat oferta de creditare dedicată domeniului agricol cu un nou produs – Fast Track, prin care se asigură o finanțare rapidă pentru capital de lucru și investiții;

• Peste 48.000 de români, persoane fizice, au beneficiat de finanțări în valoare de 1,9 miliarde lei, destinate investițiilor imobiliare sau concretizării altor proiecte personale;

• În același timp, CEC Bank a ajuns pe locul 5 în topul băncilor dealeri primari pe piaţa titlurilor de stat la finalul anului 2023.

