Top 10 cele mai promițătoare start-up-uri din România, în 2022

Ecosistemul de start-up-uri din România rămâne unul la fel de efervescent, chiar și în ciuda dificultăților aduse de criza sanitară. Reziliența și adaptabilitatea, alimentate de una dintre cele mai bine specializate forțe de muncă din industria IT, au fost instrumentele necesare pentru a continua un drum presărat inovații continue în tehnologie. România rămâne, astfel un hub important în regiunea centrală și de Sud-Est a Europei în materie de inovație în tehnologie.

Iată 10 start-up-uri demne de urmărit în 2022:

1. I`m fine

I’m Fine folosește cea mai recentă tehnologie software pentru a-i ajuta atât pe psihoterapeuți, cât și pe clienții. Dezvoltată de o echipă de psihoterapeuți și ingineri software, aplicația mobilă I’m Fine îi ajută pe oamenii din peste 30 de orașe să găsească un psiholog online potrivit pentru ei.

Sursa: Unsplash

Ideea aplicației a apărut când cofondatorul Daniel Barbu se lupta cu depresia și căuta soluții online.

2. Jobful

Lansat în 2018, Jobful este un startup HRtech care transformă industria de recrutare. Jobful transformă recrutarea într-un joc cu un model unic de recrutare, în baza conceputului de gamification. Utilizatorii completează o scurtă biografie, data nașterii, detalii de contact, limbi străine, experiență și educație, iar apoi sunt duși în zona provocării unde se confruntă cu diferite sarcini virtuale care le vor testa setul de abilități.

3. Druid

Druid este o companie de tehnologie conversaţională AI care dezvoltă asistenţi virtuali inteligenţi pentru organizaţii de tip Enterprise. Datorită şabloanelor conversaţionale preconfigurate şi a tehnologiei proprietare NLU, Druid permite oricărei companii să proiecteze şi lanseze extrem de rapid asistenţi virtuali inteligenţi antrenaţi în conversaţii specifice pe roluri, procese, industrii. Prin integrarea cu roboţi UiPath, DRUID permite automatizarea unor procese complexe în care sistemele informatice schimbă informaţii cu utilizatori umani.

4. Hyperhuman

Fondată în 2020, Hyperhuman este o platformă de conținut omnicanal pentru industria sănătății și fitnessului. Conținutul video de sănătate și fitness universal este transpus într-un limbaj accesibil și reutilizabil. Platforma AI a startup-ului recunoaște exercițiile efectuate, editează videoclipuri și recomandă antrenamente personalizate utilizatorilor săi.

Citeste si: Impact Hub: Finanțări de 10 mil. de euro atrase de membrii noștri

5. WATTO

Având un accent din ce în ce mai mare pe durabilitate în sectorul mobilității din întreaga Europă, Watto intră într-un sector profitabil cu rețeaua sa de încărcare ultra-rapidă pentru vehicule electrice din ECE. Fiecare locație de încărcare WATTO permite sesiuni de încărcare ultra-rapidă pentru mai mulți utilizatori, care vor oferi o autonomie de 250 km în mai puțin de 10 minute – prima soluție de acest fel în CEE.

6. Instant Factoring

Instant Factoring a fost înființată în octombrie 2018 de către un grup de antreprenori români cu o experiență bogată în servicii financiare, în dezvoltare software și servicii bancare investiționale, și a devenit rapid lider de piață în România în sectorul finanțării alternative a facturilor. Până acum, compania a finanțat peste 3.500 de companii românești, cu mai mult de 55 de milioane de euro, în numai 3 ani de la lansarea sa pe piață.

Citeste si: Gabriel Pralea, CEC Bank: Companiile să transforme provocările în...

7. FLOWX.AI

FLOWX.AI care permite băncilor și instituțiilor financiare cu infrastructuri IT complexe să construiască experiențe digitale rapide, moderne, fără limitele sistemelor lor moștenite. Platforma permite instituțiilor financiare să lanseze soluții complexe în doar zece săptămâni, precum credit ipotecar, creditare pre-aprobată, onboarding, fără a le solicita să-și schimbe sistemele existente.

8. Beez

Fondată în 2018, aplicația Beez oferă cumpărătorilor un model alternativ „cumpără acum, plătești mai târziu”, fără dobândă, fără taxe de întârziere și fără comision. Beez, care are peste 160.000 utilizatori și peste 2,5 milioane de euro în tranzacții finalizate prin intermediul platformei până în prezent, a încheiat o rundă de finanțare cu capital de risc în valoare totală de 1,2 milioane de euro în martie 2020.

Citeste si: Un start-up romanesc, premiat in Polonia de catre Deutsche Telekom

9. VoxiKids

Voxi oferă produse digitale care reunesc logopediști și părinți în beneficiul recuperării copilului, transformând sectorul logopediei și aducându-l în era digitală. Fondată în 2019, VoxiClinic este o clinică digitală dedicată terapiei logopediei ce promovează dezvoltarea limbajului prin joacă, ajutând copiii să dezvolte limbajul și vocabularul, precum și dezvoltarea abilităților de pronunție și articulare a cuvintelor.

10. Bob Concierge

Bob este un start-up românesc ce a dezvoltat de la zero un dispozitiv automatizat de vânzare de produse şi servicii pentru scările din complexele rezidenţiale. Funcționează în esență ca un mini-magazin care încorporează un frigider pentru produse consumabile proaspete (apă, fructe, bere, gustări etc), o zonă în care curierii pot lăsa sau ridica un pachet și compartimente de spălătorie, unde utilizatorii își pot lăsa rufele pentru a fi ridicate și curățate. Startup-ul folosește tehnologia „grab and go”, permițând utilizatorilor să deschidă „mini magazinul”, să scaneze codul QR și să ia ceea ce au nevoie.

Citeste si: Raluca Radu – Cum creezi un brand profesional în mediul digital

Sursa: EU Startups

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: