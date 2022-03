Wizz Air aduce un nou avion în București și dă startul zborurilor către noi destinații

Wizz Air, companie aeriană low cost, aduce un nou avion la baza sa din București. În plus, compania anunță noi zboruri către destinații din Grecia și Italia, la prețuri reduse.

Noua aeronavă este un Airbus A321neo și va ajunge la București în luna iulie a acestui an. Astfel, Wizz Air ajunge la 12 avioane la baza din București.

Cele mai noi zboruri Wizz Air se îndreaptă către destinațiile Preveza-Aktion, din Grecia, și Rimini, în Italia. Zborurile sunt programate după Aeroportul Internațional Henri Coandă, cu prețuri de la 99 de lei.

În ultimii trei ani, Wizz Air a ajuns de la 100 la 150 de avioane, în ciuda pandemiei, și promite că va crește frecvența zborurilor pe nouă rute pentru a ajunge la nivelul 2019.

”Introducem noi destinații în program și vrem să ajungem la nivelul călătoriilor de dinainte de pandemie. Încercăm, de asemenea, să recuperăm și pierderea suferită din cauza conflictului din Ucraina. În martie, am avut o scădere de 7% a operațiunilor, deoarece avem baze de zbor aici. În plus, avem patru aeronave blocate în țara aceasta. Totodată, din cei 200 de angajați Wizz Air, localizați în Ucraina, doar jumătate a dorit să plece și am pus la dispoziție toate resursele necesare”, a precizat Evelin Horvath, Acting Network Officer (reprezentantul Wizz Air care are în vedere dezvoltarea rețelei companiei, a programului de zbor și găsirea unor noi destinații).

”E foarte bine că ne revenim și avem destinații noi și avioane noi. Acum, va trebui ca și noi, Aeroportul Henri Coandă, să facem tot posibilul să găzduim această nouă aeronavă, deoarece infrastructura este limitată, mai ales la anumite ore. Însă un avion la sol cheltuie bani, iar unul în aer aduce bani, prin urmare, vom depune eforturi pentru a parca acest nou avion”, a declarat Valentin Iordache, director Operațiuni Aeriene Aeroporturi București.

Totodată, Iordache a precizat că Wizz Air nu va putea zbura de pe Aeroportul Băneasa, recent renovat, deoarece acesta rămâne un aeroport destinat turismului de afaceri.

Wizz Air a intrat în România la un an de la înființare, în 2005. De atunci până în prezent, compania a fondat 7 baze în țara noastră (din 41 în total) și deține 26 de aeronave. În plus, compania aeriană susține că va ajunge la zero emisii de carbon până în 2050.

