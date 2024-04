Fondată în 1991 de Ana și Virgil Oniță, Libris este una dintre primele companii postdecembriste dedicate cărții și culturii. „Vatra” Libris este librăria Șt. O. Iosif din Brașov, un spațiu care există încă din 1918 și în care, pe parcursul a mai bine de un secol, a funcționat întotdeauna o librărie. De-a lungul timpului aceasta a avut diverse denumiri, dar numele inițial a fost Șt. O. Iosif, iar Libris îl păstrează în continuare, fiind o ancoră a culturii brașovene și, probabil, cea mai veche librărie din țară.

Am intrat în lumea comerțului de carte înainte de anii ‘80, iar în urmă cu 33 de ani am preluat librăria. Imediat după ‘89, librăria Șt. O. Iosif, unde lucram ca librar, era în mare pericol să fie transformată în orice altceva. În ‘91 am demarat proiectul Libris cu gândul și viziunea ca această librărie să rămână o Casă a Cărții și așa a devenit prima librărie privatizată din România și sediul Libris. Cât despre Șt. O Iosif, această denumire există încă din 1918. Chiar dacă pe parcursul anilor librăria a avut și alte denumiri, aceasta era deja cunoscută de către publicul larg, nu doar cel brașovean, așa că nu i-am schimbat niciodată numele.

Ana Oniță, fondator Libris