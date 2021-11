Black Friday la vacanțe: cu ce reduceri vin agențiile de turism

Din ce în ce mai mulți turiști români se orientează, în timpul sezonului de iarnă, dar și în ultimul timp, către destinațiile exotice. Cu această ocazie, DAL Travel, touroperator din România, lansează, în perioada 12-21 noiembrie, o campanie de reduceri Black Friday, dedicată în special destinațiilor exotice și circuitelor premium. Cine rezervă în această perioadă, beneficiază de reduceri pentru anumite circuite turistice care se vor derula până la finele anului, inclusiv circuitele de Revelion.

Ofertele turistice “Black Friday premium” propuse de agenția DAL Travel acoperă atât sărbătorile de iarnă, cât și pachetele turistice pentru anul viitor, până în luna septembrie.

Am observat un apetit crescut al românilor pentru destinații exotice și pentru circuite în țări îndepărtate, pe continente precum America de Sud și Centrală, Africa sau Asia. Prin reducerile Black Friday pentru rezervări în perioada 12 – 21 noiembrie, un turist poate beneficia de ofertele de Revelion, de Paște, dar și de circuitele care sunt lansate până în a doua parte a anului viitor. Daniela Nedelcu, director general DAL Travel

Cel mai recent pachet inclus în campania Black Friday DAL Travel este numit Piețele de Crăciun din Alsacia, din perioada 7 – 13 decembrie.

O mare parte dintre ofertele Black Friday se adresează Revelionului 2022, printre care amintim: Africa de Sud & Cascada Victoria, Iordania, Turcia Cappadocia, Paris, Tanzania & Zanzibar, Mexic – Guadalajara cu minisejur la Cancun, Asia Centrală Uzbekistan, Portugalia și Albania.

Printre ofertele Black Friday pentru anul viitor se numără Carnaval în Insula Madeira, Egipt și Croazieră pe Nil, Maroc, Peru - Colca – Nazca, inclusiv câteva destinații de Paște, precum Albania, Turcia de Sud Est și Uzbekistan.

Cea mai îndepărtată în timp ofertă Black Friday este Peru – marele circuit, care se va desfășura în perioada 23 august – 6 septembrie 2022.

Pentru Africa de Sud, Mexic, Tanzania – Zanzibar reducerile sunt de 100 de euro per pachet turistic (per persoană), iar pentru destinații pentru Iordania, Uzbekistan sau Turcia, de 70-80 de euro per pachet turistic.

DAL Travel este o agenție de turism din România, înființată în anul 2000. Agenția oferă circuite turistice de grup, vacanțe personalizate, sejururi charter, city breaks, dar și organizare de evenimente și vacanțe în România.

