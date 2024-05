Agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes a dezvăluit cele mai bune filme ale tuturor timpurilor

Cât privește filmul care ocupă locul 1, acesta nu este nici Godfather, nici Titanic, după cum s-ar aștepta, poate, unii internauți, notează sursa citată, deși este adevărat că Godfather, al lui Francis Ford Coppola, ocupă locul 2.

#TheGodfather comes in at #2 in our new Best Movies of All Time list.



Read on to see our top 300: https://t.co/F9NGyIqaDO pic.twitter.com/5KDo8Vx4r1— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) May 7, 2024