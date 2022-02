Cele mai mari competiții internaționale de schi alpin din România încep în Poiana Brașov

Peste două sute de schiori din întreaga lume vor participa la două dintre cele mai mari competiții de schi alpin organziate la noi în țară. Este vorba despre FIS Children Trophy și FIS RACE - două curse înscrise în caldendarul oficial al Federației Internaționale de Schi (FIS).

Mai precis, în perioada 1 -3 martie 2022, competiția FIS Children Trophy, ajunsă acum la cea de-a 5-a ediție, va alinia la start un număr de aproximativ 100 de sportivi schiori, fete și băieți, din categoriile U14 și U16, din țări precum Austria, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Grecia, Turcia, Liban, Georgia, Brazilia, Argentina sau Ucraina.

De asemenea, după patru ediții ale concursului de schi alpin pentru copii și tineret, FIS Children Trophy – înscris în calendarul oficial al FIS, Asociația de Turism Poiana Brașov împreună cu Federația Română de Schi și Biatlon și cu sprijinul Primăriei Municipiului Brașov organizează, în perioada 22 – 25 februarie 2022, FIS RACE. Anul acesta, FIS RACE aduce două premiere: sub egida sa vor avea loc Campionatele Naționale ale României, iar la linia de start și-au anunțat prezența până acum schiori de top, din afara țării, precum: Benjamin Szollos - Ski Team Israel, Jan Rechtenberg – Ski Team Czech Republic, Isac Hedstroem – Ski Team Sweden, Nikolaos Mavropoulos – Ski Team Greece sau Kristian Pavelka – Ski Team Slovakia.

„Încercăm ca prin buna organizare a acestor evenimente sportive să creăm un cadru propice pentru a primi de la Federația Internațională de Schi dreptul de a organiza competiții de clasă cum ar fi Cupa Europei. Năzuim către aceste idei, convinși fiind că munca echipei de organizare nu va fi în zadar. Un prim pas extrem de important a fost făcut și în perioada 22-25 februarie când vom avea pe pârtia SubTeleferic Campionatele Naționale ale României la Schi Alpin – o competiție organizată sub denumirea de FIS RACE”, spune, într-un comunicat de presă, Dan Ghiță, Președintele Comitetului de Organizare FIS Children Trophy și FIS Race.

Ștefan Țînț, principalul promotor al evenimentului, consideră că dincolo de sprijinul primit din partea Primăriei Brașov, un element extrem de important este sponsorizarea din partea firmelor private care fac posibilă organizarea acestor evenimente.

„Doar în 2022, noi am reușit să strângem sponsorizări în valoare totală de 105.000 de euro din sectorul privat. Aceste firme, inclusiv firma pe care eu am adus-o în România, respectiv Husqvarna, nu fac acte de caritate. Ele vor să își asocieze imaginea cu ceea ce facem noi și ne ajută să mergem mai departe. În total, în cei cinci ani de când organizăm aceste competiții, am reușit să obținem aproape 500.000 de euro pentru promovarea acestor evenimente”, menționează Ștefan Țînț.

Mai mult, anul trecut, pentru organizarea FIS SES – Small Evolving Ski Nations în România, pentru prima data Federația Internațională de schi a alocat 15.000 de euro.

„Mastercard este un suporter consacrat al sportului atât la nivel internațional, cât și pe plan local. Ne bucurăm să fim, pentru a doua oară consecutiv, parteneri ai competițiilor FIS SES Poiana Brașov Race Cup și FIS Children Trophy. În calitate de card preferat, spectatorii și fanii schiului beneficiază de plăți sigure și rapide cu cardul la punctele de plată, în timp ce sportivii se bucură de toată susținerea noastră pentru atingerea celor mai bune rezultate, inspirând astfel și alte generații să adopte un stil de viață sănătos sau chiar să înceapă o carieră sportivă”, spune Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.

Cele doua competiții, respectiv FIS RACE și FIS Children Trophy au fost finanțate de sponsori din sectorul privat precum Mastercard - preferat, Husqvarna, BCR, Omniasig, Baneasa Panificatie, MediaGalaxy si Izvoarele Călimani.

De asemenea, Asociația de Turism Poiana Brașov se bucură de sprijinul unor entități private și de stat, alături de care organizează aceste competiții: Ana Hotels, Teleferic Grand Hotel, Hotel Alpin, Hotel Escalade, Ana Teleferic, Salvamont Poiana Brasov, IJJ “Nicolae Titulescu”, Politia Locala si Nationala și Comprest – Amenjare Partii.

Competitiile sunt organizate cu sprijinul Primăriei Municipiului Brașov și al Federației Române de Schi și Biatlon.

Sursa foto: FIS

