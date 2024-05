Ministrul de interne a confirmat de asemenea că sunt în desfăşurare operaţiuni de căutare-salvare, dar acestea sunt îngreunate de condiţiile meteo dificile. El nu a precizat dacă preşedintele Raisi se afla la bordul elicopterului implicat în accident.

Potrivit agenţiei de presă semi-oficiale Tasnim, citată de CNN, unele dintre persoanele care-l însoţeau pe preşedinte ar fi reuşit să comunice cu Teheranul, ceea ce dă speranţe ca incidentul să nu se fi soldat cu victime.

Știrea inițială

Un elicopter al preşedinţiei Iranului a fost implicat într-un accident în nord-vestul ţării şi încă nu este clar dacă la bordul aparatului se afla preşedintele Ebrahim Raisi, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Elicopterul implicat în accident zbura într-o formaţie de trei elicoptere, scrie Agerpres.

Potrivit agenţiei IRNA şi televiziunii de stat iraniene, elicopterul a efectuat o "aterizare forţată" şi echipele de intervenţie se îndreaptă spre locul accidentului.

🚨🇮🇷 BREAKING: A helicopter carrying Iranian President Raisi suffered a premature “hard landing” in Iran’s East Azerbaijan province. First reports indicate that the Iranian president has survived. pic.twitter.com/A2SC2zTs7Z — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) May 19, 2024

The search and rescue teams are now trying to locate the helicopter carrying #Iran’s president, foreign minister and two other officials. So far, there has been no information about helicopter. pic.twitter.com/IWu81GFEzL— Iran Nuances (@IranNuances) May 19, 2024