1 mai. Sărbătoarea proletariatului (despre care nimeni nu mai știe că este a proletariatului) vine în sfârâit de mici și grătare. Întreaga țară se perpelește odată cu carnea de pe țepușele special pregătite de români pentru aceată ocazie. Ca să mănânci însă cei mai buni mici din București, trebuie să știi unde să cauți, pentru că, pentru a parafraza o butadă binecunoscută, nu orice mic care zboară se și mănâncă.

Micuțul uriaș

Terasa Micuțul uriaș este legendară în Pantelimon, la piața Delfinului, iar micii de aici sunt pur și simplu divini. Terasa Micuțul uriaș are însă și o problemă, în sensul în care nu e mereu deschisă. Ca în numerele de magie consacrate, ea apare și dispare când te aștepți mai puțin, dar poate că ăsta e farmecul unui mic făcut ca la carte. Să nu știi sigur dacă-l găsești, nici chiar de 1 mai, în București.

Piața Obor

Micii de la Piața Obor sunt atât de cunoscuți, încât au intrat de ceva vreme în tendințele hipsterimii. Acum, e drept, parcă lucrurile s-au mai calmat, dar nu cu multă vreme în urmă lumea bună nu rata nicio o ocazie să demonstreze că până și locurile care erau considerate a fi din popor, sunt, totuși, instagramabile. E drept, micii de la Obor sunt buni, dar când se construiește atât de mult hype în jurul lor, parcă nici nu mai contează cu adevărat ce gust au. Sigur, prețurile nu mai sunt cele din urmă cu câțiva ani, dar chiar și așa, locul este încă accesibil.

Popasul cu mici

Un alt loc din București mai puțin umblat când vine vorba de mici este pe Morarilor și se numește Popasul cu mici. Pitorescul este la el acasă la această terasă, meseni guralivi, popor colorat, deci cam tot ceea ce-i trebuie unei terase cinsitite de profil și nepângărită de picior de hipster. Câteva mese și scaune simple completează decorul, iar dacă treci prin zonă cu poftă de un mic proaspăt cum găsești numai în București, Popasul cu mici e locul tău. Mai ales de 1 mai.

La Samir Grasu

Vorbim de producători de mici de care n-a auzit încă lumea? Atunci La Samir Grasu e locul pe care hipsterii îl vor declara cool abia peste câțiva ani de acum, așa că e bine să te grăbești. Situat chiar în Ferentari, Samir Grasu nu face însă decât mici pe comandă, doar că merită. Samir știe meserie, iar dacă ești în căutarea celor mai buni mici de 1 mai în București, Samir e omul tău. Bonus: Samir e pe TikTok, ceea ce spune, iarăși, câte ceva despre unde e noul coolness din București când vine vorba de mici. Preț: un decent 5 lei, care se înscrie cam în orice buget.

In mici we trust

Dacă vorbim de locuri neumblate unde găsești cei mai buni mici din București, trebuie să vorbim neapărat și despre In mici we trust, un vendor aflat în curtea Romexpo. Calitatea micilor de aici e garantată de faptul că "In mici we trust" a câștigat locul 1 la festivalul Micul de aur, iar dacă asta nu e suficient, poți pur și simplu să-i încerci. Dacă vrei să eviți aglomerația și mâncătorii de mici de ocazie, merită să faci un drum până la Romexpo.

Ciotoianu

Cine vorbește despre mici în București, nu poate, desigur, să nu vorbească despre Ciotoianu, a cărui faimă s-a dus, probabil, peste mări și țări. Cu singura mențiune că Ciotoianu este în Popești Leordeni, deși mai nou au deschis un punct de vânzare și în Drumul Taberei. Asta nu e însă ca și cum Ciotoianu nu poate livra cam peste tot, dar parcă tot mai mult farmec are un mic "la botul calului", în fereastra lui Ciotoianu. Un mare plus și în ce privește prețurile, micii deosebit de gustoși ai lui Ciotoianu, rămânând, pentru moment, la 5 lei bucata.

Atelierul de mici

Un relativ new entry pe piața micilor din București, deși funcționează din 2020, este Atelierul de mici, care se află pe Calea Griviței. Adorabil la acest loc este faptul că, conform propriilor declarații, face și astăzi mici după o carte publicată de Ministerul Agriculturii în anul 1971, intitulată "Instrucțiuni tehnologice pentru fabricarea preparatelor de carne". Iar micii sunt... ei bine, atât de buni pe cât sugerează și sloganul Atelierului de mici: Micul perfect chiar există.

La tăticu

Dacă ești în căuarea celor mai buni mici din București de care nu știe încă nimeni, n-ai cum să-l ratezi pe La tăticu, care e pe Coralilor, în Dămăroaia. Sigur, nu e chiar aproape de centru, dar micii sunt atât de buni, că merită un detur. Mai ales de 1 mai, când Bucureștiul este mai liber. Un minus ar fi prețul un pic mai mare, de 5,5 lei. Sigur, asta e mai mult o glumă, 50 de bani în plus pentru un mic chiar nu contează, iar La tăticu măcar ai garanția că mănânci ce trebuie. Plus că numai când auzi cum sună locul, La tăticu, parcă vrei să fii acolo.

La Măria și Ion

Deja am făcut atâtea recomandări cu locuri încă necunoscute unde mănânci mici fenomenali în București, încât parcă mi-e frică să nu se afle. Dar nici măcar secretele nu pot rămâne mereu ale tale, ceea ce e valabil și pentru La Măria și Ion, aflat pe Splaiul Independenței, care dovedește o creativitate ieșită din comun nu doar la gustul micilor, ci și la felul în care se numește o porție de mici: "Oarece dă guiț ca la Măria și Ion". Singurul neajuns: un mic la 50 de grame e 8 lei, dar unde poți să dai 5 parcă poți să dai și 8, deși, e drept, românii sunt tot mai săraci de la un an la altul. Dar nu și când vine vorba despre sărbătoarea de 1 mai.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luca Dinulescu este jurnalist, activând anterior pentru publicații precum Digi 24, Adevărul sau Academia Cațavencu. A desfășurat de asemenea o activitate publicistică constând în patru volume publicate, între acestea numărându-se proză, nuvele și benzi desenate. Este absolvent de Regie Film și a fost de asemenea posesor al bursei J.W.Fulbright pe scenaristică și regie de film. Mai multe articole scrise de Luca Dinulescu »

Te-ar putea interesa și: