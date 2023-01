Gala Green Report, desfășurată în acest an sub tema „Omul, Regele Naturii”, reprezintă un proiect fără precedent în domeniul problemelor de mediu din România și are ca scop recunoașterea și premierea meritelor locale ale companiilor, autorităților și persoanelor publice în lupta împotriva amenințărilor globale de mediu.

Pentru ca tranziția către sustenabilitate să aibă succes, este esențial să recunoaștem și să premiem performanțele în acest domeniu, tocmai pentru a încuraja și stimula alte inițiative relevante, atât pentru protejarea mediului cât și a oamenilor.

În baza unui mecanism clar și transparent, cele 81 de proiecte înscrise în cele 11 categorii ale competiției Green Report au fost evaluate de juriul format din specialiști în probleme de mediu și sustenabilitate: Ramona Jurubiță, Country Managing Partner, KPMG România & Vicepreședinte Consiliul Investitorilor Străini, Marius Brînzea, Director Strategie, Reciclad’OR, Andreea Mitiriță, Partener, PwC România, Laura Vrînceanu (Ciobanu), Senior Manager, Schimbări Climatice și Sustenabilitate, EY România, Sorin Elisei, Director, Lider al practicilor de sustenabilitate și energie, Deloitte România și Florin Stoican, Președinte, Asociațiile Kogayon și Parcul Natural Văcărești.

Barna Tanczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor a declarat: “Salut inițiativa publicației Green Report care, și cu ocazia acestei ediții, ce se desfășoară sub deviza „Omul, Regele Naturii”, premiază oameni din companii, instituții publice, persoane publice, care au găsit soluții locale pentru probleme globale de mediu, conștienți fiind că singura noastră șansă este o lume sustenabilă. Și dacă tot ne-am asumat acest rol de suverani ai naturii, nu trebuie să uităm că un rege trebuie să fie blând, înțelegător și atent la nevoile regatului, să găsească soluții și să ofere un exemplu de comportament civic, implicare și responsabilitate. Așa ar trebui să ne manifestăm toți în raport cu natura. Cu blândețe, cu înțelegere, să încercăm mereu să identificăm probleme și să găsim soluții, să ne implicăm cu responsabilitate, deoarece, dacă e să privim lucrurile mai filosofic, nu noi suntem stăpânii planetei. Nu planeta există datorită nouă, noi suntem cei care existăm datorită planetei! Planeta este casa trupului nostru și așa cum avem grijă de casele în care locuim cu familia, așa ar trebui să avem grijă de planetă, care este baza existenței”.

Raluca Fișer, președinte Asociația Green Revolution a declarat: “Cea de-a doua ediție a Galei Green Report celebrează inițiativele celor care își asumă atât puterea cât și responsabilitatea pe care o au față de semenii lor și mediul înconjurător. Indiferent că reprezintă mediului de afaceri, instituțiile publice locale și centrale sau societatea civilă aceștia fac eforturi considerabile și constante pentru atingerea unui obiectiv comun: sustenabilitatea. Le mulțumim și îi apreciem pe toți cei care s-au înscris în competiție. Datorită lor știm că inițiativa și eforturile noastre sunt răsplătite. Toate proiectele premiate sunt exemple de bună practică pentru ideile și inițiativele asumate, dar mai ales pentru rezultate. Considerăm că acestea pot inspira și alte companii, instituții publice sau organizații nonguvernamentale să înțeleagă mai bine și mai rapid beneficiile unei abordări mai prietenoase cu mediul înconjurător.”

În cadrul primei ediții a Galei Green Report, care a avut loc pe 18 ianuarie, au fost premiați:

1. Fundația Comunitară București la categoria EXCELENȚĂ ÎN LEADERSHIP DE MEDIU cu un total de 22 de puncte.

Fundația Comunitară București a reușit să se poziționeze prima la categoria EXCELENȚĂ ÎN LEADERSHIP DE MEDIU. Platforma sa de Mediu lucrează pentru implementarea unor soluții prin acțiune la nivelul Bucureștiului, la care să participe cât mai mulți actori relevanți din administrația publică, din societatea civilă și din companii.

2. Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava la categoria EXCELENȚĂ ÎN PROIECTE DE BIODIVERSITATE cu un total de 21,25 de puncte.

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava este câștigătoarea premiului EXCELENȚĂ ÎN PROIECTE DE BIODIVERSITATE. Programul său, intitulat „Din colecțiile Băncii de Gene înapoi în grădinile țăranilor”, a avut ca scop general a fost reintroducerea în cultură a varietăților tradiționale românești, aparținând principalelor specii vegetale relevante pentru agricultură și alimentație.

3. Fundația Comunitară București la categoria EXCELENȚĂ ÎN FINANȚAREA PROIECTELOR DE MEDIU cu un total de 23,6 puncte.

Cel de-al doilea premiu adjudecat de Fundația Comunitară București a fost la categoria EXCELENȚĂ ÎN FINANȚAREA PROIECTELOR DE MEDIU. Platforma de mediu pentru București, inițiată de Fundația Comunitară București împreună cu ING Bank România, urmărește dezvoltarea participativă a unei viziuni de mediu pentru București și Ilfov. În cea de-a doua rundă de finanțare, lansată în iunie 2022 cu sprijinul ING Bank și al FAN Courier, au fost selectate patru noi inițiative care vor primi 500.000 de lei.

4. Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila la categoria EXCELENȚĂ ÎN AGRI-FOOD cu un total de 20 de puncte.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila a reușit să câștige premiul la categoria EXCELENȚĂ ÎN AGRI-FOOD, prin proiectul „Cercetări privind perfecționarea tehnologiilor de semănat la culturile succesive sau duble de porumb, floarea soarelui, soia și cânepă de fibră și semințe”.

5. ELMAS SRL la categoria EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ cu un total de 23 de puncte.

La categoria EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE CIRCULARĂ, ELMAS SRL a convins juriul prin implementarea unui proiect de upcycling care constă în reducerea deșeurilor reciclabile și refolosirea materialelor potențial utile prin reutilizarea lor. Procesul de upcycling implică refabricarea stivuitoarelor prin refolosirea unor componente viabile, nedegradate și rezultate din dezmembrări, reabilitarea și refolosirea lor la reasamblarea motostivuitoarelor sau electrostivuitoarelor LINDE.

6. SALUBRIS SA IAȘI la categoria EXCELENȚĂ ÎN INOVAȚIE DE MEDIU cu un total de 21,5 puncte.

SALUBRIS SA IAȘI a reușit să se impună la categoria EXCELENȚĂ ÎN INOVAȚIE DE MEDIU. Misiunea Salubris S.A. este de asigurare a unor servicii moderne şi performante de salubrizare a localităţilor, care să contribuie la eforturile comunităţii de dezvoltare economico-socială durabilă şi de protejare a mediului.

7. Biomass NRG Consulting la categoria EXCELENȚĂ ÎN EFICIENȚĂ ENERGETICĂ cu un total de 19,8 puncte.

Categoria EXCELENȚĂ ÎN EFICIENȚĂ ENERGETICĂ a fost adjudecată de Biomass NRG Consulting, Estelnic și Ghelința au fost satele eșantion din România în proiectul BioVill, iar primarii și colegiile lor au implementat cu succes noi tehnologii de bioenergie, în timp ce prin acest proiect s-a stabilit o nouă mentalitate de management durabil al energiei în satele lor.

8. Asociația Act for Tomorrow la categoria EXCELENȚĂ ÎN CAMPANII DE MEDIU cu un total de 20,5 puncte.

Asociația Act for Tomorrow s-a impus la categoria EXCELENȚĂ ÎN CAMPANII DE MEDIU prin campania #SchimbăPETulCuBiletul, lansată pentru prima dată în România de Asociația Act for Tomorrow, cu sprijinul Kaufland România și Ministerul Mediului, la Constanța, în mai 2021, și ulterior replicată sub forma unei caravane în alte 8 orașe. În 2022, campania s-a transformat într-o mișcare națională, care a avut loc simultan în 63 de orașe din toate județele țării, într-o singură zi, pe 16 septembrie, în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității și a programului Vinerea Verde.

9. Coca-Cola HBC România la categoria EXCELENȚĂ ÎN GESTIONAREA CONSUMULUI DE APĂ cu un total de 21,5 puncte.

Coca-Cola HBC România a convins juriul la categoria EXCELENȚĂ ÎN GESTIONAREA CONSUMULUI DE APĂ prin proiectele și demersurile de monitorizare, reducere și reutilizare a resurselor. Apa care se întoarce în natură, în urma procesului de producție, este tratată, astfel încât să permită viață acvatică. Toate cele trei fabrici de îmbuteliere din România au stații de epurare a apelor reziduale.

10. Sameday la categoria EXCELENȚĂ ÎN TRANSPORT SUSTENABIL cu un total de 20.6.

Sameday, compania de curierat a eMAG, a primit premiul pentru categoria EXCELENȚĂ ÎN TRANSPORT SUSTENABIL. easybox este soluția care reduce semnificativ numărul de km parcurși de curier și permite livrarea unui număr mai mare de colete cu un consum de CO2 mai mic. Pentru comparație, un curier livrează la ușă între 100 și 120 de pachete pe zi, iar la easybox între 400-500 de colete/zi.



Raportul Galei poate fi descarcat AICI.

Premiul la categoria EXCELENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ nu a fost acordat, in lipsa unor proiecte suficient de bune.

Gazda evenimentului a fost Zoli Toth, muzician, antreprenor, activist ecologist, realizator de programe radio si profesor de percuție din România.

Gala Green Report, găzduită de Sala Tronului a Muzeului Național de Artă al României (fostul Palat Regal), s-a realizat respectând tema sustenabilității, atât în decorul sălii, cât și în alegerea trofeelor și a diplomelor.

Sponsori: Mastercard, Kaufland, Reciclad’OR, BRD, Le Manoir, Linde Gaz Romania, E.on, Mercedes-Benz, Lidl Romania, Enel, Holcim, Environ, Magna Pharm, Green Group, Nespresso, Recolamp, SAP, UniCredit Bank, Black Cab, Malvensky

Parteneri: Confederația Patronală Concordia, ARAM, BRCC, FIC

Sursa foto: Green Report