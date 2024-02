BRD și-a mărit profitul cu peste 20% anul trecut. Creditele pentru companii sunt motorul creșterii

BRD, banca controlată de grupul francez Groupe Société Générale, a încheiat anul trecut cu un profit net în creștere cu 24% față de anul precedent, ajungând la 1.656 milioane de lei. Banca și-a sporit veniturile prin dezvoltarea zonei de creditare, în special creditelor acordate companiilor, care au avut o creștere de 23% (an/an), determinată atât de clienții IMM (+18% an/an), cât și de companiile mari (+26% an/an).

În 2022 BRD se clasa pe poziția a treia în clasamentul bancar românesc (din punctul de vedere al activelor). Locul trei în clasamentul bancar românesc ar putea fi cedat de francezii care controlează BRD, către italienii care dețin grupul UniCredit Bank. Fuziunea dintre Alpha Bank Romania și UniCredit România poate duce la crearea celei de-a treia bănci din România ca mărime din punct de vedere al activelor totale. După un calcul simplu observăm că nivelul total de active ale celor două bănci va ajunge la 81.574 milioane de lei, în urma fuziunii, depășind BRD, cu active de 71.523 milioane de lei. În urma acestei tranzacții Unicredit Bank ar avea o cotă de piață de 11,63%.

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o creștere de două cifre, +12,8% față de finalul anului 2022, prin contribuția puternică a segmentelor retail și corporate.

Pe partea de retail (soldul creditelor nete este în creștere cu 6,7% an/an la finalul anului 2023), BRD a înregistrat un nivel record de 7,7 miliarde RON de credite noi acordate persoanelor fizice în 2023 și, de asemenea, cel mai bun an pentru creditele noi de consum, cu o creștere impresionantă de 20% an/an. Acordând 1 din 7 credite pentru persoane fizice în sold pe piață, BRD și-a consolidat poziția pe acest segment. Creditele nete acordate clienților companii mici au contribuit de asemenea la creștere, atingând o dinamică impresionantă de +46,4% an/an la sfârșitul anului 2023.

Finanțarea companiilor a continuat să înregistreze performanțe remarcabile (soldul creditelor nete în creștere cu 23% an/an la sfârșitul anului 2023), alimentată de contribuția robustă a segmentului IMM-urilor (+18,4% an/an la sfârșitul anului 2023) și de realizările excepționale la nivelul creditelor acordate companiilor mari (+25,8% an/an la sfârșitul anului 2023). În plus, activitatea de leasing a păstrat un ritm de creștere substanțial (+20,2% an/an la sfârșitul anului 2023).

BRD joacă un rol important în finanțarea tranziției verzi prin integrarea principiilor ESG în operațiunile sale de creditare și prin definirea unor obiective strategice clare în această direcție. Se estimează că obiectivul de 1 miliard de euro finanțări sustenabile până la sfârșitul anului 2025, definit în planul Horizons 2025, va fi atins în avans. În 2023, valoarea noilor tranzacții de finanțare sustenabilă care au susținut, printre altele, un important proiect fotovoltaic sau au cofinanțat proiecte de eficiență energetică, s-a ridicat la 2,3 mld. lei, ceea ce duce finanțarea sustenabilă cumulată la aproximativ 800 mil. euro la sfârșitul anului 2023.

Baza de depozite a avut o expansiune constantă (+10,1% an/an la sfârșitul anului 2023). Cea mai stabilă și amplă sursă de finanțare, depozitele retail, sunt în continuă creștere, marcând o performanță puternică de +9,9% în dinamică anuală la sfârșitul anului 2023. Depozitele clienților persoane juridice au avut o evoluție similară, fiind în creștere cu 10,6% an/an, în principal datorită intrărilor nete mai mari din partea clienților IMM (+15,1% an/an la sfârșitul anului 2023).

Activele totale ale băncii se ridicau, la sfârșitul lunii decembrie 2023, la 81,4 miliarde de lei

Veniturile anuale ale Grupului BRD au atins 3.834 milioane RON, față de 3.459 milioane RON în 2022, în creștere cu 10,8%, volumele mai mari și ratele ridicate ale dobânzilor de piață fiind principalele motoare de creștere. Veniturile nete din dobânzi au marcat o dinamică solidă de 15% la nivel anual, temperată de cheltuieli mai mari, asociate în principal depozitelor la termen în creștere. Veniturile nete din comisioane au rămas destul de stabile față de nivelul din 2022, pe fondul unor efecte de contrabalansare: venituri mai mici din activitatea cu carduri, având în vedere creșterea penetrării pachetelor de cont curent, în linie cu tendința pieței, contracția comisioanelor pentru tranzacțiile cu numerar, în principal pe un efect de bază, dar venituri în creștere din activitățile de creditare, asigurări și piețe de capital. Categoria ”alte venituri” a avut o evoluție pozitivă, datorată dinamicii puternice și stabile a activității pe piețele financiare.

Deși tendințele dezinflaționiste au fost resimțite pe tot parcursul anului, inflația încheind anul la un nivel exprimat printr-o singură cifră, media pentru întregul an a fost exprimată tot prin două cifre, menținând o presiune ridicată asupra cheltuielilor operaționale. Cu toate acestea, prin menținerea unei discipline riguroase în materie de cheltuieli, creșterea acestora a fost limitată la +8,6% în 2023 față de 2022. Dinamica cheltuielilor de personal (+7,1% an/an față de 2022, la 963 milioane RON de la 899 milioane RON în 2022) reflectă ajustările salariilor și ale altor beneficii în cadrul contractului colectiv de muncă, într-un context inflaționist și pe o piață extrem de competitivă pentru talente. Evoluția altor costuri este legată în principal de serviciile externalizate și de creșterea cheltuielilor IT&C care susțin progresul parcursului nostru digital.

Veniturile operaționale brute au atins 1.939 milioane RON (+13,1% față de 2022), iar raportul cost/venit s-a îmbunătățit pe fondul efectului favorabil al veniturilor (49,4% în 2023 față de 50,4% în 2022).

Pe parcursul anului 2023, calitatea activelor a continuat să se îmbunătățească, rata NPL scăzând sub 2% (1,9% la sfârșitul anului 2023 față de 2,6% la sfârșitul anului 2022), în timp ce rata de acoperire a NPL a rămas confortabilă (75,9% la sfârșitul anului 2023 față de 76,5% la sfârșitul anului 2023, la nivelul băncii1). Costul riscului a înregistrat o eliberare netă de 57,4 milioane RON pe parcursul anului 2023, comparativ cu o cheltuială netă de 95,1 milioane RON în 2022, având în vedere recuperările continue ale expunerilor neperformante și formarea limitată de credite neperformante.

Având în vedere toate aceste aspecte, performanța anului 2023 a fost excelentă, iar rezultatul net al Grupului BRD a marcat o creștere robustă de 24% an/an, atingând un nivel record de 1.656 milioane RON, comparativ cu 1.337 milioane RON în 2022. ROE a atins 21% față de 15,9% în 2022.

Poziția de capital a BRD este solidă, cu o rată de adecvare a capitalului de 21,5% în decembrie 2023 (la nivel individual, cu fonduri proprii incluzând 40% din profitul aferent S1 2023, încorporare în avans deja aprobată de BNR).

Având în vedere rezultatele anului, precum și traiectoria estimată a adecvării capitalului, Consiliul de Administrație al BRD a decis să propună un dividend corespunzător unei rate de distribuire de 60% din profitul net al Băncii aferent anului 2023 (dividend brut de 1,4070 RON / acțiune)2, sub rezerva votului favorabil al Adunării Generale Anuale a Acționarilor din 25 Aprilie 2024

"Într-un context care a rămas destul de dificil, BRD a obținut o performanță remarcabilă, atât în ceea ce privește activitatea comercială, cât și rezultatele financiare. Portofoliul nostru de credite a crescut cu aproape 13% față de sfârșitul anului 2022. Am atins un volum record de 7,7 mld. lei de credite noi acordate persoanelor fizice, 1 din 7 credite în sold la nivelul pieței la sfârșitul anului 2023 fiind acordat de BRD. În același timp, am sprijinit activ companiile în demersurile lor, oferindu-le finanțarea necesară pentru a se dezvolta, crea locuri de muncă sau inova, contribuind la performanța economică generală. Catalizator remarcabil al creșterii, împrumuturile acordate companiilor au avansat cu 23%, evoluție bazată atât pe contribuția puternică a segmentului IMM, cât și pe cea a clienților companii mari. În plus, am continuat să progresăm în direcția obiectivului strategic de finanțare sustenabilă de 1 miliard de euro până la sfârșitul anului 2025, adăugând în 2023 volume de 2,3 miliarde lei. Cu o sumă cumulată de 800 de milioane EUR finanțări sustenabile, ne așteptăm să atingem în avans acest obiectiv. Îmbunătățirea experienței digitale a clienților rămâne o prioritate pe agenda noastră. Oferta digitală a BRD a fost extinsă cu produse de investiții accesibile 100% online. Avem acum peste 1,4 milioane de utilizatori ai aplicației mobile YouBRD, în creștere cu 33% față de 2022.

Toate acestea s-au tradus printr-o performanță financiară solidă, cu un profit net în creștere cu 24% și ROE de 21%, demonstrând soliditatea și reziliența modelului nostru de business. În continuare, BRD rămâne un partener dedicat pentru toți clienții săi, îndeplinindu-și ferm și cu responsabilitate misiunea de bancă de top în România", a declarat Maria Rousseva, CEO-ul BRD Groupe Société Générale

Sursa foto: shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: