Vola.ro aproape a finalizat rambursarea banilor către clienții Blue Air cu zboruri anulate

Vola.ro confirmă că este in curs de a finaliza procesul de rambursare a tuturor clienților care au avut zboruri Blue Air anulate cu plecare începând cu data de 6 septembrie 2022. Peste 10.000 de clienti Vola.ro au fost afectați de anulările Blue Air, iar prejudiciul adus se ridică la peste 1.000.000 de euro.

După 3 ani pandemici dificili, anul 2022 a adus întreaga industrie a turismului din România în pragul unui nou moment de criză - anularea tuturor zborurilor Blue Air fără avertisment și fără explicații pertinente. Nu au existat avertizări în prealabil și nicio cale de comunicare cu echipa Blue Air, se arată într-un comunicat al agenției de turism, remis redacției.

Practic, companiile din turism care au vândut bilete Blue Air au fost singurele surse de informare și de soluționare pentru pasagerii păgubiți. Pasul imediat gândit de Vola.ro a fost construirea unei echipe care să găsească cele mai rapide și eficiente soluții pentru rambursarea clienților săi. 4 luni mai târziu, Vola.ro confirmă rambursarea a 95% dintre clienții afectați, urmând ca restul de 5% să primească soluțiile de rambursare în următoarea lună.

Primii clienți Vola.ro care au fost rambursați imediat ce zborurile lor au fost anulate de compania aeriană sunt cei care își achiziționaseră serviciul Fast Refund și care au primit banii în doar 2-3 zile de la anularea zborului. În același timp, clienții care aveau achiziționat serviciul Vola Trip Protect au primit asistență prioritară și soluții alternative de călătorie, astfel continuându-și planurile de vacanță, sau au putut opta pentru rambursare și au primit banii înapoi în 2-3 zile. De asemenea, clienții Vola care aveau zboruri Blue Air și se aflau în străinătate au fost ajutați să revină în țară.

Peste 10.000 de pasageri și clienți Vola.ro au fost afectați de anulările Blue Air, după ce compania aeriană a anunțat că își va suspenda temporar zborurile începând din 6 septembrie 2022. În cele din urmă, toate avioanele Blue Air au rămas definitiv la sol, iar compania a fost preluată ulterior de stat.

Prejudiciul adus clienților Vola.ro cu zboruri anulate de Blue Air începând cu data de 6 septembrie 2022 se ridică la peste 1.000.000 de euro, însă compania a reușit să ramburseze clienților afectați 95% din sumă, urmând să finalizeze întregul proces de rambursare în următoarea lună. Procesul cu Blue Air a fost unul anevoios și a implicat efortul întregii echipe Vola.ro, care a reușit să obțină banii într-un timp record: in mai putin de 4 luni.

"Pandemia ne-a arătat că suntem un adevărat partener pe timp de criză pentru toți clienții noștri și că avem capacitatea de a identifica cele mai rapide soluții. Încă de la primele zvonuri cu privire la încetarea operațiunilor Blue Air, am strâns o echipă de criză și am identificat soluțiile pe care le putem accesa in numele clienților noștri.

Ne-am mobilizat rapid pentru a informa și asista pasagerii care au rămas blocați la destinatii și care s-au trezit cu planurile de călătorie date peste cap. Deși rambursarea contravalorii biletelor de avion ar fi trebuit realizată de compania aeriană, ne-am dorit să fim alături de clienții Vola.ro și să punem în mișcare cele mai eficiente măsuri pentru recuperarea acestor sume. Suma implicată a fost de peste 1.000.000 de euro si suntem bucuroși că am reușit să ducem la îndeplinire acest proces într-un timp record, asumându-ne în totalitate acest demers.” a declarat Andreea Iacob, director de operațiuni Vola.ro.

Servicii de rambursare accelerată - viitorul călătoriilor cu avionul

O mențiune specială merită făcută în cazul clienților care au optat pentru produsele Fast Refund sau Trip Protect la achiziția zborurilor prin Vola. Aceștia și-au primit banii automat sau au efectuat călătoria cu altă companie aeriană, din fondurile proprii Vola.ro, în prima săptămână de la anunțul public al anulării zborurilor Blue Air.

Procesul cu Blue Air a fost unul anevoios și a implicat efortul întregii echipe Vola.ro, care a reușit să obțină banii într-un timp record: in mai putin de 4 luni.

Vola Trip Protect este un serviciu care garantează continuarea călătoriei chiar dacă zborul pasagerului este anulat sau întârziat pentru mai mult de cinci ore, ceea ce poate afecta întregul itinerariu. În acest caz, Vola intervine pentru a găsi zboruri alternative până la destinație și de a achiziționa noi bilete de avion, astfel încât pasagerii să se bucure de asistență prioritară și de o călătorie fără griji și fără costuri suplimentare. De asemenea, pasagerii au la dispoziție și opțiunea Vola Fast Refund, care, odată adăugată, oferă rambursarea rapidă a banilor pe zbor, în cazul în care acesta e anulat ori modificat. Acest proces se desfășoară rapid, în maximum 24 de ore, și îi scutește pe pasageri de procedurile de rambursare ale companiilor aeriene.

De la începutul pandemiei, Vola.ro a recuperat peste 9 milioane de euro pentru aproape 100.000 de clienți afectați de situația zborurilor anulate de la toate companiile aeriene

Situația Blue Air nu este una nouă pentru Vola.ro, care a încercat să obțină rambursări pentru toți clienții săi afectați de problemele neprevăzute ale zborurilor anulate de companiile aeriene. De la începutul pandemiei și a recuperat peste 9.2 milioane de euro de la toate companiile pentru peste 98.000 dintre ei.

Sursa foto: Vola.ro / Shutterstock

